Nữ nghệ sĩ có 1 con riêng, được chồng hai kém 10 tuổi yêu say đắm, 41 tuổi vẫn đẹp như 20

Thu Thủy sinh năm 1984, từng là gương mặt nổi bật trong thế hệ ca sĩ đầu những năm 2000. Cô gia nhập nhóm Mây Trắng từ khi mới 15 tuổi, sau đó cùng Phạm Quỳnh Anh và Lương Bích Hữu lập nên H.A.T - nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất Vpop một thời.

Sở hữu giọng hát trong trẻo, ngoại hình xinh xắn cùng phong cách trẻ trung, Thu Thủy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Sau khi nhóm tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp solo và ghi dấu ấn với loạt bản hit như Microphone, Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh, Em cứ ngỡ rằng, Think of you...

Thời hoàng kim, Thu Thủy từng được mệnh danh là "công chúa Vpop"

Thời hoàng kim, Thu Thủy được mệnh danh là “công chúa Vpop” nhờ vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào, mang đậm phong cách Hàn Quốc, xu hướng được ưa chuộng lúc bấy giờ.

Dù sự nghiệp âm nhạc khá thành công, đời sống tình cảm của Thu Thủy lại không suôn sẻ. Sau nhiều năm yêu đương kín tiếng với bạn trai doanh nhân, năm 2014, cô bất ngờ lên xe hoa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu.

Năm 2017, Thu Thủy chính thức xác nhận đã ly hôn chồng sau nhiều lần cố gắng cứu vãn. Cô chia sẻ mình từng rơi vào khoảng thời gian khó khăn, phải gồng gánh làm mẹ đơn thân, vừa nuôi con nhỏ vừa hoạt động nghệ thuật.

Con trai của Thu Thủy trở thành nguồn động viên lớn nhất của cô trong quãng thời gian khó khăn ấy. Là người mẹ tình cảm, Thu Thủy luôn dành những điều tốt nhất cho con, đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc.

Sau nhiều thăng trầm, Thu Thủy hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã kém 10 tuổi - Kin Nguyễn

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Thủy kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Phải đến năm 2019, cô mới công khai bạn trai mới Kin Nguyễn - một người mẫu, doanh nhân trẻ kém cô 10 tuổi. Cặp đôi khiến khán giả bất ngờ vì chênh lệch tuổi tác, nhưng càng ngày càng chứng minh được sự hòa hợp và tình yêu chân thành dành cho nhau.

Đám cưới của họ được tổ chức ấm cúng vào tháng 7/2019 với sự góp mặt của nhiều bạn bè trong giới giải trí. Sau khi kết hôn, Kin Nguyễn luôn đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động. Anh không ngại đứng sau hậu trường để hỗ trợ Thu Thủy từ âm nhạc, kinh doanh đến chăm sóc gia đình. Dù kém vợ 10 tuổi, anh luôn thể hiện sự trưởng thành, chín chắn và yêu thương vợ con hết mực.

Cuối năm 2020, vợ chồng Thu Thủy đón thêm thành viên mới - bé Lana. Sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ càng làm cho gia đình nữ ca sĩ thêm trọn vẹn. Cô thường chia sẻ những hình ảnh ấm áp của tổ ấm 4 người lên mạng xã hội, từ những khoảnh khắc đời thường giản dị đến những chuyến du lịch, kỷ niệm ngọt ngào.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nữ ca sĩ nhóm "Mây Trắng"

Khác với vẻ rạng rỡ trên sân khấu, Thu Thủy ngoài đời là người phụ nữ của gia đình. Cô thường tự tay nấu ăn, tổ chức sinh nhật, trang trí nhà cửa… Bên cạnh sự nghiệp, cô dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm và tận hưởng niềm vui làm mẹ.

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Thu Thủy vẫn mặn nồng như thuở đầu. Nữ ca sĩ được chồng nâng niu, chiều chuộng. Thỉnh thoảng, Kin Nguyễn ngẫu hứng tặng quà tạo sự bất ngờ cho vợ. Hành động ấy khiến Thu Thủy xúc động, cảm giác được chở che trọn đời.

Nữ ca sĩ chia sẻ với Thanh Niên về hôn nhân viên mãn bên chồng kém tuổi: "Sau khoảng thời gian dài bên nhau, tôi và gia đình đang vô cùng hạnh phúc. Ông xã lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ tôi mọi điều trong cuộc sống".

Hiện tại, dù không còn hoạt động âm nhạc rầm rộ như trước, Thu Thủy vẫn giữ lửa nghề. Cô thỉnh thoảng tham gia các gameshow truyền hình phù hợp và sự kiện giải trí. Song song đó, nữ ca sĩ còn kinh doanh và livestream bán hàng. Nhờ đó, cô có cuộc sống ổn định, sung túc.

Nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng gợi cảm của Thu Thủy ở tuổi 41

Điều khiến khán giả ngưỡng mộ là nhan sắc của Thu Thủy ở tuổi 41. Sau 2 lần sinh con, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm, làn da mịn màng và gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ.

Trên trang cá nhân, Thu Thủy thường chia sẻ những hình ảnh “gái hai con” khoe dáng với bikini hoặc váy dạ hội khiến nhiều người trầm trồ. Trong một lần đăng ảnh, nữ ca sĩ khiến siêu mẫu Anh Thư phải thốt lên: "Ôi hot girl, hot girl bây ơi!". Cư dân mạng thì nức nở: "Đẹp xỉu chị yêu ơi", "Có phải chị Thuỷ 18 tuổi không ạ?", "Cái body nuột kìa trời", "Xinh như mới đôi mươi ấy chị ơi"...

Bí quyết trẻ lâu của Thu Thủy là lối sống tích cực, chế độ ăn uống khoa học và duy trì tập luyện đều đặn. Ngoài ra, tinh thần hạnh phúc cũng góp phần quan trọng giúp cô luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.