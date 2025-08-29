Nữ nhân viên 30 tuổi âm thầm sửa email công ty, chuyển khoản cho mẹ đẻ 20 tỷ đồng, 2 năm sau tự đầu thú: Tòa phán "phải xử lý hình sự"

Theo Baidu, Trương làm việc tại công ty A với vị trí chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng và quản lý nhân sự phái cử cho khách hàng, sau đó đối chiếu dữ liệu sử dụng lao động và xác nhận việc chi trả lương.

Theo quy trình, Trương sẽ lập bảng lương dựa trên danh sách khách hàng cung cấp, sau đó gửi email xác nhận. Khi khách hàng xác nhận, cô sẽ tải bảng lương kèm ảnh chụp màn hình email xác nhận lên hệ thống công ty. Chỉ cần số liệu trùng khớp, hệ thống sẽ tự động phê duyệt và công ty A có trách nhiệm tạm ứng trả lương, còn khách hàng sẽ thanh toán lại sau một tháng.

(Nhân viên phái cử là những người lao động không ký hợp đồng trực tiếp với công ty nhận lao động, mà ký hợp đồng với một công ty trung gian gọi là công ty phái cử. Họ sẽ được phái cử đến làm việc theo từng dự án, với thời gian làm việc có thể kéo dài từ vài tháng đến một năm hoặc lâu hơn.)

Ban đầu, Trương làm việc nghiêm túc. Nhưng từ năm 2019, cô bắt đầu sa vào vòng xoáy vay nặng lãi trên mạng, tiêu xài hoang phí, nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần. Trong 3 năm, Trương phải vay mượn khắp nơi, thế chấp cả căn nhà nhưng vẫn không đủ để trả nợ. Trước sức ép đòi nợ ngày càng khốc liệt, cô nảy sinh ý định lợi dụng quyền hạn quản lý chi trả lương của mình.

Ảnh minh họa

Ngụy tạo “nhân viên ma” rút tiền công ty

Trong quá trình làm việc, Trương phát hiện hệ thống kiểm duyệt của công ty tồn tại lỗ hổng: hệ thống chỉ đối chiếu tổng số tiền giữa bảng lương và email xác nhận của khách hàng, chứ không kiểm tra danh sách nhân viên. Đáng chú ý, khi chuyển tiếp email xác nhận từ phía khách hàng, nhân viên có thể tự ý chỉnh sửa nội dung số tiền. Cộng thêm cơ chế “công ty tạm ứng trả lương trước, khách hàng thanh toán sau”, những biến động ngắn hạn trên sổ sách rất khó bị phát hiện.

Tháng 10/2022, Trương bắt đầu thực hiện phi vụ đầu tiên. Cô lén lút thêm thông tin của mẹ mình vào bảng lương như 1 “nhân viên ma”. Tiếp đó, Trương chỉnh sửa số tiền trong email xác nhận để khớp với tổng số trên bảng lương. Khi tải bảng lương kèm ảnh chụp màn hình email đã bị sửa lên hệ thống, toàn bộ quy trình dễ dàng qua mặt bộ phận kiểm duyệt.

Nhờ thủ đoạn này, Trương nhanh chóng chiếm đoạt được khoản tiền đầu tiên khi “tiền lương” được chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ mình.

Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, Trương ngày càng liều lĩnh. Cô lần lượt mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người thân, bạn bè để lập ra tới 54 “nhân viên phái cử” hoàn toàn không tồn tại. Qua đó liên tục chuyển tiền công ty vào các tài khoản “ảo” rồi rút ra.

Khi bị người thân nghi ngờ, Trương bịa ra nhiều lý do để che giấu, như “giúp công ty đi đường vòng để tránh thuế” hay “tạm thời nhận hộ tiền thưởng, hoa hồng”.

Nhờ thủ đoạn liên tục thổi phồng số lượng nhân sự, Trương đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5 triệu NDT (khoảng 18,3 tỷ đồng) tiền lương từ công ty A. Không dừng lại ở đó, cô còn nhắm đến cả khoản phí dịch vụ mà khách hàng phải trả cho công ty. Trương sửa đổi bảng lương, biến hơn 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) phí dịch vụ thành “tiền lương nhân viên” rồi chuyển vào các tài khoản do mình kiểm soát.

Sự việc bị phát giác

Tính đến khi vụ việc bị phát giác, Trương đã chiếm đoạt của công ty hơn 5,4 triệu NDT (khoảng 19,8 tỷ đồng), toàn bộ số tiền này đều được dùng để trả nợ vay nặng lãi.

Tháng 8/2024, lãnh đạo công ty A phát hiện nhiều khoản tạm ứng lương cho nhân viên phái cử không được khách hàng hoàn trả đúng hạn, trong khi phí dịch vụ cũng chậm thanh toán bất thường. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, công ty đã lập tức trình báo cơ quan công an.

Đến tháng 10/2024, Trương chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi lợi dụng chức vụ lập “nhân viên ma” và chiếm đoạt tiền của công ty. Sau đó, cô đã khắc phục một phần hậu quả, hoàn trả hơn 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng) cho công ty A.

Tháng 3/2025, vụ án được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố. Cơ quan công tố xác định, Trương đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của đơn vị với số tiền đặc biệt lớn, hành vi cấu thành tội tham ô tài sản trong công vụ, cần phải xử lý hình sự. Ngày 23/4, tòa án tuyên phạt Trương 4 năm tù giam cùng hình phạt bổ sung 100.000 NDT (khoảng 367 triệu đồng).

Trong quá trình điều tra, viện kiểm sát còn phát hiện vụ án liên quan đến nhiều nền tảng cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Các manh mối về những ứng dụng cho vay nặng lãi này đã được chuyển cho cơ quan công an, đồng thời thúc đẩy triển khai các chiến dịch khác.

Theo Thepaper.cn