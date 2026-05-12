Nữ nghi phạm nhiều tiền án sa lưới sau vụ trộm táo tợn ở chợ Đông Ba

NGUYỄN VƯƠNG
|

Bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Nguyễn Thị Dương vẫn ra Huế và đến chợ Đông Ba trộm cắp tài sản.

Ngày 12/5, Công an phường Phú Xuân ( TP Huế ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây án tại chợ Đông Ba.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/5 Công an phường Đông Ba tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Nguyễn Thị Dương đến chợ Đông Ba trộm túi xách của tiểu thương. (Ảnh: Hồng Nhung)

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (SN 1961, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Đây là người có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Túi xách và số tiền mà Nguyễn Thị Dương lấy trộm của tiểu thương chợ Đông Ba (TP Huế) rồi bỏ trốn. (Ảnh: Hồng Nhung)

Ngay trong đêm 9/5, Công an phường Phú Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng triển khai bắt giữ Nguyễn Thị Dương và di lý về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

