HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Bạn tôi ở miền Nam nhiều lắm, bảo tôi cứ vào TP. Hồ Chí Minh đi, sẽ làm đám cưới cho"

Tùng Ninh |

"Tôi không muốn làm mọi thứ áp đặt, theo hình thức như mọi người quy định. Nhưng đến khi sinh con xong, tôi lại ngại, xấu hổ" – NSND Lê Khanh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lý do chưa từng một lần mặc váy cưới.

Cô nói: "Tôi nói thật, đám cưới không quan trọng vì nó không bảo chứng cho một tình yêu bền lâu đến cuối con đường. Tôi không quan tâm đến nó.

- Ảnh 1.

Gia đình NSND Lê Khanh

Vô tình, cuộc sống của tôi cũng không suôn sẻ ngay từ đầu nên tôi lại càng bị mặc cảm về điều đó. Tôi coi trọng việc sống với nhau ra sao, quan trọng sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ. Đám cưới chỉ là hình thức thôi.

Vì thế nên tôi cứ né đám cưới và tính delay nó đến khi sinh con. Tôi cứ ao ước sinh con xong đợi con lớn một chút rồi tổ chức đám cưới để có các con tôi hiện diện ở đó, vui và độc đáo.

Tôi không muốn làm mọi thứ áp đặt theo hình thức như mọi người quy định. Nhưng đến khi sinh con xong, tôi lại ngại, xấu hổ.

Không biết bao nhiêu lần, bạn bè tôi bảo đứng ra tổ chức đám cưới cho tôi. Bạn tôi ở miền Nam nhiều lắm, cũng bảo "hay chúng mày vào Sài Gòn đi bọn tao làm đám cưới cho".

Nhưng tôi lại cứ ngại nên chần chừ. Tôi nghĩ, ở tuổi này rồi còn mặc áo cưới không khác gì bà ngoại mặc váy cưới.

- Ảnh 2.

Tôi nghĩ, việc không làm đám cưới chỉ là quan điểm cá nhân thôi và thời đại bây giờ thì quan điểm này cũng rất hiện đại".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi muốn khán giả hiểu hơn góc nhìn của một phụ nữ ý chí như cô Lê Khanh. Cô có nói mong muốn chọn một người hiểu cô về nghệ thuật. Nếu để chọn giữa tình yêu và nghệ thuật, cô vẫn chọn nghệ thuật.

Vì thế, cô đã chọn được một người cũng làm nghệ thuật để cùng song hành với mình và hiểu mình.

Cô Lê Khanh là người rất thông minh, thực tế và nhận ra được giá trị cuộc sống trong đời thường. Tôi muốn mọi người thấy được một Lê Khanh nhiều màu sắc trong các vai diễn nhưng giản dị trong cuộc sống đời thường thông qua cách chọn, cách đi".

NSND Lê Khanh được biết đến là một nữ nghệ sĩ nổi danh miền Bắc. Cô là diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND và viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời sống gia đình.

Tags

sao Việt

Lê Khanh

NSND

Thế hệ ngôi sao 35+

nghệ sĩ miền bắc

chồng lê khanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại