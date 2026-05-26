Nữ MC là con gái của NSND nổi tiếng: 44 tuổi có hôn nhân viên mãn, sống trong cơ ngơi sang trọng, góc nào cũng bình yên

Biên tập viên, MC Hoàng Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối dẫn nhẹ nhàng, duyên dáng cùng hình ảnh thanh lịch. Ngoài công việc tại VTV, cô còn được nhiều người biết đến khi là con gái của NSND Hà Vy. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và truyền hình, Hoàng Trang hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và các con tại Hà Nội.
Không gian sống của nữ MC khiến nhiều người ấn tượng bởi sự chỉn chu, tinh tế trong từng góc nhỏ. Ngôi nhà luôn ngập tràn cây xanh và hoa tươi được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi, thư giãn. Từ ban công, phòng khách đều được decor đẹp mắt, giúp tổng thể căn nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Khu vực bàn thờ được thiết kế trang nghiêm, có rèm che tạo cảm giác kín đáo và thanh tịnh hơn cho không gian thờ cúng. Bên cạnh đó, bức tranh nghệ thuật đặt cạnh khu vực này cũng góp phần tăng thêm nét trang nhã, tinh tế. MC Hoàng Trang thường xuyên thay hoa tươi để không gian lúc nào cũng gọn gàng, ấm cúng và đầy sức sống.
Khu vực bếp được thiết kế với tông gỗ ấm áp, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi, tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian khá rộng rãi, hệ tủ bếp được bố trí gọn gàng giúp tổng thể luôn ngăn nắp. Tại đây, MC Hoàng Trang cũng tận dụng không gian để trưng bày những bình hoa lớn đầy màu sắc để tạo điểm nhấn, giúp căn bếp thêm sinh động và tràn đầy cảm giác thư giãn.