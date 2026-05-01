Nữ MC nổi danh bật khóc nói thẳng: "Tôi hi vọng anh suy nghĩ lại"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham của ca sĩ LyLy, diễn viên Vĩnh Đam. Thanh Thảo đảm nhận vai trò MC chương trình.

Tại chương trình, đáng thương nhất là hoàn cảnh của em Lê Trần Anh Thư (sinh năm 2009), hiện là học sinh lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Khu vực 10, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Gia đình em chỉ có ba người gồm bà ngoại, Thư và em trai. Cha bỏ đi khi mẹ đang mang thai em trai, hai năm sau mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Khi ấy, Thư mới 4 tuổi, còn em trai chỉ vừa lên 2.

Bà ngoại của Thư là bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1958), hiện làm nghề cạo điều thuê để nuôi hai cháu. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, bà đã lặng lẽ đi làm và đến tối mới trở về lo cơm nước cho gia đình.

Thu nhập của bà chỉ khoảng 15 ngàn đồng một kg điều, mỗi ngày cạo được khoảng 10 kg. Dù tuổi cao, mắc bệnh xương khớp và thoái hóa cột sống, bà vẫn cố gắng làm thêm nhiều công việc như bán nhang, bán vé số để có tiền cho các cháu tiếp tục học tập. Với bà, được nhìn thấy hai cháu nên người là mong mỏi lớn nhất cuộc đời.

Em trai của Thư là Lê Trần Phúc Thịnh (sinh năm 2011), hiện học lớp 9. Vì gia đình không có phương tiện, nhiều năm liền em phải đi bộ đến trường. Đồng phục và giày dép đều đã cũ, chật nhưng em không dám xin mua mới vì sợ bà vất vả thêm. Thịnh luôn mong sớm trưởng thành để phụ giúp bà ngoại và ước mơ sau này trở thành công an để bảo vệ mọi người. Hiện tại, điều em mong muốn nhất là có một chiếc xe đạp để việc đi học thuận tiện hơn.

Còn Thư là cô bé hiếu học và giàu nghị lực. Khi học lớp 9, em từng nghỉ học vì lo bà không đủ khả năng cho mình học tiếp. Sau đó, em đi làm thêm tại quán ăn để phụ giúp gia đình. Một năm sau, được giới thiệu về Trung tâm GDNN - GDTX có chính sách hỗ trợ học phí, em quyết định quay lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên Toán.

Tại chương trình, em nghẹn ngào nhắn gửi đến cha ruột: "Con muốn hỏi tại sao cha lại bỏ đi. Cha có thể quay lại nhận con với em trai một lần không? Dù buồn nhưng con vẫn rất nhớ cha".

MC Thanh Thảo nghe vậy bật khóc nức nở: "Tôi đau lòng vì các em còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi".

Cô nhắn nhủ tới người cha bỏ con: "Không biết hiện tại anh đang thành công hay đã có gia đình mới ở nơi đâu. Nhưng tôi hi vọng anh sẽ nhìn thấy rằng ở đây có hai đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn đang lớn lên trong vòng tay tảo tần của người bà đã không còn đủ sức lao động. Rồi tương lai của các con sẽ ra sao nếu một ngày không còn bà? Tôi hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại và trở về thăm các con của mình".

Đồng thời, nữ MC cũng trao tặng gia đình em Thư 10 triệu đồng.