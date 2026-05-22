HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ KOL 23 tuổi bị bắt vì buôn chất cấm, phát hiện 17 kg tang vật trong vali

Chi Chi
|

Cô nhiều khả năng phải đối mặt với án tù giam.

Ellie Crampsie bị bắt giữ tại sân bay Edinburgh (Anh) vào tháng 4 năm 2025 sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 17 kg cần sa giấu trong hành lý.

Theo báo cáo, nhà sáng tạo nội dung này đã bị tạm giữ tại sân bay Edinburgh khi lực lượng chức năng tìm thấy hơn 17 kg cần sa được cất giấu trong hành lý của cô.

Crampsie sở hữu hơn 4.000 lượt theo dõi trên Instagram, 6.000 lượt theo dõi trên TikTok và là một gương mặt khá quen thuộc trong giới ăn chơi ban đêm tại Glasgow.

- Ảnh 1.

Ellie Crampsie, 23 tuổi

Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Crampsie đã hầu tòa tại Tòa án Edinburgh Sheriff. Tại đây, cô đã cúi đầu nhận tội liên quan đến việc cung cấp cần sa cho người khác, theo đưa tin từ tờ The Times và Daily Mail. Cả hai tờ báo đều lưu ý rằng cô có khả năng sẽ phải nhận một án phạt tù giam.

Nữ doanh nhân kiêm hot girl mạng này bị tạm giữ tại sân bay Edinburgh vào ngày 16 tháng 4 năm 2025 ngay sau khi các nhân viên an ninh phát hiện hơn 17 kg cần sa nằm gọn trong vali của cô.

Tại phiên tòa tháng trước, công tố viên Emma Laing cho biết Crampsie đã đi chuyến bay của hãng Air France từ Thái Lan đến Edinburgh, có quá cảnh qua Paris. Tại sân bay, bà Laing cho biết: “Bị cáo đã trả lời các câu hỏi kiểm tra thông thường của nhân viên an ninh và xác nhận mình trở về từ Thái Lan. Khi hành lý của cô được mở ra, bên trong có rất nhiều gói hàng đã được hút chân không.”

- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tờ The Times đưa tin số ma túy này ước tính có trị giá dao động trong khoảng từ 115.000 bảng Anh đến 151.000 bảng Anh (khoảng 3,8 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng).

Trong phiên điều trần, luật sư của Crampsie đã đề xuất xin được tiếp tục bảo lãnh tại ngoại để chờ chuẩn bị một bản báo cáo công tác xã hội (bản báo cáo được viết sau khi một nhân viên xã hội phỏng vấn bị cáo). Thẩm phán Graeme Watson đã chấp thuận hoãn phiên tuyên án và duy trì các điều kiện bảo lãnh, nhưng ông cũng cảnh cáo: “Điều đó không định đoạt trước bất kỳ kết quả nào cho phiên xử tới - mọi phương án xử phạt đều sẽ được tôi cân nhắc trong lần ra tòa tiếp theo.”

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Crampsie đều đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Trong phần giới thiệu trên Instagram, cô cho biết mình đang điều hành một cơ sở kinh doanh làm đẹp có tên "Brows by Ellie Crampsie" và có liên kết với một vài công ty tổ chức sự kiện.

Nguồn: People

Không phải Sầm Sơn, Hải Tiến, Thanh Hóa có bãi biển trong xanh, nhiều người nhận xét: Như ở nước ngoài!
Tags

ma túy

KOL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại