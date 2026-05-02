Nữ nghệ sĩ 61 tuổi yêu lại chồng cũ kém 5 tuổi: Dính nhau không rời ở "thiên đàng hạ giới"

Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch tại El Nido cùng Trịnh Hội – chồng cũ mà cô công khai tái hợp vào cuối năm 2025. Cả hai xuất hiện thân thiết, liên tục sánh đôi trong khung cảnh biển xanh, nước trong vắt.



Nữ MC thu hút sự chú ý khi diện đồ bơi ôm sát, khoe vóc dáng thon gọn, cuốn hút khó tin ở tuổi 61. Cô và Trịnh Hội có nhiều khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Chia sẻ về chuyến đi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết cô đã nghe danh El Nido từ lâu: "Đã từ lâu Kỳ Duyên được nghe nói biển El Nido ở Philippines là một trong những vùng biển đẹp nhất, nước êm như mặt hồ, trong vắt màu ngọc bích, cát trắng mịn… quả thật là thiên đàng hạ giới!".

Nữ MC cũng tiết lộ trước đây việc di chuyển đến đây khá khó khăn: "Phải qua 2 sân bay và chặng đường xe tới 9, 10 tiếng trên con đường đá sỏi đầy ổ gà. Nhưng hôm nay El Nido đến rất dễ, từ phi trường Manila bay thẳng đến phi trường El Nido sau đó là chỉ bắt xe 15 phút đã đến ngay resort".

Kỳ Duyên và chồng tại Philippines.

Cô cho biết khi đặt chân tới nơi, cảnh sắc đúng như những gì đã nghe: "Đến nơi mới thấy lời đồn là đúng thật! Trong những clip sau Kỳ Duyên sẽ post hình quay video để cả nhà có thể thấy rõ màu nước biển đẹp như thế nào".

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi cùng Trịnh Hội – người được cô gọi là "gần như người địa phương" do có nhiều năm gắn bó với Philippines:

"Đặc biệt lần này được đi với một người coi như người địa phương vì anh đã ở Philippines 'ra vào' cũng gần 20 năm, nên Kỳ Duyên được đi tour riêng và đến những nơi mà khách du lịch ít biết đến".

Trước đó, thông tin Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội tái hợp sau nhiều năm chia tay đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Cả hai từng có thời gian gắn bó, sau đó mỗi người có cuộc sống riêng trước khi quay lại bên nhau.







