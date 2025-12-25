Nữ NSND là tiến sĩ đầu tiên nói thẳng: "Giờ nổi tiếng chưa chắc đã giàu vì toàn nổi nhờ điều này"

Mới đây, tại chương trình Young Marketers 2025, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết đã được mời lên chia sẻ cùng các thí sinh.

Bà nói: "Tôi vui mừng khi nhìn thấy thế hệ trẻ các bạn ngày nay đã làm nhiều việc có ích lợi không chỉ cho bản thân mà còn cho Tổ quốc. Một con người là một gia đình, một gia đình là một làng xóm, một làng xóm là Tổ quốc, Tổ quốc là toàn cầu.

NSND Bạch Tuyết

Tôi sinh ra để hát cải lương chứ không phải đi giao tiếp, thuyết trình, nên nếu tôi nói có sai thì các bạn tha lỗi giùm. Tôi chỉ góp ý với hai đội chơi là muốn nói cho thuyết phục thì phải tập, bạn nói đầu chưa tập nên nói không thuyết phục. Tôi muốn hát cũng phải tập tuồng.

Bạn có một tật là nói lúc nào cũng "ờ" và "thì", nghe một hồi mệt lắm nên quên mất nội dung bạn nói. Còn trẻ không nên để có tật. Bạn phải về xem lại rồi tự tập cho mình, sửa được cái đó đi thì mới làm việc lớn được.

Các bạn phải học cách phát âm tiếng Việt cho tốt, học lẫn nhau, phải tự đứng diễn thuyết rồi quay lại để tự xem rồi sửa. Hồi xưa, tôi, NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy đều phải tự sửa cho mình, nếu không khi chúng tôi lên diễn đâu ai mua vé.

Còn các bạn nói hay hay không tôi không dám nhận xét, thời đại bây giờ khác rồi. Ở thời trước chúng tôi muốn nói gì là phải đợi người khác nói xong mới được nói. Bây giờ ai nấy lên Youtube nói bậy bạ gì cũng nổi tiếng được. Thành ra các bạn rất khó để nổi tiếng.

Hồi trước tôi nổi tiếng, là ngôi sao thì sống được và giàu. Bây giờ nổi tiếng cũng chưa chắc giàu vì toàn nổi tiếng nhờ chửi không. Trồng cây gì ra quả cây đó. Trồng cây ớt mà bắt ra quả cam thì không được".

NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết (sinh năm 1944) là một huyền thoại sống của nghệ thuật cải lương Việt Nam với danh hiệu cao quý "Cải lương chi bảo". Xuất thân từ An Giang và sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, bà đã chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn để đời như Thái hậu Dương Vân Nga hay Cô Lựu, đồng thời đạt được những thành tựu rực rỡ với nhiều huy chương vàng danh giá.

Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, bà còn khẳng định trí tuệ vượt trội khi trở thành nghệ sĩ cải lương đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học vào năm 1995.

Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn miệt mài cống hiến, không ngừng đổi mới khi kết hợp cải lương với các dòng nhạc hiện đại để giữ lửa nghề và truyền bá văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ, trở thành biểu tượng mẫu mực của sự giao thoa giữa tài năng nghệ thuật và nền tảng học vấn uyên bác.