HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ cải lương chuyển sang nhảy sexy: "Mọi thứ kinh khủng lắm"

Tùng Ninh |

"Tôi đi show ở đâu cũng trốn, né tránh khán giả", Hương Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, nghệ sĩ Hương Thủy đã kể về màn trình diễn đầy táo bạo của cô, từ một nghệ sĩ cải lương mặc áo dài đằm thắm chuyển sang ăn mặc gợi cảm, nhảy cùng vũ công Tây, khoe chân dài miên man và body nóng bỏng.

- Ảnh 1.

Hương Thủy

Cô nói: "Đối với tôi, trong quá trình làm nghề này, tôi có được những thứ mà tiền cũng không mua được. Cho đến ngày hôm nay, tôi thấy mình được quá nhiều thứ, được khán giả khắp nơi yêu thương.

Nhiều người hỏi tôi lúc đó có sợ trình diễn xong sẽ bị khán giả quay lưng hay giận dữ vì tôi đang từ cô gái mặc áo dài, tóc dài thuần Việt Nam lại chuyển sang mặc váy ngắn, ôm một ông Tây nhảy.

Xong tiết mục đó, tôi đi show ở đâu cũng trốn, né tránh khán giả, sợ bị người ta nói. Nhưng không ngờ khán giả cứ vẫy tôi lại nói: "Cô thích con lắm", "Chú thích con lắm"… Tôi bất ngờ lắm và cảm thấy nhẹ nhõm vì hóa ra khán giả vẫn yêu quý tôi, không hề ghét bỏ.

- Ảnh 2.

Tôi nhớ tôi tập tiết mục đó khó khăn lắm, phải gọi điện cho giám đốc trung tâm xin không phải nhảy nữa vì tôi nhảy đâu có được, nhảy xong chân đi hai hàng luôn. Con tôi còn hỏi tôi có ổn không. Tôi phải tập trong vòng có vài tiếng.

Ông Tây dạy nhảy cho tôi còn la lớn: "Thủy, mày nhảy kiểu gì trông như con gà". Tôi bị áp lực dữ lắm. Tôi nhớ cái tay thì quên cái chân, nhớ cái chân thì quên cái tay, cứ nhìn xuống chân lại bị ông thầy la.

Mọi thứ kinh khủng lắm, nhưng không ngờ tôi đã trải qua được cái đó và lên sân khấu trình diễn được một màn trình diễn trọn vẹn. Ai cũng nghĩ tôi đã từng nhảy nhiều rồi nhưng đó là lần đầu tiên.

Hồi xưa, tôi học trong trường cũng được học múa ,nhưng ra trường là quên hết vì không được áp dụng. Tới khi sang Mỹ tôi mới được chỉ cách nhảy và từ đó ngôn ngữ cơ thể của tôi ngày càng nở rộ. Tôi học được nhiều thứ. Đó là lí do vì sao tôi nói rằng tôi được những thứ mà tiền cũng không mua được".

Tags

Thúy Nga

Nghệ sĩ cải lương

Hương Thủy

Khiêu vũ

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại