Nữ MC là con gái của NSND nổi tiếng: 44 tuổi có hôn nhân viên mãn, sống trong cơ ngơi sang trọng, góc nào cũng bình yên

Biên tập viên, MC Hoàng Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối dẫn nhẹ nhàng, duyên dáng cùng hình ảnh thanh lịch. Ngoài công việc tại VTV, cô còn được nhiều người biết đến khi là con gái của NSND Hà Vy. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và truyền hình, Hoàng Trang hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và các con tại Hà Nội.

Không gian sống của nữ MC khiến nhiều người ấn tượng bởi sự chỉn chu, tinh tế trong từng góc nhỏ. Ngôi nhà luôn ngập tràn cây xanh và hoa tươi được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi, thư giãn. Từ ban công, phòng khách đều được decor đẹp mắt, giúp tổng thể căn nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

MC Hoàng Trang sinh năm 1982

Khu vực phòng khách có sofa và kệ tivi cùng bàn trà nhỏ, tại đây có những món decor độc đáo, đẹp mắt và không thể thiếu là những bình hoa tươi rực rỡ

Khu vực tiếp khách được đặt cạnh hệ cửa kính trong suốt cỡ lớn, giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng hơn

Cạnh hệ cửa kính lớn, gia đình đặt thêm đàn piano vừa để phục vụ sở thích cá nhân vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian sống

Một góc trong nhà được dành riêng để trưng bày bộ sưu tập mô hình máy bay vô cùng ấn tượng. Các mẫu máy bay được sắp xếp gọn gàng trong tủ kính có đèn LED, tạo cảm giác như một không gian triển lãm thu nhỏ ngay trong nhà

Khu vực bàn thờ được thiết kế trang nghiêm, có rèm che tạo cảm giác kín đáo và thanh tịnh hơn cho không gian thờ cúng. Bên cạnh đó, bức tranh nghệ thuật đặt cạnh khu vực này cũng góp phần tăng thêm nét trang nhã, tinh tế. MC Hoàng Trang thường xuyên thay hoa tươi để không gian lúc nào cũng gọn gàng, ấm cúng và đầy sức sống.

Khu vực bếp được thiết kế với tông gỗ ấm áp, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi, tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian khá rộng rãi, hệ tủ bếp được bố trí gọn gàng giúp tổng thể luôn ngăn nắp. Tại đây, MC Hoàng Trang cũng tận dụng không gian để trưng bày những bình hoa lớn đầy màu sắc để tạo điểm nhấn, giúp căn bếp thêm sinh động và tràn đầy cảm giác thư giãn.

Bàn đảo bếp vân đá đồng bộ với bàn bếp nấu, thích hợp để điểm xuyết những bình hoa tươi cho không gian thêm sinh động