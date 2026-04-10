Nữ NSND 79 tuổi nói thẳng 1 câu, đàn em nhớ suốt đời

Mới đây, NSND Lệ Thủy đã có mặt ở thành phố Biên Hòa (cũ) để biểu diễn phục vụ khán giả. Dù đã ở tuổi U80, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, tươi tắn, nhiều năng lượng. Bà vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm và mùi mẫn có một không hai.

Và dù đã lớn tuổi nhưng tên tuổi NSND Lệ Thủy vẫn còn sức hút lớn với khán giả. Đông đảo khán giả đổ xô tới xem Lệ Thủy, ngồi la liệt bên dưới sân khấu, không cần ghế. Ai cũng háo hức để thấy được bà ở ngoài.

Nhiều khán giả còn yêu quý Lệ Thủy tới mức đem hoa quả, quà cáp lên sân khấu tặng bà, cho thấy nữ NSND vẫn được lòng công chúng ở mọi lứa tuổi.

Cũng tại buổi diễn này, khi được hỏi năm nay bao tuổi, nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ: "Tôi đi hát ở Biên Hòa từ năm 14 tuổi. Nghệ sĩ thường thường không muốn nói tuổi vì nói tuổi ra thì sợ già quá, khán giả không thương nữa.

Nhưng đối với tôi, khán giả cũng là người nhà rồi, mọi thứ về nhau đều biết hết trơn rồi, nên tôi không giấu diếm. Nói theo tuổi ta thôi nha, năm nay tôi còn nhỏ lắm, mới 79 tuổi thôi. Tôi chưa già, 100 tuổi mới là già còn 78, 79 tuổi như tôi vẫn còn lai rai vài câu cho bà con nghe được".

MC chương trình cũng chia sẻ: "Tôi biết chị hai Lệ Thủy của tôi từ năm 1976, khi tôi còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi đang ở Huế, nghe người ta mở băng Lệ Thủy - Minh Phụng mà nhiễm luôn, mê quá.

Tôi tự hỏi người này là ai mà giọng ca hay quá. Từ đó tôi thần tượng chị Lệ Thủy, mê luôn. Đến sau này tôi vào Sài Gòn làm nghệ thuật, làm người dẫn chương trình thì mới có cơ duyên gặp gỡ được chị Lệ Thủy.

Chị Lệ Thủy xem tôi như em ruột, tôi cũng coi chị như chị ruột, chị em tôi thương nhau lắm. Chị Lệ Thủy còn nói với tôi: "Em út trong nghề đứa nào thương tao thật tình thì tao thương lại". Tôi nhớ mãi, nhớ suốt đời câu nói đó của chị Lệ Thủy. Chị em với tôi đã có thân tình với nhau hơn 30 năm qua rồi".