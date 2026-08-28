Nữ MC "lỡ 1 lần đò" được thiếu gia Bắc Ninh si mê, rước về làm vợ sống trong biệt thự to như lâu đài

Cuộc sống của nữ MC đình đám sau khi quyết định đi thêm bước nữa nhận nhiều quan tâm của công chúng.

Mai Ngọc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Nữ MC từng có nhiều năm làm việc tại VTV, ghi dấu bởi hình ảnh thanh lịch, chỉn chu cùng phong cách dẫn duyên dáng. Bên cạnh công việc truyền hình, cô còn được biết đến là người yêu thích thời trang và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thế nhưng phía sau hình ảnh viên mãn ấy, Mai Ngọc từng trải qua một lần đổ vỡ với 1 doanh nhân. Cả hai có khoảng thời gian bên nhau kéo dài tới 17 năm, gồm 10 năm yêu và 7 năm chung sống. Tháng 4/2024, nữ MC xác nhận cả hai đã chính thức kết thúc cuộc hôn nhân. Mai Ngọc cho biết cặp đôi kết thúc mối quan hệ từ năm 2023 và bản thân cô muốn bắt đầu cuộc sống mới. Cô chia sẻ đây là quyết định được đưa ra trong sự bình tĩnh, văn minh và không có tranh chấp về tài sản hay con cái.

MC Mai Ngọc từng có 10 năm hẹn hò, 7 năm hôn nhân với 1 doanh nhân trước khi quyết định "đường ai nấy đi"

Sau biến cố hôn nhân, nữ MC dành thời gian cho bản thân và khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Chính vì vậy, thông tin Mai Ngọc đăng ký kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng vào cuối năm 2024 từng khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, chồng Mai Ngọc - thiếu gia của một gia đình giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới có tiếng ở Bắc Giang. Ông xã kém Mai Ngọc 2 tuổi. Dù khá kín tiếng trên MXH nhưng nữ MC thường xuyên đưa chồng đi cùng với hội bạn thân của mình.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào cuối năm 2024 tại Bắc Ninh. Hôn lễ của Mai Ngọc được tổ chức tương đối kín đáo, với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết.

Mai Ngọc đi thêm bước nữa với doanh nhân Quốc Thắng

Hôn lễ của cả hai diễn ra kín đáo trong căn biệt thự xa hoa, có bạn bè thân thiết nhất góp mặt

Nhan sắc của nữ "MC đẹp nhất VTV" trong ngày cưới

Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là cơ ngơi của gia đình nhà chồng Mai Ngọc. Gia đình doanh nhân Đặng Quốc Thắng sở hữu một khuôn viên rộng lớn tại Bắc Ninh, trong đó nổi bật là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu. Công trình có diện tích rộng, nhiều chi tiết cầu kỳ và gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, sang trọng, khiến nhiều người ví von như một "lâu đài" giữa Bắc Ninh.

Sau khi kết hôn và sinh con, Mai Ngọc chuyển về Bắc Ninh sinh sống, tận hưởng cuộc sống tương đối yên bình. Mai Ngọc đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2025. Bé có tên ở nhà là Panda. Từ khi mang thai, nữ MC đã giảm dần công việc truyền hình để dành thời gian cho gia đình. Sau khi sinh con, trang cá nhân của cô cũng ngập tràn những khoảnh khắc đời thường bên quý tử.

Sau khi dành phần lớn thời gian chăm sóc con và tận hưởng cuộc sống gia đình, hiện tại Mai Ngọc cũng đã trở lại với công việc MC. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh công việc xen lẫn cuộc sống của mẹ bỉm. Dù đã về chung một nhà nhưng Mai Ngọc không công khai quá nhiều về chồng trên mạng xã hội. Thay vào đó, trong những dịp đặc biệt, chồng doanh nhân mới được bà xã cho lên sóng.

Thời điểm rước Mai Ngọc về dinh, cơ ngơi tại Bắc Ninh được trang trí cực bắt mắt

Cơ ngơi khủng mà vợ chồng Mai Ngọc sinh sống được nhiều người ví von như lâu đài

Nữ MC thường check-in các góc nhà

Mai Ngọc dành hơn 1 năm để vun vén cho gia đình trước khi quay trở lại với công việc

Tổ ấm đáng ngưỡng mộ của nữ MC xinh đẹp

Cô được ông xã yêu chiều hết mực

Dù đã ở tuổi U40 nhưng Mai Ngọc vẫn gây trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn

Ảnh: FBNV