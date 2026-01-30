Nữ nghệ sĩ 55 tuổi rao bán biệt thự 600m2, tuyên bố một điều

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã tới thăm biệt thự của nghệ sĩ Lê Giang tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Nữ nghệ sĩ cho biết, cô mua hẳn 3 miếng đất nền gộp lại để xây nên biệt thự này, với diện tích lên tới 600m2 có cả bể bơi, hồ nước phong thủy, xích đu, chòi thượng uyển, vườn tược ngăn nắp. Bên trong biệt thự, Lê Giang lắp đặt nội thất đầy đủ, hiện đại và tiện nghi.

Tiết Cương và Lê Giang

Tiết Cương nhận định: "Biệt thự này chị Lê Giang xây rất kiên cố, chắc chắn. Riêng tường của biệt thự mà bảo tôi cầm 500 triệu để xây tôi cũng không dám nhận vì rất đẹp, cao.

Nhưng vì nhà này chị Lê Giang không ở nhiều, ít khi tới nên để lâu sẽ bị xuống cấp. Căn biệt thự này nói là ở Vũng Tàu nhưng đi về TP.HCM thì rất nhanh. Sau này còn có một con đường mở từ đây ra sân bay Long Thành nên đi lại càng tiện hơn".

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại quyết định rao bán căn biệt thự này. Cô nói: "Bây giờ mẹ tôi bệnh nặng, bà bị tai biến liệt nửa người. Bản thân tôi cũng ít ra đây. Trước đây tháng nào tôi cũng ra đây nghỉ dưỡng, nhưng bây giờ 6 tháng tôi mới ra một lần. Tôi phải ở TP.HCM để chăm mẹ.

Như Tiết Cương nói, nhà này không có người ở để lâu sẽ xuống cấp, nhưng cái xích đu han rỉ hết vì không dùng, rồi cây cối không có người chăm. Tôi không ở nhưng vẫn phải bỏ tiền mướn người dọn dẹp, cắt tỉa cây, dọn bể bơi, khá tốn kém.

Vì thế nên tôi quyết định bán lại biệt thự này cho những người có điều kiện, thời gian rảnh rỗi. Cái tiện ở đây là mọi người mua thì sau này ra sân bay Long Thành rất nhanh. Ai có thời gian mà muốn nghỉ ngơi, yên tĩnh thì có thể tới xem qua biệt thự của tôi".

Tiết Cương tiếp lời Lê Giang: "Mọi người mua biệt thự này thì không phải sắm sửa gì thêm, chỉ việc xách vali về ở vì chị Lê Giang đã lắp full nội thất, đầy đủ tủ, giường, bàn ghế, điều hòa, nóng lạnh, máy rửa bát. Tất cả đều là mua mới toàn bộ. Cái gì cũng mới hết".

Lê Giang tuyên bố: "Tôi chơi luôn, tặng lại hết, kể cả dàn karaoke, tivi, loa dàn tôi đều để lại".

Tiết Cương hỏi thẳng: "Thế chị bán được biệt thự này thì chia phần trăm môi giới cho em bao nhiêu? Dù sao em cũng mất tiền xe cộ, đi lại".

Lê Giang nói thẳng: "Tôi biết rồi, cái này cứ tính với nhau".