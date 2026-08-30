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Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động

Li La
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"Bố bảo không được nhịn ăn và dắt mình đi ăn mọi món ngon", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động - Ảnh 1.

Nhân dịp sang Mỹ thăm gia đình nhà chồng, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã chia sẻ nhiều status về những người cô yêu thương, quý trọng trong đó có bố chồng cô cũng là bố đẻ của đạo diễn Victor Vũ.

Trong mắt Đinh Ngọc Diệp bố chồng là người sống vô cùng tình cảm: "Bố chồng em, người cẩn trọng, tình cảm và luôn dành mọi điều mình có cho con cháu. Bố bảo không được nhịn ăn và dắt mình đi ăn mọi món ngon", nữ diễn viên viết.

Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Diệp và bố chồng.

Không chỉ chăm lo những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, bố chồng Đinh Ngọc Diệp còn khiến cô cảm động bởi sự chu đáo với những người thân trong gia đình cô. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, ông thức cả đêm để viết thư tay cho từng người lớn ở Việt Nam, từ mẹ, bố đến bà nội của cô – năm nay đã 94 tuổi.

"Từng nét chữ, từng lời nhắn đều là cả một tấm lòng", Đinh Ngọc Diệp bày tỏ.

Ông còn chuẩn bị một xấp thiệp cùng những phong bao lì xì và dặn con dâu: "Ngày nào sinh nhật cháu nào thì gửi cho cháu, bảo là quà của ông nha!".

Với Đinh Ngọc Diệp, những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chứa đựng tình cảm lớn lao. Cô viết: "Tình yêu không cần những lời quá lớn lao. Chỉ là nhớ từng ngày sinh nhật, viết từng lá thư, sợ con cháu đói, rồi âm thầm chuẩn bị quà cho từng đứa… vậy mà thương đến nao lòng".

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn bố chồng vì luôn giữ nụ cười và truyền cho các con, các cháu những giá trị về lễ nghĩa, tình thân trong gia đình.

Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động - Ảnh 3.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ.

"Con cảm ơn bố, vì bố luôn cười. Cảm ơn bố vì đã dạy chúng con rằng lễ nghĩa và tình thâm là những điều quý giá nhất mà một gia đình có thể trao cho nhau. Mong bố luôn khỏe, luôn vui, nụ cười của bố làm cả nhà thấy ấm áp", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc và bình luận từ bạn bè, khán giả. Một số người dành lời khen cho bố chồng Đinh Ngọc Diệp như: "Con có một ông bố chồng tuyệt vời"; "Ông bố quốc dân đây rồi"; "Diệp là người phụ nữ biết cách sống nên Diệp xứng đáng".

Đáng chú ý, một bình luận dí dỏm nhận được sự đồng tình: "Vậy vợ bố có lẽ là người hạnh phúc nhất!". Nhiều người cho rằng qua những chia sẻ của Đinh Ngọc Diệp, có thể thấy sự gắn bó và tình cảm ấm áp giữa các thành viên trong gia đình.

Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào năm 2016. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có hai con và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

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Tags

Đinh Ngọc Diệp

Victor Vũ

bố chồng

gia đình

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