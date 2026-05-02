Nam diễn viên bật khóc nức nở: "Tôi phải sống trong nhà thuê xuống cấp"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.



Ngay từ khi xuất hiện, diễn viên Duy Khương mang đến không khí sôi động với sự hài hước, năng lượng tích cực. Tuy nhiên khi theo dõi hoàn cảnh các nhân vật, anh không giấu được xúc động, bật khóc nức nở vì đồng cảm với những thiếu thốn mà các em phải trải qua.

Anh bật khóc nói: "Bản thân tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha, được mẹ tần tảo nuôi dưỡng. Chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ ở đây, tôi cũng nghẹn ngào vì nhớ lại những ngày đó khi tôi phải sống trong căn nhà thuê xuống cấp, một mình mẹ tôi phải làm việc quần quật nuôi ba con nhỏ.

Giờ tôi là cha của 3 bé rồi, càng hiểu hơn tấm lòng của cha mẹ. Tôi thấy mình may mắn khi được tham gia chương trình, được góp sức sẻ chia và đồng hành cùng những em nhỏ đang gặp khó khăn".

MC Đại Nghĩa nghe vậy liền thốt lên: "Tôi bất ngờ quá. Tôi và Duy Khương thường xuyên làm việc cùng nhau nhưng đây là lần hiếm hoi tôi được nghe Duy Khương nói về quá khứ. Tôi thực sự cảm phục trước nghị lực vươn lên của Duy Khương. Bạn không chỉ thay đổi cuộc sống bản thân mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh các nhân vật. Cô nói: "Điều khiến tôi trăn trở không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là sự trưởng thành sớm của các em nhỏ".

Về phía mình, rapper Phúc Du cũng xúc động tâm sự: "Tôi thực sự đồng cảm khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ ở đây.

Bản thân tôi cũng từng là đứa mồ côi cha. Cha tôi mất sớm, một mình mẹ tôi phải mưu sinh bằng cách đi bán bánh mì nuôi con. Đến giờ tôi vẫn không thể kìm được nước mắt khi nhớ về quá khứ. Mẹ tôi quá khổ và vất vả nhưng vẫn nuôi các con nên người".

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Mỹ xúc động nói: "Tôi cũng nhớ mẹ, người phụ nữ luôn giấu đi bệnh tật để lo cho con cái".