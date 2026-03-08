Nữ nghệ sĩ ở Mỹ nói vợ Chí Tài: "Tuổi này còn yêu đương gì nữa"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã khai trương cửa hàng đầu năm. Đông đảo nghệ sĩ tại Mỹ đã đến chúc mừng Thúy Nga. Mẹ Bằng Kiều là nghẹ sĩ Lưu Nga dù đã ở tuổi gần 90 nhưng cũng tham gia.

Thúy Nga và mẹ Bằng Kiều

Có mặt tại buổi khai trương, nghệ sĩ Lưu Nga nói với Thúy Nga: "Năm mới bà đến đây cùng các nghệ sĩ khác. Bà là người già nhất. Bà đến để chúc mừng công việc làm ăn của con phát tài phát lộc, mọi sự bình an, không lung tung việc nọ việc kia như năm ngoái.

Còn bản thân con thì được khỏe mạnh, vui vẻ. Bà biết con ăn ở tử tế, hiền lành, sống có tâm, nên đời con cứ thế phất lên thôi. Con đừng lo gì hết".

Thúy Nga đáp lời: "Con thì không lo lắng gì, chỉ là cuối năm việc cứ dồn dập nên hơi bồn chồn". Mẹ Bằng Kiều trấn an: "Không sao con ạ! Cuối năm phải như thế mới có lộc. Có lộc nên nhìn con mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp ra".

Mẹ Bằng Kiều lớn tuổi nhất trong giới nghệ sĩ hải ngoại nên được các đàn em kính trọng, như một cây đại thụ trong nghề. Bà thường được mời lên phát biểu trong các dịp lễ Tết và cúng Tổ nghề.

Trizzie Phương Trinh và Phương Loan, Thúy Nga

Tiếp sau mẹ Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh và ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài. Thúy Nga nói về ca sĩ Phương Loan: "Chị Bé Heo được cái dễ thương lắm, có một cái nết là cái gì ngon thì có mặt chị ấy ngay.

Năm mới tôi chúc chị Bé Heo có nhiều niềm vui, sức khỏe để đi chơi pickle ball, để đi ăn uống với mọi người.

Thêm nữa, chúc chị Bé Heo có tình yêu của mọi người dành cho chị. Ý tôi là vậy chứ không phải tình yêu đôi lứa, tuổi này còn yêu đương gì nữa". Ca sĩ Phương Loan thốt lên: "Đúng vậy, tuổi này thì ăn uống là trên hết".

Kể từ sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan vẫn ở một mình và tuần nào cũng tự lái xe ra mộ chồng tâm sự, trò chuyện.