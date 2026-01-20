Nữ nghệ sĩ phải đi lượm ve chai, làm osin: Nói một cái ơn của Quý Bình khi còn sống

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm, hiện đang sống trong cảnh khó khăn.

Phương Dung, Phi Phụng và Ngọc Trâm

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi tới thăm chị Ngọc Trâm. Chị Ngọc Trâm bằng tuổi chị Phi Phụng, tức sinh năm 1957, năm nay là cũng gần 70 tuổi rồi.

Chị Ngọc Trâm trước đây làm phục trang ở sân khấu kịch 5B. Trước khi làm phục trang thì chị cũng có đi hát cải lương”.

Nghệ sĩ Ngọc Trâm chia sẻ: “Trước đây tôi đi đoàn cải lương Quốc Chung, hát chung với chú Phi Thoàn, vai Lý Mẫu trong vở Thạch Sanh – Lý Thông.

Sau khi đoàn cải lương giải tán thì tôi về sân khấu kịch 5B làm phục trang, chuyên ủi đồ cho nghệ sĩ.

Giờ tôi bị lãng tai, trước cũng có máy trợ thính nhưng bị ướt hỏng rồi nên giờ phải cố mới nghe được. Quý Bình lúc trước cho tôi một chiếc máy trợ thính nhưng Quý Bình mất thì máy cũng hư theo luôn. Tôi chỉ giữ lại chiếc máy làm kỷ niệm.

Tôi bị cả hai bên tai, mọi người phải nói lớn tiếng tôi mới nghe được. Ban đầu tôi bị bên tai phải, xong lại bị tai trái. Chính Quý Bình là người cho tiền để tôi đi mổ tai. Tôi thương Quý Bình lắm.

Vừa rồi tôi bị ngã, đập cả lưng xuống đất, lại phải mổ mà tôi không có tiền. Tôi khóc quá trời, may quá được Hữu Quốc, Mỹ Uyên cho tiền để đóng tiền viện phí.

Về nhà tôi phải đi làm nghề lượm ve chai để có tiền sống. Tôi cứ đi khắp phố lượm ve chai rồi đem tới bán cho vựa. Có được chút tiền, tôi đem trả cho Hữu Quốc nhưng Hữu Quốc không nhận, bảo cho tôi luôn. Nhưng tôi vẫn trả vì thực ra tính tôi không muốn cầm của ai.

Chẳng qua lúc đó tôi túng quá, trong túi không có nổi một cắc mà tiền phẫu thuật thì lên đến 40, 50 triệu. Tôi không có tiền để ăn, sáng trưa chiều tối đều ăn mì gói.

Tôi còn đi làm osin, nhưng chủ nói tôi không nghe nên chủ đuổi việc tôi luôn. Tôi còn vừa bị chó cắn trong lúc đi lượm ve chai, phải đi chích ngừa rồi may 4, 5 mũi ở chân. Cái số tôi khổ cùng cực, họa vô đơn chí”.

Phi Phụng và Phương Dung nghe xong chuyện của nghệ sĩ Ngọc Trâm xong vô cùng xót xa.

Ngũ Long Du Ký là nhóm nghệ sĩ chuyên đi giúp đỡ, cứu giúp các nghệ sĩ nghèo, neo đơn, bệnh tật, gồm 5 nghệ sĩ là Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà. Nhóm đã hoạt động suốt hơn 3 năm qua và hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn thông qua chương trình Thương đời gạo chợ nước sông.