Nữ nghệ sĩ U40 mở hàng hải sản trên đường Ký Con, TP.HCM

Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh.

Tăng Thanh Hà là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt, được khán giả biết đến qua những bộ phim đình đám như Bỗng dưng muốn khóc, Hương phù sa, Mỹ nhân kế... Sau khi kết hôn năm 2012, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành phần lớn thời gian cho gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh.

Từ năm 2014, Tăng Thanh Hà cùng chồng phát triển The Crab Shack, mô hình nhà hàng hải sản theo phong cách Cajun của Mỹ tại TP.HCM. Thực tế, ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ món hải sản sốt Cajun mà Tăng Thanh Hà thường nấu cho gia đình. Món ăn được người thân yêu thích, nên sau đó ông xã đã khuyến khích cô kinh doanh.

Cajun là phong cách ẩm thực gắn với cộng đồng người Cajun tại bang Louisiana, Mỹ, nổi bật với các loại gia vị đậm đà và cách chế biến hải sản đặc trưng. Khi đưa mô hình này về Việt Nam, vợ chồng Tăng Thanh Hà điều chỉnh công thức và cách phục vụ để phù hợp hơn với thực khách trong nước.

Sốt Cajun trở thành một trong những dấu ấn chính của thực đơn. Sau nhiều năm hoạt động, món ăn này vẫn là một trong những lựa chọn được thực khách nhắc đến nhiều khi nói về nhà hàng.

Kinh doanh không phải hướng rẽ đột ngột

Với Tăng Thanh Hà, việc bước vào kinh doanh không phải là một quyết định được đưa ra sau khi rời màn ảnh. Nữ diễn viên từng theo học ngành Thương mại tại RMIT University. Trong thời gian học, cô cũng trải nghiệm một số công việc liên quan đến đầu tư bất động sản, chứng khoán và truyền thông.

Vì vậy, diễn xuất và kinh doanh được Tăng Thanh Hà xem là hai công việc song song, thay vì kinh doanh là một hướng rẽ sau khi kết thúc sự nghiệp diễn viên.

Ngành F&B là một trong những lĩnh vực mà nữ diễn viên yêu thích. “Làm những công việc yêu thích, mình sẽ không cảm thấy mệt hay chán ngán công việc. Mọi thứ nên bắt đầu từ niềm đam mê, từ việc mình biết làm gì và muốn làm gì”, Tăng Thanh Hà nói.

Ngọc nữ cho rằng kinh doanh giống như “một dự án không bao giờ ngừng nghỉ”, đòi hỏi cô phải học cách thích nghi khi mới bắt tay vào lĩnh vực này.

Tăng Thanh Hà trực tiếp tham gia nhiều khâu trong quản lý, vận hành nhà hàng

Sau 12 năm, công việc kinh doanh F&B vẫn được Tăng Thanh Hà duy trì. Cuối năm 2025, cô chia sẻ trên trang cá nhân một video ngắn với dòng trạng thái “12 năm làm F&B đam mê vẫn còn nguyên vẹn”. Video cho thấy hình ảnh nữ diễn viên trực tiếp cùng đội ngũ khảo sát mặt bằng, theo dõi quá trình hoàn thiện cơ sở, thử món và kiểm tra chất lượng trước khi vận hành.

Trước đó, hệ thống nhà hàng đã trải qua nhiều lần thay đổi địa điểm và sắp xếp lại mặt bằng. Đến nay, thương hiệu hải sản của Tăng Thanh Hà duy trì 3 cơ sở tại đường Ký Con, Tú Xương và Lê Văn Miến, TP.HCM. Cửa hàng tại Ký Con là cơ sở mới nhất, được khai trương vào tháng 11/2025.

Cơ sở tại đường Ký Con của The Crab Shack

Trong năm nay, Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi trở lại màn ảnh với dự án Hoàng hậu cuối cùng, sau thời gian dài gần như vắng bóng. Màn tái xuất của nữ diễn viên cũng giúp thương hiệu F&B mà cô xây dựng hơn một thập kỷ nhận được sự chú ý.