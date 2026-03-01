Nữ nghệ sĩ 3.6 tỷ views: Gia đình 3 đời làm quân nhân, tuổi 30 mới tìm được hướng dẫn sử dụng nhan sắc

Mới đây, Hậu Hoàng thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại câu chuyện cũ về hành trình thay đổi ngoại hình của bản thân. Trong bài đăng đầu năm, nữ nghệ sĩ kể về giai đoạn từng tự ti vì những bình luận chê bai nhan sắc, thậm chí có thời điểm bật khóc khi cảm thấy mình lép vế giữa dàn nghệ sĩ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Hậu Hoàng chia sẻ loạt ảnh khoe nhan sắc rực rỡ (ảnh: Threads nhân vật)

Theo chia sẻ, cô nhiều lần đọc được những nhận xét như “xấu nhưng được cái duyên” hay “cười toàn thấy lợi”, từ đó hình thành tâm lý e dè khi thử nghiệm phong cách mới. Dù yêu thích thời trang, Hậu Hoàng thừa nhận từng mua cả tủ váy nhưng chỉ mặc ở nhà, không dám diện ra ngoài vì sợ bị đánh giá. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, cô từng có những buổi tối trở về phòng và khóc vì cảm thấy bản thân kém nổi bật so với các nghệ sĩ khác.

Chia sẻ gây chú ý của Hậu Hoàng

Bước sang năm 2025, nữ YouTuber cho biết cô bắt đầu thay đổi. Hậu Hoàng thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau, từ phong cách cá tính, trung tính đến nữ tính, gợi cảm. Cô chia sẻ có những lần trang điểm, lên đồ hoàn chỉnh và tự hỏi liệu mình có thể trở nên xinh đẹp như vậy hay không. Ở tuổi 30, cô nhận được nhiều lời khen về ngoại hình hơn so với phần lớn thời gian trước đó.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Tóc Tiên, MisThy để lại lời động viên, khẳng định Hậu Hoàng không nên tự ti về ngoại hình.

Hậu Hoàng được biết đến như “thánh nữ nhạc chế” và là một trong những nữ YouTuber nổi bật hàng đầu tại Việt Nam (ảnh: FBNV)

Hậu Hoàng, tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, được biết đến như “thánh nữ nhạc chế” và là một trong những nữ YouTuber nổi bật hàng đầu tại Việt Nam. Kênh YouTube của cô hiện có hơn 8,3 triệu người đăng ký, với tổng lượt xem vượt ngưỡng 3,6 tỷ view. Đây là con số đáng chú ý trong nhóm nhà sáng tạo nội dung cá nhân trên nền tảng số. Các sản phẩm nhạc chế của Hậu Hoàng cùng nhiều video khai thác đề tài học đường, truyện cổ tích từng lọt top thịnh hành khi ra mắt, quen thuộc với giới trẻ Việt.

Bên cạnh hoạt động trên YouTube, Hậu Hoàng còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Sàn Đấu Vũ Đạo, ghi nhận hiệu ứng truyền thông và sự quan tâm từ khán giả. Việc xuất hiện ở các sân chơi có tính cạnh tranh và đòi hỏi kỹ năng trình diễn giúp cô mở rộng hình ảnh, không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung trực tuyến.

Trong tập 9 của Sao Nhập Ngũ 2025, bố mẹ Hậu Hoàng xuất hiện qua video chúc mừng sinh nhật con gái (ảnh: FBNV)

Xuất thân trong gia đình có truyền thống quân đội, Hậu Hoàng được chia sẻ là có ba đời làm quân nhân. Ông nội, bố mẹ và nhiều thành viên trong gia đình đều công tác trong môi trường quân ngũ. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp Học viện Tài chính. Nữ YouTuber từng chia sẻ cô tự hào khi gia đình có ba thế hệ gắn bó với màu xanh quân phục, từ ông bà đến bố mẹ. Trong tập 9 của Sao Nhập Ngũ 2025, bố mẹ Hậu Hoàng xuất hiện qua video chúc mừng sinh nhật con gái. Khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm từ khán giả theo dõi chương trình. Trong tập phát sóng, khi đoạn video được trình chiếu, Diệu Nhi không giấu được xúc động.

Nhiều khán giả tấm tắc, ở tuổi 30 Hậu Hoàng đã tìm thấy “hướng dẫn sử dụng nhan sắc”:

Việc tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình làm mới hình ảnh. Tại chương trình, khán giả chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về phong cách, từ hình tượng quen thuộc trên YouTube sang những tạo hình đa dạng hơn, bao gồm trang phục dạ hội và các tiết mục vũ đạo được đầu tư.

Ở thời điểm hiện tại, sự chuyển biến về gu thời trang và thần thái giúp Hậu Hoàng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cô lột xác từ hình tượng cá tính, hay mặc đồ con trai sang lựa chọn trang phục nữ tính hơn, đầu tư chỉn chu cho hình ảnh mỗi lần xuất hiện. Nhiều khán giả tấm tắc, ở tuổi 30 Hậu Hoàng đã tìm thấy “hướng dẫn sử dụng nhan sắc”. Hành trình từ một YouTuber nổi bật với hàng tỷ lượt xem đến nghệ sĩ tham gia các chương trình truyền hình và thay đổi diện mạo ở tuổi 30 cho thấy quá trình phát triển nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của Hậu Hoàng.