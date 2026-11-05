Nữ nghệ sĩ SN 1984 chuyên vai lẳng lơ mang 3 con rời trời Tây về Việt Nam sống

Sau một thời gian mang 3 con sang nước ngoài sống, nữ nghệ sĩ SN 1984 đã quyết định cùng các con trở về Việt Nam sống.

Sự nghiệp thành công

NSƯT Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Sư phạm TP.HCM trước khi lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh, lồng tiếng, MC truyền hình và huấn luyện viên yoga.

Ốc Thanh Vân.

Biệt danh nổi tiếng của nữ nghệ sĩ là "Ốc", tên gọi từ thuở nhỏ được cô đưa vào nghệ danh để khán giả dễ phân biệt với những nghệ sĩ cùng tên như Ngô Thanh Vân hay Thanh Vân Hugo. Đáng chú ý, trong thời gian hoạt động tại sân khấu kịch Phú Nhuận, cô còn được đồng nghiệp và khán giả gọi bằng biệt danh "cô đào sex".

Tên gọi này xuất phát từ việc Ốc Thanh Vân thường được giao những vai diễn có tính cách lẳng lơ, nóng bỏng hoặc những phân đoạn đòi hỏi yếu tố gợi cảm trên sân khấu.

"Đó là biệt danh mà mọi người đã đặt cho Vân. Chả hiểu trùng hợp hay thế nào mà cứ có cảnh nóng là cứ y như rằng sẽ có mặt Vân", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên tờ Đàn Ông.

Bên cạnh đó, vai diễn trong vở kịch kinh dị ăn khách "Người vợ ma" cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Nhân vật này giúp Ốc Thanh Vân có thêm biệt danh "Vợ ma". Trong một thời gian dài, nhiều khán giả vẫn gọi cô bằng tên nhân vật mỗi khi gặp mặt.

Gia đình nữ nghệ sĩ.

Đời tư viên mãn, hạnh phúc

Trái ngược với những vai diễn nóng bỏng trên sân khấu, ngoài đời, Ốc Thanh Vân có cuộc sống gia đình gắn bó với mối tình từ thời học sinh cùng Nguyễn Minh Trí, thường được gọi là Trí Rùa. Cặp đôi kết hôn năm 2008 và có với nhau ba người con.

Cuối năm 2023, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi quyết định tạm gác công việc tại Việt Nam, đưa cả ba con sang Melbourne, Australia sinh sống để thuận tiện cho việc học tập của các bé.

Trong thời gian ở xứ người, Ốc Thanh Vân vừa chăm sóc các con vừa xoay xở công việc kinh doanh, dạy yoga và livestream bán hàng. Cuộc sống của cô có nhiều thay đổi khi tạm rời xa sân khấu, màn ảnh để tập trung cho gia đình.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ có khoảng thời gian cảm thấy mất cân bằng khi từ một người hoạt động nghệ thuật bận rộn chuyển sang chủ yếu làm công việc nội trợ như nấu cơm, rửa bát, giặt đồ. Cô cũng thừa nhận bản thân nhớ nghề và những cơ hội được làm công việc yêu thích.

Sau khoảng một năm trải nghiệm cuộc sống tại Australia, tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa cả ba con trở về Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cho biết gia đình cô vốn quen với cuộc sống sum vầy, vì vậy việc xa cách khiến các thành viên nhận ra mong muốn được ở gần nhau hơn.

Kể về ngày rời Australia, nữ nghệ sĩ cho biết mẹ con cô đã dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ đạc trước khi lên đường. "Ngày cuối cùng, mấy mẹ con trải thảm ra sàn ngủ vì không còn giường nệm. Tuy vất vả, chúng tôi vẫn cảm thấy 'rạo rực' vì sắp được về nhà", cô chia sẻ trên báo Dân trí.

Vợ chồng Ốc Thanh Vân.

Sau khi trở về TP.HCM, Ốc Thanh Vân quyết định rao bán căn nhà tại khu Point Cook, phía tây nam Melbourne, Australia. Căn nhà hai tầng có diện tích khoảng 400 m², gồm 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm, được rao bán với giá 790.000 AUD, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Tháng 7/2026, nữ nghệ sĩ xác nhận căn nhà đã có chủ mới. Cô cho biết vẫn còn nhiều lưu luyến bởi đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của gia đình trong quãng thời gian sinh sống tại Melbourne. Sau khi bán nhà, cô cũng thu xếp những đồ đạc còn lại để bàn giao cho chủ mới.

Hiện tại, Ốc Thanh Vân đã trở lại với các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Tháng 4/2026, cô đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 4 năm vắng bóng khi tham gia phim kinh dị "Heo năm móng". Nữ nghệ sĩ cũng tiếp tục công việc kinh doanh, livestream và chăm sóc gia đình.

Tháng 6/2026, cô cùng chồng và ba con có chuyến trở lại Melbourne kéo dài khoảng một tháng để các con tận hưởng kỳ nghỉ hè, gặp lại bạn bè và trải nghiệm mùa đông tại Australia. Nữ nghệ sĩ khẳng định đây chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng, không phải kế hoạch quay lại định cư.