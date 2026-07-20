Nữ nhà văn nổi tiếng bất ngờ bị thu bằng thạc sĩ vì gian lận

Từng khẳng định không sai phạm, nữ nhà văn nổi tiếng nay bất ngờ bị trường đại học thu hồi bằng thạc sĩ sau khi xuất hiện chứng cứ mới.

Một trong những gương mặt nổi tiếng của làng văn học Trung Quốc vừa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Đại học Nhân dân Trung Quốc quyết định thu hồi bằng thạc sĩ vì kết luận cô có hành vi gian lận học thuật. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra lại dựa trên những chứng cứ mới, khép lại vụ việc gây nhiều tranh cãi trong dư luận suốt những ngày qua.

Theo thông báo được Đại học Nhân dân Trung Quốc công bố ngày 13/7, người bị thu hồi bằng là Jiang Fangzhou, nữ nhà văn và cựu học viên cao học của Khoa Nghệ thuật, tốt nghiệp vào năm 2019. Nhà trường cho biết sau khi xuất hiện các thông tin và bằng chứng mới liên quan đến nghi vấn gian lận trong luận văn thạc sĩ của Jiang Fangzhou, một hội đồng điều tra gồm nhiều chuyên gia trong và ngoài trường đã được thành lập để rà soát toàn bộ hồ sơ.

Jiang Fangzhou hiện đang là tâm điểm gây xôn xao giới học thuật

Quá trình xác minh bao gồm việc đối chiếu tài liệu, kiểm tra nguồn tham khảo, thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định và lắng nghe phần giải trình của người liên quan. Kết quả cho thấy luận văn thạc sĩ của Jiang Fangzhou có 9 trường hợp nội dung trùng lặp với một bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài nhưng không thực hiện việc trích dẫn hoặc ghi nguồn tham khảo theo quy định.

Căn cứ Luật Bằng cấp của Trung Quốc cùng các quy định về phòng ngừa và xử lý hành vi sai phạm học thuật trong các cơ sở giáo dục đại học, Đại học Nhân dân Trung Quốc kết luận Jiang Fangzhou đã có hành vi gian lận học thuật. Trên cơ sở đó, nhà trường quyết định thu hồi bằng thạc sĩ đã cấp cho cô. Đồng thời, trường khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý chất lượng luận văn, tăng cường giáo dục về đạo đức nghiên cứu và bảo vệ tính nghiêm túc của các chuẩn mực học thuật.

Điều đáng chú ý là kết luận mới này hoàn toàn trái ngược với thông báo được trường đưa ra chỉ hơn một tuần trước đó. Vụ việc bắt đầu thu hút sự quan tâm sau khi Giáo sư Xiao Ying của Đại học Thanh Hoa công khai đặt nghi vấn về tính trung thực trong luận văn của Jiang Fangzhou.

Ngày 4/7, nữ nhà văn lần đầu lên tiếng, khẳng định nhiều cáo buộc nhằm vào mình là "hoàn toàn sai sự thật". Một ngày sau, cô tiếp tục phản hồi chi tiết 23 nội dung bị tố cáo, nhấn mạnh luận văn không có bất kỳ hành vi đạo văn, bịa đặt dữ liệu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết, diễn giải bằng máy, thuê người viết hay mua bài nghiên cứu. Jiang Fangzhou cũng cho biết đã trình báo cảnh sát về việc bị công kích, xúc phạm và vu khống trên mạng.

Cũng trong ngày 5/7, Đại học Nhân dân Trung Quốc từng công bố kết quả điều tra ban đầu, cho biết chưa phát hiện hành vi gian lận học thuật trong luận văn của Jiang Fangzhou. Thay vào đó, trường thông báo đình chỉ tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh của Giáo sư Xiao Ying trong thời hạn một năm.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thêm những tài liệu và chứng cứ mới, nhà trường đã mở lại quá trình xác minh. Kết quả điều tra lần hai đã dẫn đến quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của Jiang Fangzhou, đánh dấu bước ngoặt lớn của vụ việc và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về tính minh bạch trong công tác kiểm định học thuật cũng như trách nhiệm của các cơ sở đào tạo khi xử lý các cáo buộc liên quan đến đạo đức nghiên cứu.

Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc bởi đây là trường hợp hiếm khi một nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới văn học bị thu hồi học vị sau nhiều năm tốt nghiệp.

Nguồn: Baidu, Thông tấn xã Tân Hoa Xã