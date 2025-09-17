Nữ nghệ sĩ công khai bạn trai Việt kiều ở tuổi U60: 2 lần đổ vỡ tình cảm, từng yêu trai trẻ kém 18 tuổi

Cát Phượng sinh năm 1970, quê Bạc Liêu, là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước qua nhiều dự án phim ảnh. Năm 2001, Cát Phượng giành giải Mai Vàng hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Năm 2010, cô tiếp tục giành giải Mai Vàng với vai Nương trong kịch "Cánh đồng bất tận".

10 năm sau, Cát Phượng tiếp tục gây ấn tượng với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều Vàng trong vai người mẹ nuôi con bị tự kỷ phim "Hạnh phúc của mẹ".

Bên cạnh sự nghiệp, nữ nghệ sĩ sinh năm 1970 gây chú ý bởi cuộc sống riêng nhiều lận đận. Cô từng kết hôn với “vua phòng vé” Thái Hòa và có một cậu con trai – tên thật mật ở nhà là Bom. Tuy nhiên, không lâu sau, cuộc hôn nhân đó đổ vỡ.

Cát Phượng trẻ trung ở tuổi 55.

Khi nói về cuộc hôn nhân này, nữ nghệ sĩ 7x chia sẻ: “Khi tôi và Thái Hòa ly dị, chúng tôi bán căn nhà chung để chia gia tài. Tôi dùng tiền đó mua một miếng đất ở Củ Chi, giữ miếng đất đó đến giờ, không xây cũng không bán. Từ đó đến nay, hai mẹ con tôi chỉ đi thuê nhà”, nguồn Dân Việt.

Năm 2010, Cát Phượng bí mật hẹn hò với diễn viên Kiều Minh Tuấn, kém cô 18 tuổi. Hai người ở với nhau nhiều năm mới chính thức công khai tình cảm.

Mối tình chị em của họ kéo dài 12 năm rồi chia tay vào năm 2022. Chia sẻ với tờ Saostar, Cát Phượng cho biết, trong suốt thời gian chung sống, cả hai nhiều lần tính đi đăng ký kết hôn, và đến cả bệnh viện để thụ tinh nhân tạo nhưng đều trục trặc. Khi nhìn lại, cô xem chuyện tình của họ là chưa đủ duyên dù đã gắn bó cùng nhau một chặng đường dài.

Thời điểm quen nhau, từng có thông tin nam diễn viên sinh năm 1988 tặng nhà 3 tỷ cho Cát Phượng. Khi 2 người chia tay, nhiều khán giả thắc mắc về chuyện phân chia tài sản, lúc này nữ nghệ sĩ mới cho biết, cả hai không có tài sản chung.

Cát Phượng nói, sống chung nhưng tiền ai nấy giữ. Căn hộ 3 tỷ là cô vay mượn bạn bè đồng nghiệp, ngân hàng để mua trả góp. Thời điểm đó, truyền thông đang ưu ái Kiều Minh Tuấn nên cô quyết định nói người yêu tặng để đánh bóng hình ảnh cho bạn trai kém tuổi. Một thời gian sau đó, nam diễn viên cũng hỗ trợ bạn gái trả tiền ngân hàng hàng tháng.

Nữ nghệ sĩ và con trai - kết quả của cuộc hôn nhân với Thái Hòa.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có 12 năm mặn nồng.

Hiện tại, sau 3 năm chia tay bạn trai kém 18 tuổi, Cát Phượng đang hạnh phúc bên người mới. Cách đây 2 năm, ở tuổi 53, Cát Phượng công khai có bạn trai nhưng vẫn giấu danh tính.

Chỉ duy nhất hồi đầu năm nay, trong trận sau chung kết lượt về giải Asean Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, nữ nghệ sĩ cho biết nếu Việt Nam thắng, cô sẽ công khai người yêu.

Sau đó, nữ nghệ sĩ giữ mời. Cô công khai ảnh chụp với nửa kia nhưng lại khéo léo che mặt. Theo hình ảnh mà Cát Phượng chia sẻ, có thể thấy, bạn trai của cô là một quân nhân.

Trả lời trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1970 cho biết, bạn trai cô sống ở Mỹ, không làm trong ngành giải trí. Anh vốn là fan ruột của cô hơn 20 năm qua.

Dù yêu xa nhưng Cát Phượng khẳng định, bạn trai rất hiểu tính cách của mình. Mỗi ngày họ đều trò chuyện qua video, thông báo lịch trình công việc, hỏi thăm, động viên nhau.

“Hiện tại chiếc xe tôi đang đi là anh ấy cho tôi 500 triệu đồng”, Cát Phượng tiết lộ về bạn trai hiện tại trên Thời báo Văn học Nghệ thuật.

Cát Phượng cho rằng, đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Vậy nên cô không ngại chuyện có bị cắm sừng hay không. “Yêu xa, tôi cũng không ngại chuyện tiểu tam. Nhiều khi ở kế bên, họ muốn có người khác thì cũng sẽ có thôi. Tôi không sợ gì cả. Cuộc đời tôi không còn gì để mất nên cứ yêu, cứ sống tốt thôi”.

Bạn trai hiện tại của nữ nghệ sĩ.

Dù yêu xa nhưng nữ nghệ sĩ vẫn tin vào cái kết đẹp của mối tình này.

Ở tuổi 55, Cát Phượng cho biết, cô vẫn tất bật làm việc và vui với sự bận rộn của mình. Nữ nghệ sĩ nói trên tờ Thanh Niên: “Có khi tôi phải làm việc đến 3 giờ sáng. Những hôm đi dạy xong, nếu không đi diễn thì tôi livestream bán hàng. Tôi rất thích kinh doanh và đây cũng là dịp để giao lưu với khán giả”.