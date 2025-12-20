Nữ nghệ sĩ nổi danh miền Nam từ Mỹ về, bật khóc: "Tôi nhớ quê hương lắm"

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Phượng Liên đã từ Mỹ về nước thăm gia đình, bạn bè. Phượng Liên hiện đang định cư tại Mỹ và đã rất lâu rồi bà mới về Việt Nam do tình hình sức khỏe, tuổi tác.

Vừa về nước, Phượng Liên đã được NSND Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí tổ chức một buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả, đồng nghiệp.

Phượng Liên được tặng tiền

Lệ Thủy không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người em thân thiết với Phượng Liên, đi hát với nhau từ thời trẻ. Sau này, Lệ Thủy mỗi lần sang Mỹ biểu diễn vẫn thường ghé nhà Phượng Liên chơi hoặc mời bà đi ăn uống. Cả hai vô cùng tình cảm thắm thiết. Vì thế nên trong lần về Việt Nam này, Phượng Liên được Lệ Thủy quan tâm, chăm sóc.

Vì đã rất lâu mới về nước, nên buổi tiệc giao lưu của nghệ sĩ Phượng Liên quy tụ đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả ái mộ từ nhiều năm qua, trong đó có cả NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Diệu Hiền. Ai cũng hân hoan, chào mừng sự trở lại của nghệ sĩ Phượng Liên vì bà là một trong số ít nghệ sĩ cải lương tài danh, nổi tiếng hàng đầu.

Thậm chí, ngay khi Phượng Liên đứng phát biểu trên sân khấu, một số khán giả còn chạy lên tặng tiền, đặt trong bao lì xì đỏ. Được biết, việc khán giả tặng tiền cho nghệ sĩ trên sân khấu là một truyền thống của cải lương từ xưa.

Phượng Liên bật khóc

Trên sân khấu, Phượng Liên xúc động, bật khóc tâm sự: "Đã lâu quá rồi tôi mới về Việt Nam, tôi vui quá. Ở bên kia tôi sống lủi thủi một mình, không có bạn bè nên nhớ quê hương lắm.

Tôi ở bên kia được Lệ Thủy năm nào cũng qua chơi và thăm tôi. Chồng tôi và chồng Lệ Thủy còn kết nghĩa với nhau nên Lệ Thủy lần nào qua Mỹ cũng ở nhà tôi. Chúng tôi coi nhau như chị em trong nhà vậy.

Hôm nay tôi vô cùng xúc động khi có mặt đông đủ anh chị, các em, cô bác. Tôi không ngờ mọi người còn thương mến tôi như vậy. Tấm lòng của mọi người khiến tôi xúc động lắm.

Tôi cứ nghĩ mình ở nước ngoài lâu thì đi về mọi người không còn nhớ, nhưng không ngờ anh chị, cô bác vẫn yêu thương tới với tôi đêm nay. Tôi xin cảm ơn tấm chân tình của mọi người".

NSND Lệ Thủy chia sẻ thêm: "Lần nào tôi qua Mỹ, chị em tôi cũng ngồi tâm sự với nhau tới 2, 3 giờ sáng mới chịu ngủ, kể hết người này tới người kia. Chị Phượng Liên lúc nào cũng nhớ quê hương, nhớ anh chị em nghệ sĩ".