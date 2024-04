Nữ NSND được an ninh sân bay thông báo cầm nhầm vali, danh tính người bị cầm nhầm gây bất ngờ

Cách đây ít phút, NSND Lê Khanh bất ngờ chia sẻ một tình huống hi hữu mà cô gặp phải ở sân bay. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ thì thời gian gần đây, cô liên tục được an ninh sân bay thông báo vì tính đãng trí.

Nữ NSND viết: "2 tuần trước an ninh sân bay Tân Sơn Nhất hỏi: "Chị xem có thất lạc đồ gì không thì quay lại lấy nhé".

Hôm nay lại an ninh sân bay nhưng là an ninh Nội Bài gọi giọng gấp gáp: "Chị xem có cầm nhầm vali của một hành khách nam giới không thì quay lại đổi ngay nhé". Ôi xấu hổ. Nghĩ là mình sẽ bẽn lẽn, tõn tẽn, cười hèn, mong vị khách nam thông cảm hiểu do vội vã muốn về nhà sớm nên nhầm chứ không phải gian đâu...".

Hình ảnh NSND Lê Khanh và Trọng Tấn chụp chung sau tình huống hi hữu.

Và điều bất ngờ là khi tới gặp người bị cầm nhầm thì NSND Lê Khanh ngỡ ngàng vì đó lại chính là ca sĩ Trọng Tấn: "Dạ xin lỗi anh ạ... Ối giời... Em... Tấn.

Ối giời Chị Khanh. Em cũng ko nhận ra nếu không mở vali để lấy chìa khoá ô tô.

Kỉ niệm quá đặc biệt của 2 chị em nghệ sĩ", nghệ sĩ Lê Khanh viết lại câu chuyện của mình.

Và để kỷ niệm cho tình huống hi hữu này, NSND Lê Khanh và Trọng Tấn đã chụp ảnh cùng nhau và cùng chiếc vali giống y hệt nên dễ bị nhầm lẫn.