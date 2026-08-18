Nữ MC 61 tuổi yêu lại chồng cũ trả lời câu hỏi: “Tại sao 2 vợ chồng lấy nhau mà vẫn thích ở phòng riêng?”

Nữ MC không ngần ngại chia sẻ trên trang cá nhân những thói quen đời thường nhất khi ở với chồng.

Trên trang cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng đăng tải video mang tên “Thú vui ngủ riêng”, thu hút sự chú ý bởi cách lý giải dí dỏm về cuộc sống của cô và Trịnh Hội. “Có người có hỏi Kỳ Duyên là tại sao hai vợ chồng lấy nhau mà vẫn thích ở phòng riêng. Thì thưa cả nhà, đây là câu trả lời”, nữ MC mở đầu.

Thay vì nói đến một lý do phức tạp, Kỳ Duyên quay lại cảnh mình xuống bếp khi “người ấy” đã đi ngủ. Trước mặt cô là món mắm chưng vừa học làm, ăn kèm dưa leo, rau thơm, ớt và đặc biệt là hai củ tỏi. “Mà chắc chắn là nếu mà ngủ chung phòng với ai là mình không dám ăn tỏi rồi. Thành ra ngủ riêng nó có cái thú ăn tỏi. Đã thế có thêm chai bia”, Kỳ Duyên hài hước nói.

Cách phản hồi nhẹ nhàng của nữ MC cũng cho thấy “ngủ riêng” không phải quyết định mới xuất hiện. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với ca sĩ Hồ Lệ Thu và Hồng Nhung, Kỳ Duyên từng thẳng thắn chia sẻ rằng ngay cả khi sống cùng người yêu, cô vẫn muốn hai người khác phòng để mỗi người có không gian riêng, có thời gian sửa soạn rồi hẹn hò với nhau. Kỳ Duyên cho rằng bản thân không thích việc có một người luôn ở bên cạnh trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

Ở tuổi ngoài 60, điều nữ MC tìm kiếm trong một mối quan hệ cũng không còn nằm ở những món quà vật chất đắt đỏ. Kỳ Duyên nói cô độc lập về công việc, tài chính, có thể tự lo cuộc sống và đi du lịch khi muốn. Điều khiến cô cảm thấy được yêu lại là những chăm sóc nhỏ mỗi ngày, chẳng hạn một ly cà phê vào buổi sáng hay sự quan tâm sau những ngày đi diễn mệt mỏi.

Yêu lại sau nhiều năm, vẫn dành cho nhau khoảng riêng

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội từng kết hôn năm 2004 nhưng chia tay sau khoảng 4 năm. Sau nhiều năm mỗi người có cuộc sống riêng, hai người dần nối lại quan hệ và công khai tái hợp vào năm 2025. Kỳ Duyên cũng tiết lộ chính cô là người chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

Theo những gì cả hai chia sẻ với truyền thông, sau khi ly hôn họ không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Trịnh Hội vẫn giữ quan hệ với gia đình Kỳ Duyên. Đến giai đoạn dịch Covid-19, khi các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian ở cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi. Trịnh Hội từng cho biết nếu không có quãng thời gian đặc biệt này, có lẽ họ khó trở lại với nhau theo cách hiện tại.

Cuộc sống sau khi tái hợp lại khá bình dị. Kỳ Duyên từng kể mỗi sáng hai người ngồi ngoài sân với một ly cà phê; Trịnh Hội đọc tin tức trong khi cô học ngoại ngữ. Sau đó mỗi người làm việc riêng. Buổi chiều, họ có thể cùng đi bộ bên biển, ngắm hoàng hôn, còn cuối tuần dành thời gian cho gia đình. Theo chia sẻ được báo chí dẫn lại cuối năm 2025, thời điểm đó cả hai sống cùng con gái lớn của nữ MC.

Bởi vậy, việc mỗi người có phòng riêng dường như không đối lập với sự gắn bó mà Kỳ Duyên và Trịnh Hội đang thể hiện. Trái lại, đây là cách nữ MC giữ lại một khoảng tự do cá nhân ngay cả khi đã tìm được người đồng hành.

Tuổi 61: Du lịch, học ngoại ngữ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng

Ngoài những phút giây rất đời thường như xuống bếp ăn mắm chưng, tỏi và uống bia, du lịch là một trong những sở thích dễ nhận thấy nhất của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tháng 5/2026, cô và Trịnh Hội nghỉ dưỡng tại El Nido, Philippines. Sang tháng 6, hai người tiếp tục xuất hiện bên nhau trong chuyến khám phá Italy. Những hình ảnh được nữ MC chia sẻ cho thấy cả hai thường xuyên dành thời gian trải nghiệm những điểm đến mới sau khi tái hợp.

Koh Samet ở Thái Lan cũng là địa điểm Kỳ Duyên đặc biệt yêu thích và đã quay lại nhiều lần. Cô từng kể thích hòn đảo vì biển êm, cát mịn, không quá đông đúc và có thể ngồi ngay trên bãi biển thưởng thức hải sản nướng cùng vài chai bia. Đây cũng là nơi gắn với dấu mốc cô cầu hôn lại Trịnh Hội.

Ở nhà, nữ MC vẫn dành thời gian cho những sở thích riêng. Cô từng cho biết đang học cùng lúc tiếng Pháp và tiếng Italy. Việc chăm sóc bản thân cũng được duy trì đều đặn; theo Ngôi Sao, Kỳ Duyên chú ý chế độ ăn, hạn chế tinh bột, đường và chất béo, ưu tiên thực phẩm lành mạnh để giữ vóc dáng.

Ở tuổi 61, Kỳ Duyên vì thế đang lựa chọn một nhịp sống khá rõ ràng: vẫn yêu, vẫn đồng hành, đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc bên người mình thương nhưng không từ bỏ thế giới riêng.