Nữ KOL được mệnh danh "cô gái kỳ tích" qua đời, hưởng dương 23 tuổi

Cô đã gắng gượng những ngày cuối cùng để nói chuyện với bà nội.

Theo Modern Express, Hạ Cẩn Hòa, một blogger chia sẻ hành trình chống ung thư ở Trung Quốc bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương năm 18 tuổi và phải cắt bỏ chân phải vào năm 19 tuổi. Sau khi cô mắc bệnh, bố mẹ đã cắt đứt liên lạc với cô; mãi cho đến vài ngày trước khi cô qua đời, họ mới vội vàng đến phòng bệnh để tiễn biệt. Trong suốt quá trình điều trị, Hạ Hạ chỉ có thể livestream bán hàng trực tuyến để trang trải chi phí y tế. Tài khoản của cô có tên là "Miracle Xiaxia" (Kỳ tích Hạ Hạ).

Ngày 28 tháng 10, tài khoản mạng xã hội của cô đã đăng tải một bản cáo phó, thông báo rằng Hạ Hạ đã qua đời vào lúc 20:28 ngày 27 tháng 10 năm 2026 tại Thượng Hải vì bệnh nặng.

Hạ Cẩn Hòa

Đột ngột phát hiện ung thư xương trước kỳ thi đại học, bị bố mẹ cắt liên lạc, tự mình kiếm tiền chữa bệnh

Hạ Hạ tên thật là Hạ Cẩn Hòa, quê ở Hợp Phì, An Huy. Ngay trước kỳ thi đại học năm 18 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Dù đã thi đỗ vào một trường sư phạm, cô không thể hoàn thành học tập do bệnh tình ngày một nặng hơn. Năm 19 tuổi, Hạ Hạ phải cắt bỏ chân phải. Theo chia sẻ của cô, do bố mẹ lần lượt cắt đứt liên lạc, cô đành phải tự mình kiếm tiền để điều trị.

Theo anh Thẩm, bạn thân lúc sinh thời của Hạ Hạ, cô luôn nói rằng phải kiếm thêm chút tiền để níu giữ cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Ban đầu, cô còn có thể bày gian hàng bán đồ thủ công tự làm; về sau khi bệnh tình nặng hơn, cô chỉ có thể bán hàng qua mạng để gom góp viện phí.

Anh Thẩm là chủ một tiệm chụp ảnh tại Sán Đầu, Quảng Đông. Năm 2025, vì cảm động khi thấy anh Thẩm giúp Kiều Yến - một "thiên thần gãy cánh" - chụp bộ ảnh với chủ đề "Tái sinh từ tro tàn", Hạ Hạ đã chủ động tìm đến anh với mong muốn chụp một bộ ảnh tương tự. Anh Thẩm đã giúp Hạ Hạ hoàn thành nguyện vọng, đồng thời giúp cô định cư tại Sán Đầu. Anh và mẹ anh đã cùng nhau chăm sóc cho cô.

Cô đã phải cắt cụt chân phải khi mới 19 tuổi.

Cố gắng gượng 2 ngày để chào tạm biệt người bà U90, di nguyện lập quỹ trợ giúp cộng đồng

Vài ngày trước, tình trạng bệnh của Hạ Hạ liên tục chuyển biến xấu. Vì từ nhỏ đã được bà nội nuôi dưỡng nên cô luôn không lỡ rời xa người bà đã gần 90 tuổi. Anh Thẩm đã liên lạc với cô của Hạ Hạ để bà nội có thể nhìn cháu gái lần cuối qua cuộc gọi video. "Để gọi điện video với bà, cô ấy đã cố gắng gượng suốt hai ngày. Trong video, bà liên tục gọi tên của cô ấy và bảo cô ấy hãy kiên cường cố gắng."

Ngày 26 tháng 10, người mẹ đã nhiều năm không gặp của Hạ Hạ cũng đã vội vã đến phòng bệnh. Đến ngày 27, bố của Hạ Hạ cũng có mặt, cùng cô đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời. "Bố mẹ không nói chuyện gì nhiều với Hạ Hạ, nét mặt khá bình thản, nhưng khi Hạ Hạ trút hơi thở cuối cùng, người mẹ đã bật khóc," anh Thẩm chia sẻ.

"Hiện tại tôi đang giúp Hạ Hạ lo liệu hậu sự và giúp cô ấy hoàn thành di nguyện. Tâm nguyện lớn nhất lúc sinh thời của Hạ Hạ là thành lập Quỹ 'Hạ Cẩn Hòa' để có thể giúp đỡ thêm nhiều người khác. Tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục truyền đi ngọn lửa yêu thương này."

Nguồn: HK01