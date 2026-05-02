Nam diễn viên bật khóc nức nở: "Tôi phải sống trong nhà thuê xuống cấp"

Tùng Ninh |

"Một mình mẹ tôi phải làm việc quần quật nuôi ba con nhỏ" – Duy Khương nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngay từ khi xuất hiện, diễn viên Duy Khương mang đến không khí sôi động với sự hài hước, năng lượng tích cực. Tuy nhiên khi theo dõi hoàn cảnh các nhân vật, anh không giấu được xúc động, bật khóc nức nở vì đồng cảm với những thiếu thốn mà các em phải trải qua.

- Ảnh 1.

Duy Khương bật khóc

Anh bật khóc nói: "Bản thân tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha, được mẹ tần tảo nuôi dưỡng. Chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ ở đây, tôi cũng nghẹn ngào vì nhớ lại những ngày đó khi tôi phải sống trong căn nhà thuê xuống cấp, một mình mẹ tôi phải làm việc quần quật nuôi ba con nhỏ.

Giờ tôi là cha của 3 bé rồi, càng hiểu hơn tấm lòng của cha mẹ. Tôi thấy mình may mắn khi được tham gia chương trình, được góp sức sẻ chia và đồng hành cùng những em nhỏ đang gặp khó khăn".

MC Đại Nghĩa nghe vậy liền thốt lên: "Tôi bất ngờ quá. Tôi và Duy Khương thường xuyên làm việc cùng nhau nhưng đây là lần hiếm hoi tôi được nghe Duy Khương nói về quá khứ. Tôi thực sự cảm phục trước nghị lực vươn lên của Duy Khương. Bạn không chỉ thay đổi cuộc sống bản thân mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh các nhân vật. Cô nói: "Điều khiến tôi trăn trở không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là sự trưởng thành sớm của các em nhỏ".

- Ảnh 2.

Phúc Du

Về phía mình, rapper Phúc Du cũng xúc động tâm sự: "Tôi thực sự đồng cảm khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ ở đây.

Bản thân tôi cũng từng là đứa mồ côi cha. Cha tôi mất sớm, một mình mẹ tôi phải mưu sinh bằng cách đi bán bánh mì nuôi con. Đến giờ tôi vẫn không thể kìm được nước mắt khi nhớ về quá khứ. Mẹ tôi quá khổ và vất vả nhưng vẫn nuôi các con nên người".

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Mỹ xúc động nói: "Tôi cũng nhớ mẹ, người phụ nữ luôn giấu đi bệnh tật để lo cho con cái".

Thẩm Thúy Hằng chỉ mặt đàn em nói điều sốc nặng
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
