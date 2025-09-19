Nữ nghệ sĩ sắp lấy chồng lần 3: Là phó viện trưởng, mẹ đơn thân U45 vẫn được đại gia yêu say đắm

Từ người mẫu, "nữ hoàng dao kéo" đến Phó viện trưởng

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt cá tính, Phi Thanh Vân nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang tại TP.HCM. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Phi Thanh Vân đến gần hơn với công chúng là khi cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Phi Thanh Vân thời còn hoạt động showbiz

Trong giai đoạn cuối thập niên 2000, Phi Thanh Vân tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng..., cùng các dự án điện ảnh ăn khách như Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Trúng số... Với lối diễn xuất hài hước, tự nhiên, cô từng được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt thời điểm đó.

Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Phi Thanh Vân còn tích cực tham gia nhiều gameshow, chương trình truyền hình thực tế. Sự xuất hiện thường xuyên cùng tính cách thẳng thắn, lối nói chuyện duyên dáng giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Tuy nhiên, một trong những dấu ấn đặc biệt khiến công chúng nhớ đến Phi Thanh Vân chính là việc cô công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Từ làn da ngăm, vóc dáng chưa chuẩn mực, cô kiên trì thay đổi ngoại hình và được khán giả gắn cho biệt danh “Nữ hoàng dao kéo”.

Song song với nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Cô từng giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông phía Nam, đồng thời tham gia sản xuất các chương trình truyền hình.

Đặc biệt, tháng 6/2025, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, cho thấy nỗ lực không ngừng của cô trong việc khẳng định bản thân không chỉ trong nghệ thuật mà còn ở lĩnh vực quản lý văn hóa.

Phi Thanh Vân hiện giữ chức Phó viện trưởng Viện Văn hóa thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực

Với vai trò mới, Phi Thanh Vân chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của Viện theo sự phân công của lãnh đạo. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, việc nhận nhiệm vụ này vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để cô tiếp tục cống hiến, mở rộng sự nghiệp sang hướng học thuật và quản lý.

U45 vẫn được đại gia yêu say đắm, chuẩn bị kết hôn lần 3

Nếu như sự nghiệp của Phi Thanh Vân có nhiều điểm sáng, thì chuyện tình cảm của cô lại trải qua không ít sóng gió. Nữ nghệ sĩ kết hôn lần đầu vào năm 2008 với một doanh nhân người Pháp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm rồi kết thúc.

Năm 2014, Phi Thanh Vân tái hôn. Cô và người chồng thứ 2 có chung một cậu con trai tên là Tấn Đức. Tưởng chừng cuộc hôn nhân lần này sẽ mang đến bình yên cho nữ nghệ sĩ, nhưng chỉ sau 3 năm, mâu thuẫn lớn xảy ra khiến cả hai quyết định “đường ai nấy đi” vào năm 2017. Sau đó, Phi Thanh Vân trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Trải qua hai lần đổ vỡ, nữ diễn viên từng thừa nhận rằng cô mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tập trung chăm sóc con trai và phát triển sự nghiệp.

Phi Thanh Vân được bạn trai đại gia yêu thương, chiều chuộng

Đến cuối năm 2024, Phi Thanh Vân bất ngờ công khai tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú, hơn cô 12 tuổi, quê Tây Ninh. Anh là giám đốc công ty xây dựng, đồng thời sở hữu một nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng.

Theo chia sẻ của Phi Thanh Vân với Ngôi sao, bạn trai là người hài hước, tình cảm, dù thành đạt nhưng giản dị, gần gũi. Anh không chỉ yêu chiều cô mà còn hết lòng quan tâm con trai riêng của nữ nghệ sĩ. Điều này khiến Phi Thanh Vân xúc động và tin rằng mình đã tìm đúng người.

"Anh ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi mong muốn. Khi ở bên anh, tôi luôn được nuông chiều như một nàng công chúa. Tất cả mọi thứ từ công việc, quan hệ, tình cảm… chúng tôi đều rất phù hợp với nhau, kết nối như những mắt xích, không thể tách rời", nữ nghệ sĩ tâm sự với Đời sống Pháp luật.

Phi Thanh Vân nhiều lần đưa bạn trai về ra mắt gia đình và tham dự các sự kiện quan trọng. Tháng 7/2025, cô cùng con trai về Tây Ninh dự đám giỗ mẹ bạn trai, chính thức ra mắt gia đình anh. Sự tiếp đón nồng hậu của nhà trai, cùng việc con trai được yêu thương như người ruột thịt, càng khiến nữ nghệ sĩ thêm tin tưởng vào quyết định tiến đến hôn nhân lần ba.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay

Mới đây, Phi Thanh Vân thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên trang cá nhân, cô còn công khai tìm kiếm ê-kíp chụp ảnh cưới chuyên nghiệp, khẳng định mong muốn lưu giữ khoảnh khắc trọng đại bằng một bộ hình chỉn chu, sang trọng.

Nếu như hai lần hôn nhân trước mang đến cho Phi Thanh Vân nhiều tổn thương, thì lần này, ở tuổi U45, cô tự tin khẳng định rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Với sự ủng hộ từ bạn bè, khán giả và cả gia đình hai bên, nữ nghệ sĩ kỳ vọng lễ cưới sắp tới sẽ mở ra một chương mới bình yên, hạnh phúc hơn trong cuộc đời.