Nữ NSND sắp cưới ở tuổi 56 khoe được bạn trai yêu chiều, chồng cũ bình luận 1 câu gây chú ý

Mới đây, NSND Thanh Lam thu hút sự chú ý khi đăng status đầy yêu thương về người bạn đời của mình là bác sĩ mắt Tiến Hùng.

Cô viết: "Anh bận rộn, ít có thời gian cho riêng mình, sáng nào cũng vội vã tập thể dục rồi đi làm. Thế nhưng, trong cái vội ấy, anh vẫn gọi cho em, vẫn nhớ chia cho em một phần trời xanh: "Em ơi, dậy đi… trời đẹp lắm". Chỉ thế thôi mà đủ để em thấy mình được thương, đủ để biết ơn vì có nhau giữa đời nhiều tất bật… 8/8 Cầu nguyện đến mọi người những năng lượng yêu thương an lành".

Chia sẻ của Thanh Lam khiến nhiều người trầm trồ vì ở tuổi U60 cô đang có cuộc sống quá viên mãn. Đặc biệt, dưới chia sẻ của Thanh Lam - chồng cũ cô là nhạc sĩ Quốc Trung cũng vào bình luận hài hước: "Bác sĩ mắt mà lại chuyên sâu tai mũi họng. Quá hợp với Thanh Lam nghễnh ngãng". Bình luận này nhận được nhiều icon ha ha từ cư dân mạng.

Ngoài status chia sẻ tình yêu, Thanh Lam còn đăng loạt ảnh tình tứ bên bạn đời.

Thanh Lam cũng thoải mái đáp lại bình luận của chồng cũ với vỏn vẹn hai chữ mang phong cách rất trẻ trung "ác không?". Cách ứng xử văn minh của Thanh Lam và Quốc Trung nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Sau đổ vỡ, cả hai đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sắp tới, NSND Thanh Lam cũng sẽ tổ chức đám cưới với bác sĩ Hùng. Dù thông báo đám cưới được làm riêng tư, ấm cúng nhưng rất nhiều người hâm mộ cô bày tỏ sự mong chờ.