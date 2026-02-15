Nữ nghệ sĩ trẻ nói thẳng: "Chúng tôi đều là nạn nhân của Trấn Thành"

Mới đây, tại chương trình Sao Check, rapper Pháo đã chia sẻ về quá trình cô được Trấn Thành gọi tới casting và giao vai diễn trong phim điện ảnh Thỏ ơi. Được biết, đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Pháo, là lần đầu tiên cô đóng phim.



Pháo

Cô nói: "Kịch bản casting của tôi cũng rất lạ vì không có thoại. Họ chỉ yêu cầu trong tình huống này thì tôi nên làm gì, còn diễn và thoại như thế nào thì hoàn toàn do tôi lựa chọn.

Anh Trấn Thành đưa thêm cho tôi một bạn nam cũng đi casting và chưa biết gì hết. Anh ấy yêu cầu chúng tôi phải diễn cảnh yêu nhau. Tôi đau đớn quỵ lụy quỳ xin sự thương hại từ bạn trai.

Anh Thành chỉ cho tôi thời gian chuẩn bị đúng 5 phút trong khi tôi còn chưa biết gì về diễn xuất, chưa đóng phim bao giờ và cũng không có sự chuẩn bị gì. Tôi còn chưa biết tên tuổi của bạn nam kia, không hề quen biết gì trước. Anh Thành muốn xem chúng tôi ứng biến ra sao.

Không hiểu do tôi xúc động với nhân vật hay do nhân vật có nhiều điểm tương đồng với tôi mà tôi diễn khá nhập tâm. Tôi không biết mình diễn có hay hay không nhưng chắc chắn là diễn rất nhập tâm.

Không biết trời phù hộ thế nào mà tôi qua được vòng casting đó.

Thực ra sau hai lần casting, tôi vẫn sợ. Anh Trấn Thành luôn toát ra một năng lượng khiến các diễn viên cảm thấy vô cùng áp lực khi làm việc cùng anh ấy. Vì vậy, không lúc nào tôi không sợ anh Trấn Thành. Chúng tôi đều là nạn nhân của Trấn Thành.

Tất nhiên, trên trường quay thì tôi khóc nhiều nhưng có lẽ tôi khóc vì vai diễn nhiều hơn khóc vì anh Trấn Thành".

Sau thành công của các dự án trước, Trấn Thành tiếp tục lấn sân điện ảnh với tác phẩm mới mang tên "Thỏ Ơi".

Bộ phim gây chú ý khi xác nhận sự góp mặt của Pháo và loạt tên tuổi mới LyLy, Văn Mai Hương... đều là những ca sĩ xinh đẹp lần hiếm hoi thử sức với điện ảnh.