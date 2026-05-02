Nữ NSND có hôn nhân viên mãn hơn 30 năm, nhưng chưa một lần mặc váy cưới

Nhận danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi

NSND Lê Khanh (tên thật Trần Mai Khanh) sinh ngày 14/7/1963 tại Hà Nội. Bà là nghệ sĩ kịch nói và diễn viên điện ảnh nổi tiếng, được phong tặng danh hiệu NSND năm 2001 khi mới 38 tuổi, là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu.

NSND Lê Khanh trở lại ấn tượng với Hẹn em ngày nhật thực.

Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu kịch, NSND Lê Khanh đã có sự trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân luôn cảm thấy áp lực mỗi khi bước vào một dự án mới vì không muốn lặp lại chính mình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, NSND Lê Khanh còn dành phần lớn thời gian cho công tác đào tạo tại học viện điện ảnh. Bà coi đây là sự nghiệp thứ hai để truyền lửa cho thế hệ trẻ. "Người nghệ sĩ chính là người làm công việc về văn hóa. Nếu các con muốn bền lâu, các con phải nhận thức được giá trị đẹp nhất của nghề nghệ thuật", Lê Khanh bộc bạch.

Trong mắt công chúng, NSND Lê Khanh là biểu tượng của sự vẹn toàn, nhưng đằng sau đó là những hy sinh thầm lặng của một gia đình nghệ thuật. Bà tâm sự về cái giá của sự thành công: "Đời sống phải trả giá cho thành công của những người làm nghệ thuật là thời gian đoàn tụ đầy đủ một gia đình càng ngày càng ít".

Bà luôn đau đáu một mơ ước chưa thành, đó là một tác phẩm có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình gồm bố (NSND Trần Tiến), mẹ (NSƯT Lê Mai) và ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Tuy nhiên, khi bố đã đi xa và các chị em mỗi người một nơi, điều đó mãi mãi chỉ còn là mơ ước.

Hiện tại, hạnh phúc lớn nhất của bà là được chăm sóc người mẹ 88 tuổi. Lê Khanh trân trọng từng bữa sáng cùng mẹ, cùng nghe nhạc và trò chuyện, dù trí nhớ của bà đã bắt đầu vơi đi. "Mẹ mỗi năm một tuổi, trí nhớ mỗi ngày một vơi đi, bước chân mỗi ngày một chậm lại. Bất kể có cơ hội nào là bà đưa mẹ đi, mẹ có con, con có mẹ, đấy là sự đoàn viên", bà xúc động kể lại. Với Lê Khanh, những giá trị gia đình giản dị chính là bảo chứng lớn nhất cho sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Nguyên nhân NSND Lê Khanh chưa từng mặc váy cưới dù hôn nhân viên mãn

Ở thời điểm điện ảnh Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, sự trở lại của NSND Lê Khanh qua dự án Hẹn em ngày nhật thực không chỉ tạo dấu ấn về diễn xuất mà còn khiến khán giả quan tâm nhiều hơn đến đời sống cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Giữa những câu chuyện hậu trường, áp lực nghề và hành trình làm nghề kéo dài hàng chục năm, một chi tiết đời tư tưởng chừng nhỏ lại gây chú ý, đó là nữ nghệ sĩ chưa từng mặc váy cưới, dù đã có hơn ba thập kỷ gắn bó với người bạn đời.

NSND Lê Khanh trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống gia đình sau hơn 30 năm làm nghề.

Trong cuộc trò chuyện gần đây tại chương trình The Khang Show, nữ nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn về lựa chọn này. Không xuất phát từ hoàn cảnh hay thiếu cơ hội, mà đó là một quan điểm sống được hình thành từ rất sớm. Chứng kiến nhiều biến động hôn nhân trong đời sống xung quanh, NSND Lê Khanh sớm nhận ra lễ cưới không phải là "bảo chứng" cho hạnh phúc lâu dài. Với nữ nghệ sĩ, giá trị cốt lõi của một mối quan hệ nằm ở sự thấu hiểu, đồng hành và bền bỉ đi cùng nhau qua năm tháng.

Chính vì vậy, dù đã kết hôn với đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh, người bạn đời gắn bó từ bộ phim Săn bắt cướp, và có hai con trưởng thành, Lê Khanh vẫn chưa từng tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Điều này không khiến cuộc sống thiếu đi sự trọn vẹn, mà ngược lại, trở thành minh chứng cho một kiểu hạnh phúc giản dị, không phụ thuộc hình thức.

NSND Lê Khanh có cuộc hôn nhân bền vững với NSƯT Phạm Việt Thanh.

Dù từng có ý định sẽ tổ chức đám cưới khi các con khôn lớn để các con cùng chứng kiến, nhưng rồi sự ngại ngần và thời gian cứ thế trôi đi. Đến nay, nữ nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống không cần đến chiếc váy cưới hay lễ đường rườm rà. Với NSND Lê Khanh, hạnh phúc viên mãn chính là việc tìm được người bạn đời thấu hiểu và ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của mình.

"Tôi có thể yêu ai đến chết, nhưng nếu người ấy ngăn cản sự nghiệp nghệ thuật thì tôi cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu đó", Lê Khanh bày tỏ quan điểm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, NSND Lê Khanh không phủ nhận sự may mắn, nhưng luôn nhấn mạnh yếu tố kỷ luật và lựa chọn. Nữ nghệ sĩ chọn nghệ thuật là con đường duy nhất, và cũng chọn một đời sống cá nhân ổn định để có thể đi đường dài với nghề. Trong đó, người bạn đời đóng vai trò quan trọng, không chỉ là chỗ dựa mà còn là người đồng hành thấu hiểu đặc thù công việc.

Nữ nghệ sĩ khoe dịp Tết Bính Ngọ vừa qua đã làm được kỳ tích là cùng các chị em đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi chơi.

"Hạnh phúc không cần phô trương, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, mà nằm ở những điều bền vững và chân thực nhất", nữ nghệ sĩ nhìn nhận về hạnh phúc.

Lê Khanh vẫn giữ đam mê và sự rung động với nghề.

Ở tuổi 63, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, Lê Khanh vẫn miệt mài làm nghề, vẫn học hỏi và vẫn giữ được sự rung động với cuộc sống. Với nữ nghệ sĩ, danh hiệu hay hào quang chỉ là nhất thời, còn việc được khán giả nhớ đến và yêu mến mới là giá trị lâu dài. Và có lẽ, chính sự giản dị trong lựa chọn sống lại là điều làm nên một Lê Khanh trọn vẹn như hôm nay.