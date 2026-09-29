Nữ MC Đường lên đỉnh Olympia từng đỗ 4 trường đại học, sở hữu bất động sản từ Bắc vào Nam trước năm 30 tuổi

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập, cô còn sở hữu nhiều bất động sản và xếp hộp 'khủng'.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là một trong những MC kiêm nhà sáng tạo nội dung sáng giá hiện nay. Từ "hot girl 7 thứ tiếng" gây chú ý năm 2016, cô đang xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, tên tuổi càng bùng nổ khi dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Hiện Khánh Vy đang dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng MC Ngọc Huy (Ảnh: FBNV)

Gương mặt trẻ nổi bật của Đường lên đỉnh Olympia

Khánh Vy trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia từ tháng 9/2021, bắt đầu đồng hành cùng BTV Ngọc Huy tại năm thứ 22 của chương trình. Trước đó, cô từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên VTV7 như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'em up, Follow Us...

Việc đến với Đường lên đỉnh Olympia đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp truyền hình của Khánh Vy. Khi ấy, VTV giới thiệu cô là gương mặt mới thay MC Diệp Chi, đồng hành cùng Ngọc Huy trong chương trình phát sóng từ tháng 9/2021.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên truyền hình, Khánh Vy từng gây chú ý bởi clip viral “nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt, và nổi tiếng với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng".

Không chỉ có vậy, nữ MC người Nghệ An còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Năm 2016, cô đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và đủ điều kiện trúng tuyển vào 4 trường gồm Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học FPT.

Sau đó, Khánh Vy lựa chọn Học viện Ngoại giao, theo học ngành Quan hệ Quốc tế và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Khánh Vy sở hữu một thành tích học tập ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Thời gian học đại học, cô tiếp tục tham gia nhiều hoạt động đối ngoại và ngoại khóa. Khánh Vy từng là đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đồng thời là một trong bốn đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp, cô tập trung phát triển công việc MC và sáng tạo nội dung. Năm 2020, Khánh Vy từng nộp hồ sơ xin ba học bổng thạc sĩ nhưng không thành công. Một năm sau, cô tiếp tục ứng tuyển và giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ của Chính phủ Anh. Tuy nhiên, Khánh Vy không lên đường đi du học mà lựa chọn học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại Giao - ngôi trường cô đã theo học trong suốt 4 năm đại học.

Cùng với truyền hình, hiện nay Khánh Vy xây dựng kênh YouTube riêng, tập trung vào ngoại ngữ, học tập, kỹ năng và cuộc sống. Kênh Khánh Vy OFFICIAL của cô hiện có hơn 2 triệu người đăng ký.

27 tuổi, có nhà ở cả Hà Nội và TP.HCM

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc và khả năng dẫn dắt chương trình duyên dáng, nữ MC quê Nghệ An còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản khủng trước tuổi 30.

Trong clip tổng kết 50 điều đã làm trong vòng 10 năm, cô tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi. Một năm sau, cô mua một mảnh đất tặng bố mẹ.

Đến năm 2022, cô mua căn hộ riêng tại Hà Nội rộng khoảng 100m², gồm ba phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Khánh Vy từng giới thiệu không gian sống này trên kênh YouTube cá nhân. Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng tông màu sáng và ưu tiên sự tiện nghi.

Không gian phòng khách trong căn nhà hơn 100m2 của MC Khánh Vy (Ảnh: Chụp màn hình)

Không gian phòng bếp được kết nối trực tiếp với khu vực phòng khách (Ảnh: Chụp màn hình)

Tiếp tục, 1 năm sau, Khánh Vy mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Theo chia sẻ của nữ MC, căn nhà giúp cô chủ động hơn khi thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để làm việc.

Như vậy, trước tuổi 30, Khánh Vy đã công khai sở hữu 2 bất động sản tại hai thành phố lớn, bên cạnh mảnh đất từng mua tặng bố mẹ.

Ngoài bất động sản, năm 2023, Khánh Vy từng gây chú ý khi đổi sang Mercedes E200 Exclusive, mẫu xe có giá niêm yết thời điểm đó khoảng 2,54 tỷ đồng. Gần đây, cô tiếp tục xuất hiện cùng một chiếc Mercedes-AMG C43, được định giá ở mức gần 4 tỷ đồng.

MC Khành Vy

Tất nhiên, để có thể sở hữu những tài sản giá trị trên, Khánh Vy đã phải chăm chỉ làm việc để đa dạng nguồn thu nhập. Ở tuổi 27, Khánh Vy đang duy trì đồng thời nhiều vai trò: MC truyền hình, người dẫn dắt các sự kiện và nhà sáng tạo nội dung.