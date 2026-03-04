Đại gia châu Âu si mê nữ nghệ sĩ Việt cao 1m5, cung phụng như bà hoàng

Nữ diễn viên quen mặt với khán giả miền Bắc

Trương Phương sinh năm 1987, là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả miền Bắc. Vì cô sở hữu chiều cao khoảng 1,5m, nên thường được công chúng gọi đùa là "nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt".

Khởi nghiệp từ những năm tuổi đôi mươi, Trương Phương sớm bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy thông qua các vai diễn trong những bộ phim truyền hình dài tập. Cô được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Cửa sổ thủy tinh , Thương nhớ ở ai - những bộ phim từng được phát sóng rộng rãi trên truyền hình miền Bắc.

Diễn viên Trương Phương

Nhờ diễn xuất tự nhiên, linh hoạt và tạo được sự đồng cảm nơi người xem, Trương Phương dần có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Mặc dù không sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực hay chiều cao nổi bật như nhiều đồng nghiệp, cô luôn biết cách tận dụng lợi thế cá tính để biến mỗi vai diễn thành một sắc thái riêng. Việc cô tiếp tục được mời đóng phim trong nhiều dự án lớn cho thấy khả năng diễn của nữ diễn viên được ghi nhận.

Ngoại hình từng là rào cản với Trương Phương trong những màn tuyển chọn diễn viên có chiều cao quy chuẩn. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, cô xem điều đó như một thách thức để nỗ lực hơn trong từng vai diễn. Nhờ khả năng nhập vai chân thực và thái độ làm nghề nghiêm túc, cô đã ghi điểm trong mắt các đạo diễn và nhà sản xuất.

Trương Phương hiện hạn chế đóng phim, thay vào đó cô làm nội dung số và tận hưởng cuộc sống bên chồng Tây

Trong vài năm gần đây, Trương Phương hạn chế tham gia phim truyền hình để tập trung phát triển bản thân ở những lĩnh vực mới. Cô thử sức làm nội dung số, sáng tạo video trên mạng xã hội với lượng người theo dõi đông đảo, đồng thời tham gia một số dự án kinh doanh. Đây là bước chuyển mình cho thấy cô không chỉ là diễn viên đơn thuần, mà còn là người nghệ sĩ biết thích nghi và làm mới hình ảnh của mình.

Cuộc sống được chồng cung phụng như bà hoàng

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống riêng của Trương Phương cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ. Sau này, cô tái hôn với một doanh nhân châu Âu vào năm 2025.

Lan Phương hạnh phúc bên ông xã giàu có

Lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Hà Nội, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết tham dự. Trương Phương chia sẻ rằng sau khi trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân trước đó, ở lần kết hôn này, cô chọn một buổi lễ giản dị và riêng tư hơn.

Người chồng thứ hai của Trương Phương cao 1m9, làm trong ngành xây dựng. Theo nữ diễn viên, chồng Tây là người đàn ông ấm áp, chân thành, xuất hiện bên cạnh cô vào thời điểm khó khăn nhất khi cô đang đối mặt với khủng hoảng sau ly hôn. Chính sự thấu hiểu, ân cần của anh đã khiến cô quyết định gắn bó trọn đời.

Sau khi kết hôn, Trương Phương đã chuyển sang sống cùng chồng tại New Zealand. Cuộc sống của họ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ bởi sự xa hoa, tiện nghi mà vẫn ấm áp đầy tình cảm.

Biệt thự của nữ diễn viên và chồng ở NewZealand

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ các video và hình ảnh về sinh hoạt hàng ngày trong căn biệt thự sân vườn rộng rãi, không gian sống hiện đại với thiết kế tinh tế, tạo cảm giác thoáng đãng và thoải mái.

Không ít người bày tỏ ngỡ ngàng khi thấy Trương Phương thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc “sống chill” bên chồng: tận hưởng cuộc sống ngoài trời, mua sắm hàng hiệu cùng người thương, hay đơn giản là hưởng thụ những buổi sáng thư thái bên không gian xanh mát.

Một trong những chi tiết khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất là việc Trương Phương được "chăm sóc như bà hoàng". Nhiều đoạn video được Trương Phương chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, mỗi buổi sáng thức dậy, cô có đội ngũ người giúp việc chăm sóc từ việc chuẩn bị đồ ăn sáng, dọn phòng, tới việc sắp xếp nơi ở chu đáo. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn khiến công chúng “lóa mắt” khi khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn do chồng tặng.

Trương Phương có nhiều người giúp việc phục vụ vào buổi sáng

Cô cũng thường xuyên khoe nhẫn kim cương

Mặc dù bị không ít bình luận soi mói về chuyện hưởng thụ, Trương Phương chia sẻ: "Thấy tôi lấy chồng Tây, nhiều người bảo chắc "số hưởng" nên mới đổi đời. Nhưng tôi nói thật, nếu mình không có giá trị riêng thì cũng chỉ là "bóng hồng" đứng sau lưng, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng thôi.

Với tôi, giàu là một lợi thế, còn năng lực tự thân, điển hình như khả năng ngôn ngữ, là chìa khóa để giữ vững vị thế đó. Tôi không cần tiếng Anh quá siêu để đi thi, nhưng tôi cần nó để hòa nhập với cuộc sống ở New Zealand hiện tại.

Trước đây khi ở Việt Nam, mỗi khi thỏa thuận hợp đồng thành công với đối tác nước ngoài là tôi rất tự hào về bản thân mình. Sau này mỗi khi vợ chồng tâm sự hay trêu đùa nhau, tôi cảm thấy bất ngờ về chính khả năng ngôn ngữ của mình.

Cảm giác tự mình làm chủ lời nói, tự nắm bắt cơ hội rất thích và tự tin hơn nhiều việc phải chờ người khác phiên dịch hộ. Muốn làm "đại gia" của chính cuộc đời mình, tự mình phải không ngừng trau dồi trước".





