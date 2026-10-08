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Nữ MC SN 1974 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là con nhà đạo diễn, thực tập ở VTV từ năm 2 ĐH, giờ là trưởng phòng

Thiên An
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Nữ MC từng đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia với vai trò MC điểm cầu trong một vài năm đầu.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh mỗi Chủ nhật. Đồng hành cùng chương trình là hàng loạt gương mặt MC từ MC dẫn chính đến MC điểm cầu và không ít người trong số họ giờ đã lên vị trí lãnh đạo tại VTV.

Một trong số đó là MC, BTV, nhà báo Vũ Thanh Hường, sinh năm 1974, người sau này được khán giả nhớ đến nhiều hơn qua gameshow Ở Nhà Chủ Nhật, nơi chị là người dẫn chương trình sau nhà báo Tạ Bích Loan và nhà báo Bùi Thu Thủy. Với Olympia, chị đồng hành với vai trò MC điểm cầu các trận Chung kết năm thứ 4, thứ 5 và thứ 6.

- Ảnh 1.

MC, BTV, nhà báo Vũ Thu Hường cũng từng đồng hành cùng Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Ít người biết rằng con đường đến với màn ảnh của nữ BTV này được định hướng từ rất sớm. Chị lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều làm đạo diễn phim, từ nhỏ đã theo mẹ đi khắp nơi nên niềm đam mê truyền hình như ngấm vào người. Về học vấn, chị từng là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường quen thuộc với khán giả Olympia khi gần đây còn có Trần Bùi Bảo Khánh, Quán quân năm thứ 25, cũng đến từ Ams.

Sau khi rời mái trường Ams, chị theo học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ năm 1991 đến năm 1996. Trước đó, gia đình cũng hướng chị thi vào trường báo chí và chị theo đúng định hướng đó.

Từ năm thứ 2 đại học, nữ BTV đã về thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ vậy, ngay sau khi ra trường, chị được nhận vào làm việc và gắn bó với VTV3 từ năm 1996 đến nay. Trong những năm làm nghề, chị thử sức ở nhiều vai trò như MC, đạo diễn và giám sát sản xuất, với những chương trình như Chúng Tôi Là Chiến Sĩ hay Giai Điệu Tự Hào.

- Ảnh 2.

Nhan sắc "không tuổi" của nữ BTV ở thời điểm hiện tại (Ảnh: FBNV)

Hiện chị giữ chức Trưởng phòng Sự kiện - Nghệ thuật, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam. Về đời tư, chồng chị cũng là người cùng nghề và hai người đã yêu nhau từ thời đại học. Hai cô con gái của chị đều chọn đi du học, trong đó con gái đầu đã tốt nghiệp với song bằng Quan hệ Quốc tế và Truyền thông Quốc tế, còn con gái thứ hai đang học ngành kinh doanh tại Úc.

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Tags

đường lên đỉnh olympia

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

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