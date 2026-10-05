Nữ MC SN 1983 ly hôn rồi tái hôn với mối tình đầu: Chồng là đạo diễn, giờ sống ở chung cư Hà Nội

Không gian sống của nữ MC gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, nổi bật với tông trắng và nâu gỗ ấm cúng.

MC Đan Lê (SN 1983) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, từng được yêu mến qua vai trò MC bản tin Dự báo thời tiết của VTV. Sau khoảng 4 năm làm việc tại đây, cô chuyển sang công tác tại VTC và có 18 năm gắn bó với nhiều vị trí, từ biên tập viên, dẫn chương trình đến sản xuất. Đầu năm 2025, nữ MC chính thức chia tay “ngôi nhà thứ hai” để dành thời gian cho những hướng đi mới, tiếp tục theo đuổi công việc dẫn chương trình và đóng phim.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Đan Lê tái hôn với mối tình đầu - đạo diễn Khải Anh và cùng nhau vun vén tổ ấm suốt hơn một thập kỷ qua. Hiện gia đình 4 thành viên của nữ MC sinh sống trong một căn hộ cao tầng tại Hà Nội. Căn hộ rộng khoảng 75m², gồm 2 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách hiện đại, ấm cúng. Cách lựa chọn nội thất và phân chia các khu vực sinh hoạt hợp lý, giúp căn hộ vừa đẹp mắt vừa đáp ứng tốt nhu cầu sống của cả gia đình.

Căn hộ tầng cao của gia đình MC Đan Lê có diện tích rộng rãi, được bố trí các khu vực sinh hoạt hợp lý, mang tổng thể hiện đại, sang trọng với tông gỗ ấm áp kết hợp gam trắng sáng. Phòng khách tạo cảm giác thoáng mắt với bộ sofa màu xám đặt ở vị trí trung tâm, đối diện là tivi treo tường cùng hệ tủ bên dưới để lưu trữ đồ đạc.

Phía trên tivi là hai kệ treo tường, được Đan Lê dùng để bày những món đồ gốm, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp bức tường bớt đơn điệu. Không gian tiếp khách còn được tô điểm bằng nhiều khung ảnh gia đình treo trên tường, mang đến cảm giác ấm cúng và đậm dấu ấn riêng.

Phần diện tích phòng khách rộng rãi này không chỉ dành cho sinh hoạt, Đan Lê còn thường xuyên tận dụng làm nơi tập yoga. Góc tập luyện nằm ngay cạnh ban công nên khá thoáng đãng, vừa thuận tiện cho việc rèn luyện sức khỏe vừa tạo cảm giác dễ chịu.

Góc ban công tuy không quá rộng nhưng được bài trí xinh xắn, trở thành một khoảng thư giãn nhỏ đầy sức sống trong căn hộ. Vợ chồng Đan Lê đặt nhiều chậu cây xanh tại đây, kết hợp thêm những dây đèn LED để tạo không khí ấm cúng khi buổi tối. Lúc lên đèn, ánh sáng vàng trắng nổi bật giữa những tán cây xanh, khiến ban công trở nên lung linh và bắt mắt hơn. Từ phòng khách nhìn ra, gia đình có thể vừa ngắm góc cây xanh được chăm chút vừa phóng tầm mắt ra khung cảnh thành phố bên ngoài.

Căn hộ được thiết kế theo kiểu không gian mở, trong đó phòng khách nối liền với khu bếp, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt. Đây cũng là một trong những khu vực thường xuyên xuất hiện trong các video đời thường của MC Đan Lê khi cô vào bếp trổ tài nấu nướng.

Khu bếp có diện tích khá rộng, nổi bật với gam trắng sáng trên nền sàn gỗ ấm áp. Hệ bàn bếp chữ I chạy dọc theo tường giúp tận dụng diện tích mà không khiến khu vực nấu nướng trở nên chật chội. Hệ tủ bếp trên và dưới được bố trí dày dặn, cung cấp nhiều không gian lưu trữ để đồ dùng luôn được sắp xếp gọn gàng.

Một chi tiết khá thú vị trong căn bếp của MC Đan Lê đó là góc nấu nướng được chuyển sang lát gạch trắng thay vì sử dụng sàn gỗ như phần còn lại của căn hộ. Cách thay đổi vật liệu này vừa thuận tiện cho việc vệ sinh, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sàn gỗ trong quá trình nấu nướng mà vẫn giữ được sự hài hòa với tổng thể.

Từ gian bếp, gia đình cũng có thể phóng tầm mắt thẳng ra ban công nhiều cây xanh nhờ thiết kế mở. Điều hòa được bố trí tại khu vực này giúp luồng khí mát lan sang cả phòng khách và bếp, mang lại sự thoải mái trong những ngày thời tiết nóng bức.