Cô gái này gia nhập một công ty lớn, trải qua nhiều áp lực mới có được thu nhập như hiện tại.

Trước khi gia nhập Alibaba, cô có gần 3 năm làm marketing cho một thương hiệu mỹ phẩm nội địa, sau đó quyết định chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới khi nhận được lời mời từ Alibaba. Tại công ty, cô tham gia một mảng kinh doanh mới và xây dựng công việc từ con số 0. Bên cạnh công việc, cô cũng là blogger thời trang và người mẫu, thường chia sẻ trên trang cá nhân về công việc, cuộc sống nơi công sở, vlog, thời trang và quá trình phát triển bản thân. Cô từng cho biết mình đang vừa làm việc tại Alibaba vừa theo học cao học tại Đại học Chiết Giang.

Enlier hiện làm nhân viên văn phòng.

Mới đây, Enlier gây chú ý khi chia sẻ bài đăng chúc mừng bản thân đã mua được căn nhà đầu tiên tại Hàng Châu và đang chính thức khởi công (căn nhà thô cần hoàn thiện nội thất).

Mới đây, cô hào hứng khoe mua được căn nhà đầu tiên, song đang trong quá trình hoàn thiện nội thất bên trong.

Sinh năm 2000, cô cho biết việc có thể sở hữu một căn nhà riêng khi mới ngoài 20 tuổi là một dấu mốc đáng nhớ và khiến cô muốn nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình.

Theo chia sẻ trên Xiaohongshu, cô mua căn nhà này sau khoảng 7 năm kể từ khi bắt đầu đi làm (năm 19 tuổi, cả đi làm cả đi học).

Trước khi có căn nhà đầu tiên, Enlier từng sống trong một căn nhà tại quận Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Cô từng đăng tin cho thuê lại căn nhà này vì lý do công việc phải chuyển nơi ở và cho biết bản thân khá tiếc nuối khi rời đi. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 phòng tắm, có điều hòa trung tâm, hệ thống sưởi sàn, phòng làm việc, phòng chứa đồ và một phòng khách lớn nối trực tiếp với sân riêng.

Căn nhà trước đây Enlier từng thuê để ở.

Sau khi tốt nghiệp, cô từng có gần 3 năm làm marketing cho một thương hiệu mỹ phẩm nội địa. Công việc khi ấy tương đối ổn định và cô từng nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, sau một đợt điều chỉnh cơ cấu tổ chức ở cấp cao, cô nhận thấy con đường thăng tiến dần trở nên mơ hồ.

Đúng thời điểm đó, cô nhận được lời mời từ Alibaba và quyết định chuyển ngành, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, tham gia xây dựng một mảng kinh doanh từ con số 0. Đây cũng là bước ngoặt khiến cô rời khỏi vùng an toàn và bắt đầu giai đoạn làm việc với cường độ cao hơn.

Thu nhập của cô cũng dần tăng lên. Trong bài viết chia sẻ về việc mua căn nhà đầu tiên, cô cũng công khai mức thu nhập đã chạm mốc 50.000 NDT/tháng (khoảng 193 triệu đồng). Số tiền này bao gồm tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác. Đây cũng là giai đoạn thu nhập của cô đã có sự thay đổi rõ rệt, tạo nền tảng để nữ nhân viên văn phòng này thực hiện kế hoạch mua căn nhà đầu tiên tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Tuy nhiên, con đường để đạt mức thu nhập này không hề dễ dàng. Thời gian đầu gia nhập Alibaba, Enlier từng phải trải qua những ngày làm việc căng thẳng, đặc biệt trong các đợt khuyến mại lớn. Cô từng thức xuyên đêm tại văn phòng, làm việc đến 5 giờ sáng, rồi cuối tuần lại vội vã đến trường để học cao học tại Đại học Chiết Giang.

Có thời điểm, áp lực công việc khiến cô suy sụp. Có giai đoạn cô mất ngủ liên tục một tuần, vừa nhắm mắt đã mơ về những “sự cố công việc”. Một bài đăng khác cũng cho biết có những ngày cô làm việc hơn 10 tiếng, vừa mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy vui khi hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng.

Dù vậy, chính khoảng thời gian khó khăn đó đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của cô về công việc. Từ một người mới chuyển ngành, cô từng bước tìm được cách thích nghi, sau đó thăng chức và tăng lương. Theo Enlier, có ba thói quen quan trọng giúp cô cải thiện vị trí trong môi trường công sở.

Bận rộn, áp lực, bù lại cô có mức lương mà nhiều người ao ước.

Đầu tiên, không chỉ làm tốt phần việc được giao mà phải chủ động xây dựng thêm những kỹ năng có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Nữ nhân viên văn phòng này cho biết môi trường ở các tập đoàn lớn có tính biến động cao, hôm nay có thể làm dự án A nhưng ngày mai đã phải chuyển sang dự án B. Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào công việc hiện tại, nhân viên rất dễ rơi vào thế bị động khi doanh nghiệp thay đổi.

Khi chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, Enlier chủ động học thêm những kỹ năng không nhất thiết nằm trong mô tả công việc. Cô học xây dựng trang, tự tổng hợp SOP (quy trình thao tác chuẩn cho từng công việc), đồng thời học cách sử dụng BI (công cụ phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp) để xử lý dữ liệu và xây dựng các mẫu dữ liệu phục vụ công việc. Những kỹ năng tưởng như nhỏ này giúp cô nhanh chóng thích nghi với lĩnh vực mới, chủ động hơn khi được giao nhiệm vụ và tạo thêm giá trị trong mắt cấp trên.

Thứ hai, đừng để nỗ lực của mình hoàn toàn diễn ra trong im lặng. Cô bạn thừa nhận khi mới vào công ty, cô thường chỉ lặng lẽ làm việc, dù có những hôm bận đến tối muộn cũng không mấy ai biết mình đã làm được những gì. Sau đó, cô hình thành thói quen chủ động báo cáo tiến độ và kết quả. Những việc đã triển khai, cải thiện hay đạt được đều được cô cập nhật định kỳ cho cấp trên, qua đó giúp giá trị và đóng góp của bản thân trở nên rõ ràng hơn.

Việc lưu lại dấu vết công việc cũng giúp nhân viên tự bảo vệ mình khi xảy ra hiểu lầm hoặc tranh cãi về trách nhiệm. Thay vì chỉ “làm nhiều”, cô cố gắng để những gì mình làm được đều có thể nhìn thấy và kiểm chứng.

Cuối cùng, cô cho rằng khi gặp khó khăn, đừng chỉ than phiền mà nên mang theo phương án giải quyết. Cô thường báo cáo vấn đề theo công thức gồm hiện trạng + hai phương án + đề xuất của bản thân.

Theo cô, cấp trên vốn đã biết một dự án khó khăn đến đâu; điều họ cần không phải một người chỉ thông báo rằng “không làm được”, mà là người có khả năng nhìn ra vấn đề và đưa ra hướng xử lý.

Sau một thời gian duy trì cách làm việc này, cô cho biết cô dần được giao những vấn đề khó hơn và có nhiều cơ hội thể hiện năng lực hơn. Tư duy nghề nghiệp liên tục được cập nhật, theo cô, chính là nền tảng lớn nhất giúp một người trẻ có thêm tự tin trong những năm đầu sự nghiệp.

Cuộc sống của cô cũng không chỉ xoay quanh công việc. Cô đồng thời theo học cao học tại Đại học Chiết Giang, từng chia sẻ những ngày tháng phải vừa hoàn thành công việc ở công ty, vừa chạy đến trường vào cuối tuần. Cô gọi đây là một “thử thách giới hạn”, nhưng cũng cố gắng dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi và chữa lành dù lịch trình dày đặc.

Từ một cô gái sinh năm 2000 bắt đầu sự nghiệp với công việc marketing trong ngành mỹ phẩm, Enlier đã chuyển sang môi trường công nghệ, trải qua những giai đoạn làm việc căng thẳng, đồng thời học cao học và từng bước nâng mức thu nhập.

Căn nhà đầu tiên ở Hàng Châu vì thế không chỉ là tài sản lớn đầu tiên cô sở hữu, mà còn được cô xem như kết quả của một hành trình nhiều năm liên tục thay đổi và nâng cấp chính mình.

Ảnh: Xiaohongshu