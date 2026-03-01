Nữ nghệ sĩ U55 là mẹ đơn thân gần 20 năm, từng là biểu tượng nhạc Việt đình đám, cát-sê 1 hợp đồng quảng cáo đến 200 cây vàng

Từ đỉnh cao danh tiếng đến giai đoạn “không còn ham muốn vật chất”

Phương Thanh (sinh năm 1973) nổi lên từ cuối thập niên 1990 với loạt ca khúc đình đám như “Một thời đã xa”, “Trống vắng”, “Khi giấc mơ về”… nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón trên khắp các sân khấu lớn. Đầu những năm 2000, cô là một trong những ca sĩ có cát-sê cao nhất showbiz Việt.

Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ với báo chí về việc mình từng nhận hợp đồng quảng cáo đồ uống trị giá tới 100.000 USD vào năm 2001 và 30.000 USD cho 1 hợp đồng quảng cáo son môi khác. Tại thời điểm cách đây hơn 15 năm, số tiền 100.000 USD tương đương với 200 cây vàng và có thể mua được một căn nhà đẹp đẽ tại Sài Gòn.

Không chỉ kiếm tiền từ ca hát, Phương Thanh còn tham gia điện ảnh, đạt nhiều giải thưởng danh giá như Cánh diều vàng và giải tại Liên hoan phim Việt Nam.

Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn trung niên, nữ ca sĩ thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Cô thừa nhận từng có tiền và danh tiếng, nhưng hiện tại “không còn ham muốn gì ngoài sự yên ổn”. Quan điểm này phản ánh sự chuyển biến từ một ngôi sao chạy theo ánh đèn sân khấu sang một nghệ sĩ tìm kiếm sự cân bằng nội tâm.

Phương Thanh ngày trẻ từng là "cặp bài trùng" nổi tiếng với Lam Trường trên sân khấu nhạc

Ở thời kỳ đỉnh cao, thu nhập từ ca hát và quảng cáo giúp Phương Thanh xây dựng nền tảng tài chính đáng kể. Cô từng tích góp mua nhà cho gia đình và trở thành trụ cột kinh tế sau khi cha qua đời từ khi cô còn nhỏ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nữ ca sĩ không giữ tài sản theo cách tích lũy thông thường. Trong một chia sẻ, cô thẳng thắn cho biết đã bán một căn nhà để đầu tư trở lại cho âm nhạc, đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng. “Tôi đã bán đi một căn nhà để được ‘chơi’ với nghề”, cô nói.

Phần lớn nhà cửa và tài sản trước đây cũng được cô bán hoặc dùng để đầu tư cho các dự án âm nhạc, liveshow, hiện chỉ giữ lại ngôi nhà để sống cùng mẹ và con gái.

Làm mẹ đơn thân gần 20 năm: con gái là trụ cột tinh thần lớn nhất

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời Phương Thanh là hành trình làm mẹ đơn thân. Cô sinh con gái năm 2005 và chủ động nuôi con mà không công khai danh tính cha trong nhiều năm.

Nữ ca sĩ cho biết con gái - tên thân mật là bé Gà không chỉ là con mà còn là người bạn thân, luôn đồng hành và thấu hiểu mẹ. Cô nói rằng chính con gái giúp mình vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn và trở thành nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống. Ở tuổi trưởng thành, con gái còn chủ động khuyến khích mẹ tìm hạnh phúc riêng, mong mẹ có người bầu bạn thay vì sống cô đơn.

Sự gắn bó đặc biệt này khiến Phương Thanh nhiều lần khẳng định con gái là ưu tiên hàng đầu, ảnh hưởng đến mọi quyết định trong cuộc sống của cô.

Nữ ca sĩ nổi tiếng vẫn rạng rỡ trẻ trung ở tuổi U55

Năm 2024, Phương Thanh bất ngờ xác nhận mình đã có chồng sau nhiều năm lẻ bóng. Theo chia sẻ với báo chí, người đàn ông này quê ở Ladakh (Ấn Độ), không biết tiếng Việt và theo nghiệp nghiên cứu, sống khá kín tiếng.

Nữ ca sĩ cho biết họ đã có đính ước từ năm 2023 và cô cảm thấy hạnh phúc, ổn định trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định không công khai dung mạo hay danh tính của chồng, nhằm bảo vệ đời sống riêng tư.

Dù đã công khai mối quan hệ, hiện cô vẫn sống chủ yếu tại Việt Nam cùng mẹ và con gái, trong khi chồng ở nước ngoài. Việc giữ kín đời sống tình cảm phản ánh sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trẻ tuổi, khi cuộc sống cá nhân của cô từng chịu nhiều áp lực từ dư luận.

Ở tuổi ngoài 50, Phương Thanh không còn theo đuổi hình ảnh hào nhoáng. Cô cho biết hiện tại sống giản dị, không còn chú trọng đồ hiệu hay hình thức như trước, chỉ cần quần jeans và áo sơ mi cũng có thể lên sân khấu.

Công việc chính của Phương Thanh vẫn là ca hát, đi diễn trong và ngoài nước, nhưng với tần suất vừa phải. Nữ ca sĩ nói rằng mình hài lòng khi vẫn có show diễn đều đặn, vừa duy trì thu nhập, vừa giữ kết nối với khán giả.

Ngoài ra, cô cũng quay trở lại tham gia các dự án phim và sản xuất âm nhạc mới, cho thấy tinh thần làm nghề vẫn bền bỉ dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao.