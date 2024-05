‘Nữ lái mới’ mua VinFast VF 5 Plus rồi ‘nghiện’ phượt: 8 tháng chạy 17.000km, có ngày chạy Huế - Hà Nội hơn 600km không mệt

“Nữ lái mới” là chủ đề thường gặp trên các cộng đồng về xe hơi trên mạng xã hội. Những tình huống như quên không mở gương chiếu hậu, xi-nhan quá muộn hoặc thậm chí quên xi-nhan, mở cửa thiếu quan sát, bật đèn pha trong đô thị hay đỗ xe giữa đường… thỉnh thoảng vẫn được bắt gặp với những người mới lái, đặc biệt là phụ nữ.

Tuy nhiên, trường hợp của chị Lưu Anh Thư (41 tuổi, Hà Nội) dưới đây có lẽ là ngoại lệ. Từ khi mới có bằng lái và sở hữu chiếc ô tô đầu tiên là VinFast VF 5 Plus, chị luôn cẩn thận trong mọi tình huống giao thông. Sau 8 tháng với hành trình khoảng 17.000 km trên chiếc VF 5 Plus, chị Thư chưa từng nhận một biên bản phạt giao thông nào. Nữ chủ xe VF 5 Plus còn tự thấy mình “mạnh mẽ hơn cả nam giới”.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị Thư để hiểu hơn về lý do lựa chọn VinFast VF 5 Plus, câu chuyện sử dụng xe hàng ngày và những chuyến đi phượt của chị sau tay lái chiếc ô tô điện.

Xe là nguồn cảm hứng đi phượt

Chào chị. Có thể thấy chị là người rất đam mê tự lái xe đi du lịch. Chị đã đi những đâu xa bằng chiếc ô tô của mình rồi?

Kể từ khi sở hữu chiếc VinFast VF 5 Plus đến nay, mình rất hay lái xe đi đây đó. Cứ tranh thủ cuối tuần rảnh, có thời gian, là mình lại đưa con gái đi dã ngoại. Lúc thì ở Sóc Sơn (ngoại thành Hà Nội), lúc thì đi Hòa Bình. Đó là những nơi có thể cắm trại được bên bờ hồ, bờ suối.

Mình có đủ bộ lều, tấm tăng, bàn, ghế cắm trại để ở phía sau cốp xe. Một cái rất hay trên chiếc VF 5 Plus này là chế độ cắm trại. Hôm nào đi cắm trại trời tối, bật chế độ cắm trại lên, đèn sáng từ tối đến 12 giờ đêm mà pin xe chỉ xuống 3%. Khi bật chế độ này, mình và con gái có thể ngồi chơi trong xe, bật điều hòa mà tốn rất ít pin của xe. Nhiều khi đi đường dài mệt muốn nghỉ chân ở đâu chỉ cần bật chế độ cắm trại rồi nằm nghỉ trong xe thoải mái.

Để nói đến chuyến đi đáng nhớ nhất của mình thì đó là hành trình Hà Nội - Huế khoảng 1.600 km trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi. Chuyến đó có 4 xe gồm 2 chiếc VF 5 Plus, 1 chiếc VF 8 và 1 chiếc VF 9. Mình tất nhiên là cầm lái chiếc VF 5 Plus rồi.

Bọn mình chọn những cung đường ven biển để đi. Đến gần Quảng Bình, cả nhóm có xuống bãi đá nhảy để nghỉ ngơi và chụp ảnh. Cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp và nên thơ. Xe của bọn mình đỗ gần sát biển luôn. Sau khi nghỉ chân ở Đồng Hới (Quảng Bình), bọn mình đi tiếp đến Lăng Cô (Huế). Trên đường đi ai cũng nhìn. Cái cảm giác một đoàn 4 chiếc xe VinFast nối đuôi nhau rất hãnh diện.

Ngoài đi du lịch, đi chơi, thì hàng ngày mình lái xe cũng khá nhiều. Mình làm công việc kinh doanh, phải đi thị trường. Có hôm đi loanh quanh trong Hà Nội cũng hết tới 70 km. Mình cũng thường lái xe từ Hà Nội về quê ở Nam Định. Có hôm mình chở mẹ từ Hà Nội về tới thành phố Nam Định trong đêm rồi vòng ngược lại Hà Nội luôn để chuẩn bị cho hôm sau đi làm. Mình không ngại lái xe chút nào.

Có những người cảm thấy băn khoăn về việc sử dụng xe điện đi xa vì tầm vận hành không lớn và việc sạc xe bất tiện hơn so với đổ xăng. Là một người sử dụng xe nhiều, chị đánh giá những vấn đề đó như thế nào?

Xe điện phải sạc thì xe xăng cũng phải nạp xăng. Thông thường lái xe cứ 200-300 km là nên nghỉ rồi. Mình cũng nên cho lốp xe nghỉ ngơi một chút vì đi giữa trời nắng, lốp xe ma sát xuống mặt đường liên tục cũng sẽ phần nào có hại cho lốp. Như vậy, đi từ sáng đến trưa thì nghỉ trưa sạc một lần là thoải mái đi từ trưa đến tối rồi. Trong thời gian chờ sạc mình có thể ăn uống, đi vệ sinh…

Như chiếc VF 5 Plus này mình chạy thì tầm vận hành là khoảng 300 km. Mình thường để khoảng 15-20% là bắt đầu sạc lại. Sạc nhanh chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Cũng mất khoảng 2 tuần đầu để mình làm quen với việc sạc xe. Đến giờ, khi sử dụng thành thạo, mình không còn bận tâm về vấn đề tìm trạm sạc nữa. App trên điện thoại rất tiện, định vị hết tất cả trạm sạc xung quanh rồi ước tính cho mình quãng đường và thời gian đến trạm sạc đó. Trước mỗi chuyến đi xa, mình chỉ cần tính toán trước những điểm sạc là được.

Tại sao một người thích phượt như chị lại chọn chiếc ô tô đầu tiên là xe điện?

Đầu tiên, mình cũng chưa nghĩ gì đến việc sẽ mua xe xăng hay xe điện cả, cũng không nghĩ rằng khi có xe mình lại hay đi như thế. Có ông anh mình gửi cho đường link xem chiếc VinFast VF 5 Plus này, khi đó mới là bản concept. Anh bảo mình rằng xe trông hay, nhiều công nghệ các thứ đấy, tham khảo xem có khi mua một cái.

Ban đầu mình nhìn qua hình đã thấy ưng rồi. Mình thích đúng màu chiếc concept luôn, là màu cam ấy. Chỉ có điều xe chưa có mẫu thực tế để xem. Nhưng mình vẫn chốt đặt cọc. Mình nhớ khi đó cọc 20 triệu thì được ưu đãi 30 triệu vào giá xe do là khách hàng tiên phong.

Chờ chiếc xe cũng như mang bầu vậy, đúng 9 tháng 10 ngày. Đặt mua ngày 12/12/2022 thì đến ngày 23/9/2023 nhận xe. Trong thời gian chờ, có một số bạn bè đồng nghiệp hỏi mình tại sao phải chờ mất công thế, sao không chọn xe khác, tội gì… nhưng tính mình mà đã thích, đã quyết là không thay đổi.

Lúc chưa có xe, mình cũng lo ngại khoản sạc lắm chứ. Nhưng khi mình biết rằng VinFast họ đang mở rộng hệ thống trạm sạc khắp cả nước, gần như trạm dừng nghỉ nào cũng có trạm sạc, thì mình không lo nữa. Bản thân mình sống ở khu Vinhomes nên việc sạc xe điện lại càng tiện.

Như hầu hết những người phụ nữ khác, mình không mấy am hiểu về xe cộ. Khi đặt mua xe, mình nghĩ đơn giản rằng, chọn xe của thương hiệu Việt Nam rồi, khi sử dụng có vấn đề gì thì mình sẽ được hỗ trợ luôn. Hơn nữa, mình chọn xe điện vì động cơ của xe điện không cấu tạo phức tạp như xe xăng, bảo dưỡng đơn giản, không sợ hỏng vặt sau này. Như thế, có đi nhiều và đi xa cũng chẳng mấy lo ngại.

Đến khi có xe rồi thì mình mới đi nhiều và mở rộng mối quan hệ. Mình tham gia vào câu lạc bộ những người sử dụng xe VinFast VF 5 Plus. Ở đó, mọi người hay có những buổi offline, những kế hoạch đi đây đi đó. Cứ thế, mình thấy mê đi phượt lúc nào chẳng hay. Gần như không có cuối tuần nào hai mẹ con mình ở nhà cả. Không lái đi chơi quá xa thì đi quanh ngoại thành Hà Nội cũng thích.

VF 5 Plus có phù hợp để đi nhiều và đi xa?

Bước từ chiếc xe xăng là xe tập lái sang xe điện là chiếc xe đầu tiên mà chị sở hữu, chị cảm thấy thế nào? Liệu xe điện có khó làm quen hơn không?

Mình thấy sử dụng chiếc VF 5 Plus này dễ hơn nhiều so với chiếc xe xăng mà mình học lái xe trước đây. Khi khởi động xe, mình không phải ấn ấn chờ máy nổ các kiểu, rồi phải kéo cần số nhiều thao tác như khi dùng xe xăng. Núm xoay số có đúng 3 số R N D rất dễ thao tác. Xoay vô-lăng nhẹ, chân ga và chân phanh nhẹ và rất chính xác, đúng ý mình. Tức là chân ga không có độ trễ, mình đạp thế nào thì xe vọt lên thế đó. Phanh xe cũng rất ăn.

Có một lần mình đi phượt từ Hòa Bình về Hà Nội. Đó là trên một con đường quốc lộ, tốc độ giới hạn là 80 km/h. Cảm thấy chiếc xe phía trước đi hơi chậm nên mình xi-nhan xin vượt, quan sát không thấy người nên mình vượt rất dứt khoát. Xe điện mà, không có độ trễ nên vượt rất nhanh luôn. Tuy nhiên, có một tình huống rất bất ngờ ập đến với mình. Một chị gái chạy băng ngang sang đường từ hướng xe mà mình vượt. Do khuất tầm nhìn, mình chỉ kịp nhận ra khi chị ấy băng qua đầu chiếc xe kia. Mình ngay lập tức chuyển chân ga sang phanh, xe cũng ngớt ga và phanh khựng lại, đứng luôn trên đường. Phanh xe rất nhạy và an toàn. Rất may là không có va chạm nào xảy ra.

Trong chuyến đi Huế vừa rồi, mình còn thấy rất thích phanh tái sinh. Khi đi đường đèo núi, nhất là khi đổ đèo, mình chỉ cần tập trung chủ yếu vào chân ga và vô-lăng, không phải lo chuyển sang phanh, không sợ rà phanh lâu làm nóng phanh rồi dẫn đến tình trạng mất phanh rất nguy hiểm. Lái như vậy vừa thoải mái chân, vừa an toàn. Còn khi lên dốc, chiếc xe này rất vọt, cứ đạp ga là lên mà không có độ trễ, không cần phải về số thấp như một số xe xăng động cơ nhỏ.

Có lần mình từng thử đi chiếc Hyundai Kona của người bạn trên cao tốc. Theo mình biết thì chiếc xe đó mua mới đắt tiền hơn xe mình. Thế nhưng, mình thấy đi VF 5 Plus có cảm giác lái đầm hơn, chạy cao tốc 120 km/h rất thoải mái.

Bên cạnh đó, ngồi lái VF 5 Plus đường dài mình không cảm thấy mệt. Chặng ngược từ Huế về Hà Nội hơn 600 km, mình chạy một mạch không cần ngủ lại ở đâu cả, chỉ dừng nghỉ để sạc điện cho xe thôi. Chuyến đó đi cùng mẹ và con gái mình. Cả hai đều thấy thoải mái, không mệt mỏi gì dù ngồi trên xe suốt nửa ngày như vậy.

Ngoài khả năng vận hành, còn điểm nào trên chiếc VF 5 Plus khiến chị ấn tượng?

Khi dùng xe hàng ngày, mình rất thích công nghệ trên chiếc xe này. Mình thấy chiếc xe giống cái smartphone mà mình đang sử dụng, có thể cập nhật được phần mềm từ xa. Ví dụ như trước đây, xe chưa có kết nối thông minh với smartphone, sau khi cập nhật phần mềm thì đã có Android Auto không dây. Tính năng này hình như không xe nào trong phân khúc này có. Hay việc thanh toán tiền thuê pin và tiền sạc đều thực hiện qua app điện thoại hết, rất tiện.

Nói về app, mình thấy app của VinFast quản lý xe rất tiện. Mình có thể nắm được nhiều thông tin của xe, đặt lịch bảo dương hay theo dõi được xe từ xa. Nhiều lúc bạn bè hay người thân mượn xe, đưa xe cho họ mình cũng cảm thấy yên tâm hơn.

À, còn có một tính năng công nghệ mà cả hai mẹ con mình đều thích là trợ lý ảo Vivi. Con gái mình nhiều lúc lên xe chỉ thích nói chuyện với cô trợ lý ảo, hỏi đủ thứ trên trời dưới biển. Trợ lý ảo này thông minh, trả lời nhiều câu nghe rất vui vẻ. Đi đường xa có thêm trợ lý ảo nhiều lúc thấy lái cũng đỡ buồn hơn.

Chi phí sử dụng ra sao?

Chi phí sử dụng xe điện liệu có “rẻ như lời đồn” không, thưa chị?

Có lẽ là rẻ quá nên mình không quá để ý đến chi phí cụ thể. Như mình mua chiếc VF 5 Plus này dưới dạng thuê pin, hàng tháng sẽ có 1,6 triệu đồng tiền thuê bao pin.

Tháng vừa rồi mình đi nhiều, khoảng hơn 3.000 km thì tổng tiền cả thuê pin và sạc điện hết khoảng 3 triệu đồng, tức là khoảng 1.000 đồng cho 1 km, rất tiết kiệm. Bình thường mình đi ít hơn thì chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/tháng chi phí cho cả thuê pin và sạc điện. So với người quen đi xe xăng thì đúng là xe điện của mình tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đặc biệt là đi Hà Nội vào giờ cao điểm tắc đường thì mình thấy xe điện có lợi hơn hẳn. Có những hôm đi vào giờ tan tầm, 2 tiếng gần như “chôn chân” trên đường mà pin xe chỉ xuống có 2%. Nếu như xe xăng thì càng tắc đường càng tốn rất nhiều nhiên liệu.

Bảo dưỡng xe thì cực kỳ rẻ. Như đợt vừa rồi mình mang xe vào xưởng dịch vụ của VinFast làm bảo dưỡng định kỳ hết có hơn 300.000 đồng.

Vẫn còn những hạn chế

Chiếc VF 5 Plus của chị trông có vẻ có một số điểm khác biệt so với xe nguyên bản. Chị đã thay đổi những gì trên xe rồi?

Đây là chiếc ô tô đầu tiên của mình nên mình chăm chút rất cẩn thận. Sau khi mua xe về, mình có lên hội nhóm người sử dụng xe VF 5 Plus để tìm hiểu và hỏi kinh nghiệm anh em trên đó để độ một số trang bị.

Mình đi xa nhiều nên mình chủ yếu đầu tư vào những trang bị hỗ trợ như nâng cấp đèn, dán lốp chống đinh và dán chống ồn bên trong xe. Về đèn thì mình thay bóng LED cho bóng halogen. Mình hay chạy xe Hà Nội - Nam Định, lái đường này buổi tối rất tối, đi đèn halogen vàng nhiều lúc khó quan sát hai bên. Còn lốp thì mình cho dán foam lốp chống đinh, đi đường xa nếu bị dính đinh nhỏ thì lốp sẽ không bị xì hơi. Mình thấy trang bị này rất cần thiết, nhất là với các chị em ít có kinh nghiệm thay lốp dự phòng.

Đi cao tốc, mình nhận ra là tiếng ồn vọng vào trong khá nhiều. Tất nhiên, trong tầm giá này thì xe nào cũng vậy thôi. Mình đã đưa xe đi dán cách âm toàn bộ bên trong và thấy hiệu quả rõ rệt. Người khác ngồi lên xe mình cũng đánh giá là yên tĩnh hơn rất nhiều so với xe nguyên bản.

Mình cũng có lắp thêm cả bộ gập gương tự động khi khóa xe. Theo mình, đây là trang bị mà VinFast nên đưa vào xe. Mỗi lần rời khỏi xe, mình chỉ cần nhìn gương là biết xe đã được khóa hay chưa.

Cốp mở điện không thể đòi hỏi ở chiếc xe phân khúc này, nhưng theo mình, nếu có sẽ tiện hơn cho chị em phụ nữ, nhất là khi phải mang vác nhiều đồ. Mình đi dã ngoại với con gái thường xách theo rất nhiều đồ đạc như lều trại, tăng, bàn, ghế… Nếu có cốp mở điện thì việc cất đồ cũng thuận tiện hơn.

Mục tiêu tương lai là bán tải điện

Sau 1,5 năm sử dụng chiếc VF 5 Plus, chị có nghĩ đến việc đổi sang một chiếc xe nào khác không?

Chiếc xe đầu tiên có nhiều kỷ niệm gắn bó nên mình không nghĩ đến sẽ bán nó. Có lẽ nếu có thì sẽ mua thêm chiếc khác. Mình đang thích chiếc bán tải VF Wild vì sở thích của mình là đi phượt. Chiếc concept đó quá đẹp. Nếu bán thương mại mà tầm giá khoảng 1 tỷ đồng thì thực sự là hấp dẫn.

Nếu mình có mua xe mới thì mình vẫn sẽ sử dụng xe điện thôi. Đi xe điện vừa thích, lại vừa thân thiện với môi trường. Một mình mình sử dụng xe điện thì chỉ đóng góp một phần nhỏ vào vấn đề môi trường thôi. Nhưng mà nhiều người như mình thì sẽ góp phần rất to để giúp môi trường trong sạch hơn, bầu không khí ít ô nhiễm hơn. Hiện tại, mình thấy ô nhiễm, bụi mịn là vấn đề rất nan giải để đối phó.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.