Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Hôm đó, Trấn Thành nhắn tin cho tôi"

Mới đây, chương trình Lời tự sự đã lên sóng với sự tham gia của NSND Thanh Lam. Tại chương trình tuần này, nữ NSND chia sẻ lý do nhận lời tham gia gameshow truyền hình ở tuổi U60.

Cô nói: "Việc tôi tham gia game show thời gian gần đây là vì tôi xem nhiều gameshow và thấy cũng hay. Nhờ gameshow mà tôi tiếp cận được công chúng với chặng đường dài thì công chúng sẽ hiểu mình hơn.

Hôm đó Trấn Thành nhắn tin cho tôi bảo "chị ơi, gameshow này hay lắm". Thế là trong một lúc bốc đồng tôi nhận lời luôn để đu trend".

Tiếp đó, Thanh Lam chia sẻ về quan điểm làm nghề: "Mỗi một nghệ sĩ phải tìm tòi màu sắc riêng cho mình. Nhưng đối với tôi bây giờ mọi thứ rất tự nhiên vì tôi đã có bề dày thời gian, nhiều trải nghiệm trong nghề.

Thành ra, mỗi khi hát tôi thấy rất tuyệt vời, cảm giác như tôi được là chính mình, giống như tôi là con cá dưới biển, được bơi trong đại dương, vẫy vùng trong nước. Còn gì hạnh phúc bằng được như vậy.

Thanh Lam và Trấn Thành

Các fan của tôi cũng buồn cười lắm hay bảo rằng: "Trời đất ơi tôi mê bà này lắm, trong phòng thu bà ấy hát một kiểu nhưng mỗi lần đi xem bà ấy hát live ngoài sân khấu lại thấy hát một kiểu khác, không bao giờ giống nhau, không lần nào giống lần nào, cứ mỗi lần một kiểu".

Tôi rất cảm ơn các fan ruột của tôi vì điều này. Họ phải rất yêu quý tôi, thuộc từng cái biểu cảm, vui buồn của tôi thì mới nhận ra được những lần tôi đổi màu sắc khác nhau trong mỗi lần trình diễn. Tôi luôn đổi một kiểu hát trong những lần lên sân khấu, không bao giờ lặp lại.

Đó là những cái hay và cũng là cái áp lực với tôi. Tôi tự đưa ra những áp lực với chính mình, tự chán mình đi để làm mới. Tôi không bao giờ hài lòng với mình, luôn tự thấy mình có thể tốt hơn nữa.

Tất nhiên, cái tốt hơn nữa đó nếu không cẩn thận sẽ thành lòng tham, phải rất cẩn thận.

Tôi cũng tự thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khi từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường ca hát, nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ nên âm nhạc như đại dương còn tôi là cá. Được vẫy vùng trong đại dương là điều hạnh phúc với tôi".