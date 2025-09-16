Nữ diễn viên Việt nổi tiếng: "Tôi bị ám ảnh, sốc tâm lý luôn"

Mới đây, Hồ Bích Trâm được mời tham gia phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" của NSƯT Ngọc Huyền. Trong ngày họp báo ra mắt phim, Hồ Bích Trâm chia sẻ về vai diễn trong bộ phim này. Cô nói:

"Đóng phim này, tôi có 3 cú sốc. Cú sốc đầu tiên là đạo diễn mời tôi đóng vai bầu. Tôi mới đẻ xong mà còn đóng vai bầu nữa, tôi bị ám ảnh, sốc tâm lý luôn. Tưởng mình quay lại thì được đóng vai đẹp, ai ngờ đóng vai bầu. Mới đẻ xong lại lắp thêm cái bầu giả vào bụng.

Hồ Bích Trâm khi đóng phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" của NSƯT Ngọc Huyền.

Cú sốc thứ 2 là ngay cảnh đầu tiên là vai tôi chết rồi. Cảnh đó là anh Kim Tử Long chở tôi lên dốc thì gặp tai nạn chết. Anh Đoàn Minh Tài là người gây ra tai nạn đó. Còn chưa được câu thoại nào là chết mất tiêu rồi.

Cú sốc thứ 3 là quay cảnh nào cũng mưa. Tên phim là "Yêu nhau ngày nắng ấm" nhưng phân cảnh nào tôi quay cũng vào ngày mưa. Mưa hoài. Tôi với anh Đoàn Minh Tài có những kỷ niệm rất đẹp. Ăn cơm cũng đi trú mưa, quay cũng trú mưa. Có một cái dù mà các anh chị em ngồi quây quần với nhau".

Cùng với chia sẻ này, Hồ Bích Trâm nói thêm: "Vai tôi chỉ là vai khách mời thôi nhưng cũng có số phận. Tôi rất vui vì được tham gia phim với chị Ngọc Huyền. Chị Huyền rất chu đáo, chăm lo cho tất cả diễn viên".

Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, được biết đến qua nhiều phim truyền hình: Thuyền giấy, Canh bạc cuộc đời, Khu vườn bí ẩn, Con đường hoàn lương, Mẹ hổ dạy con dâu...

Tháng 5/2021 cô kết hôn với doanh nhân Quản Trọng, hơn 7 tuổi. Ngay sau khi kết hôn, Hồ Bích Trâm được chồng tậu cho một căn nhà mặt đường 5 tầng trị giá hơn chục tỷ đồng, ngang 4 m, dài 20 m. Vợ chồng cô đón con trai đầu lòng chào đời năm 2022. Nữ diễn viên vừa sinh con thứ 2 với chồng doanh nhân cách đây không lâu.

Nữ diễn viên và chồng con.

Ở tuổi 33, Hồ Bích Trâm hài lòng về cuộc sống. Cô có tổ ấm hạnh phúc, được ông xã hết lòng yêu thương. Từ khi thử sức livestream bán hàng, cô cũng có thêm thu nhập ngoài nghề diễn viên, kinh tế ổn định.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi được ông xã yêu thương, đồng hành trong công việc và cuộc sống. Anh hỗ trợ từ tinh thần tới vật chất khi tôi thực hiện các dự án nghệ thuật " (nguồn: báo Dân Trí).