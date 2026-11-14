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Nữ NSND bỏ phố về Thạch Thất sống trong biệt phủ 8.000 m2: Xây sân pickleball, có 10 phòng ngủ

Liên Hoa
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Nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống yên bình trong cơ ngơi cách xa phố thị.

- Ảnh 1.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, quê Nghệ An. Cô trưởng thành từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen của tỉnh, sau đó được tuyển thẳng vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, nữ ca sĩ về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Cũng trong năm này, cô tham gia cuộc thi Sao Mai và giành giải Ba dòng nhạc dân gian cùng giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Thành tích tại Sao Mai trở thành bước ngoặt giúp Phạm Phương Thảo đến gần hơn với khán giả. Năm 2004, cô phát hành album đầu tay Một Khúc Tâm Tình, tiếp đó là album Cho Mẹ, Cho Em Và Cho Tôi vào năm 2005. Cô được yêu mến qua những ca khúc mang âm hưởng dân gian, ngợi ca quê hương, đất nước như Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Bài Ca Thống Nhất, Lời Ru Đất Nước...

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Phạm Phương Thảo còn có khả năng sáng tác. Nhiều tác phẩm do cô viết mang màu sắc dân gian, được các nghệ sĩ khác lựa chọn thể hiện, trong đó có Chàng Vinh Quy, Mơ Duyên, Đất Mẹ Ngày Về, Gái Nghệ, Mong Manh Em,...

- Ảnh 2.

Phạm Phương Thảo giành giải Ba dòng nhạc dân gian cùng giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai 2003

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phạm Phương Thảo giành nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, đồng thời nhiều năm tham gia Ban giám khảo giải Sao Mai. Năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến tháng 11/2023, tên nữ ca sĩ tiếp tục có trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng NSND.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Phạm Phương Thảo còn tham gia các chương trình nghệ thuật cộng đồng, sự kiện thiện nguyện và đảm nhận vai trò trong hội đồng nghệ thuật, các cuộc thi âm nhạc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm không tham công tiếc việc, ưu tiên những hoạt động vừa mang lại hiệu quả công việc, vừa tạo được giá trị và niềm vui trong cuộc sống.

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Phạm Phương Thảo là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Sau ánh đèn sân khấu, Phạm Phương Thảo dành nhiều thời gian cho không gian sống riêng tại Thạch Thất, Hà Nội. Nữ nghệ sĩ sở hữu khu đất rộng hơn 8.000 m2. Theo chia sẻ của cô, mảnh đất được mua từ năm 2019 nhưng ban đầu chưa có kế hoạch xây dựng ngay. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, cô mới nảy ra ý định làm một ngôi nhà ở ngoại thành để có không gian nghỉ ngơi, tránh dịch.

Ban đầu, Phạm Phương Thảo chỉ định sử dụng nơi đây như căn nhà thứ hai, dành cho những dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau thời gian gắn bó, cô ngày càng yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên và muốn trở về khu vườn sau những chuyến đi. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cảm giác an lành khi được sống giữa cây cối, hoa lá, tự tay chăm sóc khu vườn và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Trên khu đất rộng, Phạm Phương Thảo cho xây dựng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi và thờ tự. Các công trình được bố trí theo địa hình đồi núi tự nhiên, kết hợp với hệ thống đường đi, cây xanh và cảnh quan sân vườn. Một số hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ cho thấy khuôn viên có nhiều cây ăn quả, hoa và những khoảng xanh rộng.

Phạm Phương Thảo xây thêm một căn nhà ba tầng với 10 phòng ngủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như đón tiếp người thân, bạn bè. Khu nhà vườn còn được bổ sung nhiều tiện ích như bể bơi và sân chơi pickleball.

- Ảnh 4.

Hồ cá koi bên trong cơ ngơi ở Thạch Thất của Phạm Phương Thảo

- Ảnh 5.

Sân pickeball phục vụ đam mê thể thao của nữ nghệ sĩ và người thân

- Ảnh 6.

Nội thất bên trong biệt phủ 8.000 m2

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Cuộc sống điền viên của nữ nghệ sĩ

Ảnh: FBNV

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Tags

Phạm Phương Thảo

Thạch Thất

biệt phủ

chơi pickleball

Hà Nội

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