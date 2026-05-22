Nữ KOL 23 tuổi bị bắt vì buôn chất cấm, phát hiện 17 kg tang vật trong vali

Ellie Crampsie bị bắt giữ tại sân bay Edinburgh (Anh) vào tháng 4 năm 2025 sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 17 kg cần sa giấu trong hành lý.

Theo báo cáo, nhà sáng tạo nội dung này đã bị tạm giữ tại sân bay Edinburgh khi lực lượng chức năng tìm thấy hơn 17 kg cần sa được cất giấu trong hành lý của cô.

Crampsie sở hữu hơn 4.000 lượt theo dõi trên Instagram, 6.000 lượt theo dõi trên TikTok và là một gương mặt khá quen thuộc trong giới ăn chơi ban đêm tại Glasgow.

Ellie Crampsie, 23 tuổi

Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Crampsie đã hầu tòa tại Tòa án Edinburgh Sheriff. Tại đây, cô đã cúi đầu nhận tội liên quan đến việc cung cấp cần sa cho người khác, theo đưa tin từ tờ The Times và Daily Mail. Cả hai tờ báo đều lưu ý rằng cô có khả năng sẽ phải nhận một án phạt tù giam.

Nữ doanh nhân kiêm hot girl mạng này bị tạm giữ tại sân bay Edinburgh vào ngày 16 tháng 4 năm 2025 ngay sau khi các nhân viên an ninh phát hiện hơn 17 kg cần sa nằm gọn trong vali của cô.

Tại phiên tòa tháng trước, công tố viên Emma Laing cho biết Crampsie đã đi chuyến bay của hãng Air France từ Thái Lan đến Edinburgh, có quá cảnh qua Paris. Tại sân bay, bà Laing cho biết: “Bị cáo đã trả lời các câu hỏi kiểm tra thông thường của nhân viên an ninh và xác nhận mình trở về từ Thái Lan. Khi hành lý của cô được mở ra, bên trong có rất nhiều gói hàng đã được hút chân không.”

Ảnh minh hoạ

Tờ The Times đưa tin số ma túy này ước tính có trị giá dao động trong khoảng từ 115.000 bảng Anh đến 151.000 bảng Anh (khoảng 3,8 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng).

Trong phiên điều trần, luật sư của Crampsie đã đề xuất xin được tiếp tục bảo lãnh tại ngoại để chờ chuẩn bị một bản báo cáo công tác xã hội (bản báo cáo được viết sau khi một nhân viên xã hội phỏng vấn bị cáo). Thẩm phán Graeme Watson đã chấp thuận hoãn phiên tuyên án và duy trì các điều kiện bảo lãnh, nhưng ông cũng cảnh cáo: “Điều đó không định đoạt trước bất kỳ kết quả nào cho phiên xử tới - mọi phương án xử phạt đều sẽ được tôi cân nhắc trong lần ra tòa tiếp theo.”

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Crampsie đều đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Trong phần giới thiệu trên Instagram, cô cho biết mình đang điều hành một cơ sở kinh doanh làm đẹp có tên "Brows by Ellie Crampsie" và có liên kết với một vài công ty tổ chức sự kiện.

Nguồn: People