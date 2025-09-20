Nữ nghệ sĩ rời showbiz sang Nhật Bản làm phụ bếp, tuổi 51: Sống nhà thuê ở TP.HCM, chưa lấy chồng

Bỏ hào quang để đi học, đi làm ở Nhật

Sinh năm 1974 tại Phan Thiết (Bình Thuận), Kim Huyền sớm bén duyên nghệ thuật từ sân khấu kịch TP.HCM. Cô từng cộng tác với nhiều tên tuổi như Hữu Châu, Mỹ Uyên, Trần Ngọc Giàu…, để lại ấn tượng với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ổn định, Kim Huyền bất ngờ quyết định sang Nhật. Theo chia sẻ, cô đã bán nhà để có kinh phí du học và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới nơi đất khách. Ở Nhật, nữ diễn viên phải làm đủ nghề – từ phụ bếp, rửa bát, thu ngân – để trang trải chi phí sinh hoạt. Cô thừa nhận đó là quãng thời gian nhiều thử thách, thậm chí từng rơi vào trầm cảm vì xa quê, áp lực tài chính và nỗi nhớ nghề.

Kim Huyền không ngại làm phụ bếp, thu ngân... để kiếm tiền.

Trở lại nghề sau nhiều năm vắng bóng

Năm 2023, khi mẹ bị bệnh, Kim Huyền quyết định trở về Việt Nam. Cô quay lại sân khấu với vở Trả lại lia thìa và tham gia một số dự án điện ảnh như Hạnh phúc máu, Sáng đèn, Tìm xác: Ma không đầu. Đặc biệt, vai diễn cô gái câm trong phim truyền hình Không thời gian giúp khán giả nhớ lại một Kim Huyền giàu nội lực, có khả năng truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt và hình thể.

Dù vậy, sự trở lại không dễ dàng. Sau nhiều năm xa nghề, cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Thu nhập không cao, thị trường giải trí cũng đã khác xưa, nhưng Kim Huyền vẫn kiên trì với nghề, coi đó là cách giữ cho mình sự cân bằng.

51 tuổi Kim Huyền vẫn độc thân.

Cuộc sống kín đáo ở tuổi 51

Hiện tại, Kim Huyền sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ tại TP.HCM. Ở tuổi 51, cô vẫn độc thân, không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Với tính cách khép kín, nữ diễn viên tránh xa những chốn đông người, tìm sự bình yên bằng việc về quê thăm mẹ, tận hưởng không khí làng quê.

Cô thừa nhận từng có giai đoạn cảm thấy lạc lõng trong showbiz nhưng việc trở về sân khấu, được khán giả nhớ tới, giúp cô dần tìm lại năng lượng tích cực. Với Kim Huyền, hạnh phúc lúc này không phải là ánh hào quang mà là sự an yên, được làm nghề và ở bên gia đình.