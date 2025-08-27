Nữ nghệ sĩ giữ chức Viện trưởng, ở nhà 800 m2 tại Bình Thạnh, lấy chồng kém 11 tuổi là học trò

Khánh Thi sinh năm 1982 được biết đến với vai trò một vũ công khiêu vũ thể thao, biên đạo múa kiêm ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Từ năm 2023 đến nay, Khánh Thi đảm nhận chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM.

Bên cạnh sự nghiệp, Khánh Thi còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Phan Hiển, kém cô 11 tuổi đồng thời cũng là học trò của Khánh Thi.

Báo Phụ nữ số đưa tin, Khánh Thi và Phan Hiển bắt đầu mối quan hệ từ năm 2015, khi Phan Hiển mới 16 tuổi và Khánh Thi hơn anh 12 tuổi.

Chuyện tình của họ từng đi qua không ít sóng gió khi chịu sự phản đối kịch liệt từ gia đình Phan Hiển nhưng họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau, vượt qua mọi thử thách.

Khánh Thi - Phan Hiển.

Cặp đôi "cô - trò" chênh lệch 11 tuổi đang có hôn nhân viên mãn suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Sau hơn chục năm gắn bó, cặp đôi “cô – trò”chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 22/12/2022 sau khi đã có 2 con. Và hiện tại, họ đã có 3 người con gồm con trai Kubi Minh Cường (sinh năm 2015), con gái Anna Vương Diễm (sinh năm 2018) và con gái út Lisa Thùy Linh (sinh năm 2023).

Hiện tại, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đang sinh sống trong căn nhà tọa lạc ngay mặt tiền một con đường sầm uất ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Căn nhà gồm 6 tầng với tổng diện tích lên đến 800 m2.

Tờ Người đưa tin viết, tầng dưới cùng, vợ chồng Phan Hiển cho một công ty lớn thuê làm văn phòng. Tầng tiếp theo cả hai sử dụng để mở trung tâm dạy khiêu vũ với 4 sàn khác nhau. Những tầng phía trên là nơi cả gia đình kiện tướng dancesport sinh hoạt hằng ngày.

Bên trong không gian sống của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển trưng bày nhiều huy chương, giải thưởng mà cả hai “chinh chiến” nhiều năm qua. Đặc biệt, khu vườn trên sân thượng chính là nơi được cặp đôi bỏ nhiều tâm huyết nhất để xây dựng.

Vì mẹ ruột và bà xã đều yêu thích hoa hồng nên thay vì trồng rau sạch như trước đây, Phan Hiển đã đầu tư tới 100 triệu để cải tạo giống và chăm sóc hoa hồng. Khu vườn của gia đình Khánh Thi có tới hơn 100 loại hồng nhập từ nước ngoài về như: Lafont, Corail Gelee, Monica Bellucci…

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đang sống trong 1 ngôi nhà rộng tới 800 m2 mặt tiền một con đường sầm uất ở Bình Thạnh.

Với sân thượng cực chill.

Cặp đôi có 3 đứa con.

Bên cạnh hoa hồng, ông xã Khánh Thi còn trồng và chăm sóc tỉ mỉ nhiều loại cây kiểng quý giá khác để thỏa mãn đam mê. Không gian xinh đẹp này nhiều lần được cặp đôi "trưng dụng" để làm background thực hiện những bức ảnh gia đình cực xịn xò.

Tờ Tạp chí điện tử Saostar còn đưa tin, hiện cặp đôi cũng đang xây dựng một căn biệt thự mới, bề thế không kém căn nhà hiện tại. Dù chưa hoàn thiện nhưng từ những hình ảnh mà vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển chia sẻ lên mạng xã hội có thể thấy, ngôi biệt thự rất hoành tráng.