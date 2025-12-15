Nữ NSND làm lãnh đạo tại TP.HCM: "Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về cơ duyên đến với con đường làm quản lý, lãnh đạo.



Trịnh Kim Chi nhận chức Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM

Chị nói: "Việc làm Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM là một cái duyên của tôi. Đây là cái duyên để tôi làm công tác cho nghệ thuật.

Trước đây tôi đã là nghệ sĩ, cống hiến cho nghệ thuật cũng nhiều rồi nên giờ đam mê của tôi là được phục vụ lại cho cộng đồng nghệ sĩ của mình. Chính vì thế, tôi đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội sân khấu để giúp đỡ các nghệ sĩ.

Tôi nghĩ, cái gì tôi có thể giúp được bằng chính khả năng của mình thì tôi sẽ làm. Làm công tác về nghệ thuật bao trùm rất nhiều thứ, nhiều công việc. Các nghệ sĩ cũng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người có trách nhiệm.

Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy nên làm hết mình để giúp đỡ các nghệ sĩ. Tôi chú trọng vào các cô chú nghệ sĩ neo đơn, không còn khả năng đi biểu diễn kiếm thu nhập nữa.

Hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ khó khăn. Khi Hội sân khấu được lập ra để hỗ trợ những nghệ sĩ đó, họ cần những người có khả năng để đứng ra làm công tác này, tìm giải pháp để giúp đỡ các cô chú.

Tôi được giao nhiệm vụ như vậy và cảm thấy hạnh phúc vì được làm những công việc đó. Hiện tại, tôi làm Phó chủ tịch Hội sân khấu và kiêm luôn Ban ái hữu của Hội sân khấu.

Ban ái hữu sẽ lo tất cả việc hỗ trợ các nghệ sĩ khó khăn và hỗ trợ nghệ sĩ những lúc họ cần. Ví dụ, ngày lễ ngày Tết, chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp để hỗ trợ những nghệ sĩ đó.

Không chỉ nghệ sĩ, chúng tôi còn giúp đỡ các anh em làm hậu đài, sân khấu. Bây giờ sân khấu xã hội hóa của TP.HCM rất nhiều, tính ra có tới hơn 20 sân khấu. Những người hậu đài đứng sau các sân khấu đó hiện rất cực khổ.

Nếu không có các đơn vị hỗ trợ họ thì là điều thiếu sót và rất thiệt thòi cho họ. Vì thế, nhiệm vụ của Ban ái hữu là chăm lo cho đời sống của những người đó vào dịp lễ Tết. Đó là điều vô cùng ý nghĩa với tôi".

Việc Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 là một bước ngoặt quan trọng, khẳng định uy tín và đóng góp lâu dài của chị trong nghệ thuật sân khấu. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, từ diễn viên kịch, điện ảnh đến đạo diễn và nhà sản xuất sân khấu tư nhân, NSND Trịnh Kim Chi mang theo kinh nghiệm phong phú cùng sự nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ.

Trên cương vị này, chị không chỉ đại diện cho tiếng nói của giới nghệ sĩ, đặc biệt là các đơn vị sân khấu xã hội hóa, mà còn góp phần tích cực vào việc đề xuất các chính sách, hỗ trợ và định hướng phát triển cho sân khấu thành phố.

Chị tập trung vào việc tạo điều kiện để các tài năng trẻ có cơ hội thể hiện, đồng thời thúc đẩy chất lượng nghệ thuật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của bộ môn kịch nói. Sự tận tâm của NSND Trịnh Kim Chi hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần vào sự phồn thịnh chung của nền sân khấu TP.HCM.