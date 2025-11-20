Nữ MC đình đám cầu hôn chồng cũ sau 20 năm chia tay: Từng hẹn hò trai trẻ kém 8 tuổi, 60 tuổi cực sexy

Sự nghiệp thành công, 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Tạp chí Thanh Niên Việt mới đây đưa tin, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn chồng cũ (Trịnh Hội - người chồng thứ 2 của cô) sau khi đã chia tay 20 năm. Cặp đôi hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một hòn đảo nhỏ tại Thái Lan sau chuyến công tác ở Bhutan. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, được học đàn piano, thanh nhạc chuyên nghiệp, khiêu vũ và hội họa từ nhỏ. Nhờ thế mà Kỳ Duyên dù học ngành luật tại đại học Western State (tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự) nhưng vẫn sở hữu một tâm hồn giàu chất nghệ thuật và nhanh chóng "bén duyên" với nghề MC.

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên trong vai trò MC là tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 1984 đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 1985 cô xuất hiện lần đầu như một ca sĩ tại Seattle, Washington. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California (Mỹ) và Paris (Pháp).

Tuy nhiên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến và yêu mến nhiều nhất ở vai trò người dẫn chương trình duyên dáng, thông minh, dí dỏm được vô số khán giả trong và ngoài nước mến mộ.

Kỳ Duyên từng có 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên với người chồng là bác sĩ, nữ MC có 2 cô con gái.

Cuối năm 2004, Kỳ Duyên tái hôn cùng cùng luật sư - MC Trịnh Hội. Khi ấy, chị là mẹ hai con ở tuổi 39, còn Trịnh Hội kém vợ 5 tuổi. Cả hai được xem là tri âm tri kỷ khi cùng nghề, cùng đam mê nghệ thuật.

Nhưng cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài 4 năm. Tháng 12/2008, nữ MC chính thức xác nhận cuộc chia tay thông qua trang cá nhân.

Sau khi ly hôn, Trịnh Hội tái hôn với một phụ nữ trẻ đẹp tên Mai Thy. Về phần Kỳ Duyên, chị bắt đầu một mối quan hệ mới với David Duy Hân – người đàn ông kém chị 8 tuổi. Cả hai gắn bó suốt 10 năm trong sự ủng hộ và ngưỡng mộ của công chúng nhưng rồi cũng chia tay.

Cực sexy quyến rũ ở tuổi 60.

Nữ MC được khen sở hữu nhan sắc "hack tuổi". Bản thân cô cũng thừa nhận lúc nào cũng đầy năng lượng như tuổi 20.

Cầu hôn chồng cũ sau 20 năm chia tay

Hồi năm ngoái, chia sẻ trong chương trình The Khang Show, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiết lộ, chị vẫn có bạn trai. Báo VTC News dẫn lời nữ MC tại chương trình này, nói: “Nói thật, tôi chưa bao giờ độc thân, chỉ là thiên hạ có biết hay không thôi. Tôi là người rất đam mê trong tình yêu, nên không có chuyện độc thân quá lâu đâu".

Tháng 6 năm nay, nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng khi chia sẻ loạt ảnh tay trong tay tình tứ với chồng cũ – Trịnh Hội trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Hơn 20 năm từ ngày quen nhau đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi 'cruise' (du thuyền). Và đặc biệt hơn… đi trên chiếc tàu mang tên 'Virgin'!".

Báo Dân Việt thời điểm đó trích lời danh hài Thúy Nga tiết lộ, chuyện tình của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng cũ là một điều gây bất ngờ không chỉ cho giới nghệ sĩ mà còn cả công chúng.

Thúy Nga nói: "Chị Kỳ Duyên và chồng cũ là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, sau bao nhiêu sóng gió đã quay lại với nhau và anh chị hiện tại đang vô cùng hạnh phúc”.

Theo lời nữ danh hài thì cặp đôi quay lại với nhau rất nhẹ nhàng: “Họ cứ nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên quay lại chỉ làm bạn với nhau thôi, nhưng không ngờ lại tiến sâu hơn và chuẩn bị làm đám cưới lần nữa, trở lại với nhau như một cặp đôi đẹp”, Thúy Nga tiết lộ.

Nữ MC âm thầm quay lại với chồng cũ.

Cô tiết lộ, đã cầu hôn chồng cũ tại một hòn đảo ở Thái Lan.

Hiện cả hai đang rất hạnh phúc.

Thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Như tận hưởng kỳ trăng mật kéo dài.

Ở tuổi 60, Kỳ Duyên được nhiều người nhận xét là 'hack tuổi', sắc vóc không thay đổi nhiều theo thời gian. Báo Ngôi Sao trích lời nữ MC chia sẻ về bí quyết trẻ lâu của mình. Cô nói, không bao giờ cảm thấy áp lực mà vẫn sống thoải mái, vui vẻ, hết mình trong từng phút giây.

Nữ MC ăn chay, tập yoga, thể dục, ngồi thiền hàng ngày để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Chính nhờ tâm trí bình an, cân bằng, không lo sợ, bận tâm về chuyện tuổi tác nên chị trẻ lâu, có thể tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, ý nghĩa hơn.

Những lần đi biển, Kỳ Duyên có dịp phô diễn đường cong trong những bộ áo tắm cắt xẻ phóng khoáng.