Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Bạn tôi ở miền Nam nhiều lắm, bảo tôi cứ vào TP. Hồ Chí Minh đi, sẽ làm đám cưới cho"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lý do chưa từng một lần mặc váy cưới.

Cô nói: "Tôi nói thật, đám cưới không quan trọng vì nó không bảo chứng cho một tình yêu bền lâu đến cuối con đường. Tôi không quan tâm đến nó.

Gia đình NSND Lê Khanh

Vô tình, cuộc sống của tôi cũng không suôn sẻ ngay từ đầu nên tôi lại càng bị mặc cảm về điều đó. Tôi coi trọng việc sống với nhau ra sao, quan trọng sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ. Đám cưới chỉ là hình thức thôi.

Vì thế nên tôi cứ né đám cưới và tính delay nó đến khi sinh con. Tôi cứ ao ước sinh con xong đợi con lớn một chút rồi tổ chức đám cưới để có các con tôi hiện diện ở đó, vui và độc đáo.

Tôi không muốn làm mọi thứ áp đặt theo hình thức như mọi người quy định. Nhưng đến khi sinh con xong, tôi lại ngại, xấu hổ.

Không biết bao nhiêu lần, bạn bè tôi bảo đứng ra tổ chức đám cưới cho tôi. Bạn tôi ở miền Nam nhiều lắm, cũng bảo "hay chúng mày vào Sài Gòn đi bọn tao làm đám cưới cho".

Nhưng tôi lại cứ ngại nên chần chừ. Tôi nghĩ, ở tuổi này rồi còn mặc áo cưới không khác gì bà ngoại mặc váy cưới.

Tôi nghĩ, việc không làm đám cưới chỉ là quan điểm cá nhân thôi và thời đại bây giờ thì quan điểm này cũng rất hiện đại".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi muốn khán giả hiểu hơn góc nhìn của một phụ nữ ý chí như cô Lê Khanh. Cô có nói mong muốn chọn một người hiểu cô về nghệ thuật. Nếu để chọn giữa tình yêu và nghệ thuật, cô vẫn chọn nghệ thuật.

Vì thế, cô đã chọn được một người cũng làm nghệ thuật để cùng song hành với mình và hiểu mình.

Cô Lê Khanh là người rất thông minh, thực tế và nhận ra được giá trị cuộc sống trong đời thường. Tôi muốn mọi người thấy được một Lê Khanh nhiều màu sắc trong các vai diễn nhưng giản dị trong cuộc sống đời thường thông qua cách chọn, cách đi".

NSND Lê Khanh được biết đến là một nữ nghệ sĩ nổi danh miền Bắc. Cô là diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND và viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời sống gia đình.