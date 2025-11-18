Nam nghệ sĩ lấy vợ kém 17 tuổi là Thạc sĩ Luật tại Anh, sinh 4 con: U60 sở hữu “tài sản” hơn 1.500 tỷ đồng

Sở hữu “loạt tài sản” hơn 1.500 tỷ đồng

Lý Hải sinh năm 1968 tại Mỹ Tho (Tiền Giang), là con út trong gia đình 9 anh chị em. Học lớp 11, anh thi đỗ lớp diễn viên kịch của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và lên TP.HCM theo học.

Thời gian này, anh bắt đầu đi hát tại các tụ điểm. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, kịch nói xuống dốc khiến anh thất nghiệp, phải về quê học nghề may trước khi quay lại TP.HCM theo học thanh nhạc.

Đầu thập niên 1990, Lý Hải trở thành ca sĩ nổi tiếng với phong cách hiện đại và được gọi là “Đôi chân vàng”. Năm 2000, anh tạo dấu ấn lớn với series phim ca nhạc “Trọn đời bên em”, mỗi album dài 90 phút, đưa anh thành hiện tượng và là người tiên phong làm phim ca nhạc đầu tư bài bản.

Bộ series kéo dài 10 album giúp anh lập nhiều kỷ lục như: người đầu tiên làm bay và nổ xe hơi, tự thực hiện cảnh nhảy từ lầu 8, và ra mắt album online đầu tiên trên Zing MP3. Trong sự nghiệp, Lý Hải phát hành khoảng 600 ca khúc, tự sáng tác 20 bài, nhiều ca khúc và câu thoại trong phim ca nhạc trở thành hiện tượng một thời.

Năm 2015, khi sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, Lý Hải bất ngờ rời sân khấu để theo đuổi giấc mơ điện ảnh, bắt đầu với bộ phim đầu tay Lật mặt.

Dù nhiều người nghĩ anh là đạo diễn “tay ngang”, thực tế Lý Hải vốn được đào tạo bài bản tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và luôn ấp ủ đam mê làm phim, tự nghiên cứu kịch bản, kỹ xảo và quy trình sản xuất.

Từ âm nhạc, Lý Hải bước sang điện ảnh và thành công rực rỡ với series Lật Mặt, mang về doanh thu khủng ở cả 8 phần.

Theo báo Tuổi Trẻ, anh ra mắt Lật mặt (2015) thu về 72 tỷ đồng và tạo tiền đề cho bốn phần tiếp theo với doanh thu tăng đều: Phim trường (80 tỷ), Ba chàng khuyết (85 tỷ), Nhà có khách (120 tỷ) và 48h (hơn 150 tỷ), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (hơn 300 tỷ), Lật mặt 7: Một điều ước (482 tỷ), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (225 tỷ).

Đến hiện tại, “Lật mặt” trở thành series phim Việt có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất, thường xuyên nằm trong nhóm phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Lý Hải được đánh giá là đạo diễn – nhà sản xuất hiếm hoi kiên trì xây dựng franchise phim Việt. Anh luôn mạnh tay đầu tư cho các cảnh quay: từ việc cho xe hơi lao xuống vực, đốt nổ xe mô tô, phá hủy nhiều ôtô mới, đến xây cối xay gió khổng lồ hay chi hơn 3 tỷ đồng dựng cả làng Chăm chỉ để thực hiện một cảnh sập nhà trong Lật mặt: 48h.

Mỗi phần phim đều đổi mới về thể loại, trải dài từ hành động, hài, tâm lý đến kinh dị, tạo dấu ấn riêng biệt. Có thể thấy, series phim Lật Mặt là tài sản khủng của Lý Hải khi sở hữu tổng doanh thu cả 8 phần lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Hôn nhân viên mãn bên vợ kém 17 tuổi

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, sở hữu loạt tài sản khủng mà bất cứ nhà làm phim nào cũng mơ ước, Lý Hải còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ hot girl kém 17 tuổi – Minh Hà.

Lý Hải – Minh Hà được xem là cặp đôi “vàng” của showbiz Việt, không chỉ bởi sự nghiệp thăng hoa mà còn vì cuộc hôn nhân bền vững sau 15 năm. Hai người quen nhau năm 2002 khi Minh Hà tham gia một vai diễn trong MV của Lý Hải nhưng phải đến lần hợp tác thứ hai vào năm 2004, cả hai mới bắt đầu hẹn hò.

Năm 2010, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Leicester (Anh), Minh Hà trở về nước và kết hôn với Lý Hải. Dù nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn, cô quyết định rút lui khỏi môi trường công sở để xây dựng gia đình và hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp.

Minh Hà – kém Lý Hải 17 tuổi – trở thành hậu phương quan trọng, trực tiếp quản lý công ty và đảm nhận vai trò sản xuất, truyền thông cho series phim Lật mặt.

Hiện họ có bốn con: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Dù bận rộn, hai vợ chồng luôn ưu tiên dạy con sự giản dị, tự lập, tránh ỷ lại vào danh tiếng của cha mẹ. Trong đời sống thường ngày, họ xem nhau như bạn đồng hành, cùng con trải nghiệm, du lịch và gắn kết gia đình.

Sau 15 năm chung sống, Lý Hải – Minh Hà vẫn giữ sự ngọt ngào, thấu hiểu. Minh Hà từng chia sẻ chồng là người chín chắn, chân thành; cả hai luôn giải quyết bất đồng bằng trò chuyện, chưa từng cãi vã hay lớn tiếng trước mặt con.

Gia đình hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực của họ luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, cả hai cho biết, họ có thể “bám nhau cả ngày mà không chán” dù đã 15 năm đồng hành.

Không chỉ thuận hòa trong hôn nhân, cặp đôi còn đồng điệu trong cách dạy con về việc hiểu giá trị của đồng tiền, không dựa dẫm vào thành công của cha mẹ và luôn rèn luyện tính tự lập.