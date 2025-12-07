Nữ idol "come out" gây sốc ngay sinh nhật tuổi 20, còn phẫu thuật cắt vòng 1

Vào ngày 6/12, nữ idol Cocona (XG) bất ngờ viết tâm thư dài trên Instagram nhân dịp sinh nhật tuổi 20. Cô "come out" bản thân là người phi nhị nguyên giới (Non-binary), với xu hướng thiên về nam giới. Cocona không nhận mình là phụ nữ và bày tỏ: "Khi sinh ra, mình được quy định là nữ, nhưng bản thân mình chưa từng cảm thấy mình thuộc về bản dạng đó. Việc bị nhìn nhận như phụ nữ luôn khiến mình bất an, không thoải mái. Bên trong mình là một sự hiện diện mang thiên hướng nam tính hơn".

Gây sốc hơn, để sống đúng với con người thật, Cocona đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng 1 từ đầu năm nay. Thành viên nhóm nhạc XG không ngại khoe vết sẹo từ cuộc phẫu thuật này. Cuối cùng, Cocona cảm ơn đến nhóm, công ty quản lý và gia đình vì đã ủng hộ cô trên hành trình sống đúng với bản thân.

Cocona gây sốc khi công khai xu hướng tính dục

Cô còn thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng 1

Thông tin này nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng khắp châu Á. Tại Kpop, có rất ít idol từng lên tiếng "come out" về xu hướng tính dục của bản thân. Cocona không những công khai xu hướng tính dục, mà còn thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng 1. Cư dân mạng kinh ngạc trước quyết định này, có người ủng hộ Cocona sống đúng với bản thân, nhưng cũng có ý kiến cảm thấy "lấn cấn" khi cô đang ở trong 1 nhóm nhạc nữ.

Akiyama Cocona là em út kiêm thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ toàn cầu XG (Xtraordinary Girls). XG là một nhóm nhạc nữ độc đáo gồm bảy thành viên người Nhật Bản, ra mắt vào năm 2022 dưới sự quản lý của công ty XGALX (trực thuộc Avex Group của Nhật Bản) nhưng vận hành theo hệ thống đào tạo và quảng bá của Kpop, với định hướng âm nhạc quốc tế và chủ yếu sử dụng tiếng Anh.

Trong nhóm, Cocona giữ vai trò Main Rapper và là em út, sinh năm 2005. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ khi cạo trọc đầu cùng kỹ năng rap đáng kinh ngạc, chất giọng độc đáo cùng phong thái tự tin và cuốn hút trên sân khấu, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ. XG nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường âm nhạc toàn cầu với các ca khúc Hip-hop và R&B có phong cách mạnh mẽ, táo bạo như "Tippy Toes", "Mascara", và gần đây là "Puppet Show", chứng minh được sự kết hợp độc đáo giữa tài năng Nhật Bản và hệ thống sản xuất của Hàn Quốc.

Cocona là gương mặt nổi bật của XG

Cô từng công khai cạo đầu trong MV

Rất hiếm người nổi tiếng tại Hàn Quốc công khai về xu hướng tính dục của mình. Ngôi sao đầu tiên công khai xu hướng tính dục tại Kbiz chính là Hong Seok Chun. Anh công khai từ năm 2000 và đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Tuy nhiên theo thời gian, công chúng đã dần cởi mở hơn với Hong Seok Chun. Ngày nay, anh là nghệ sĩ truyền hình được nhiều khán giả yêu mến.

Hiện tại, số lượng idol công khai xu hướng tính dục cũng vô cùng ít ỏi. Có thể kể đến 1 số cái tên như nam ca sĩ solo Holland, Jiae (cựu thành viên nhóm Wassup), Bain (JUST B), Lara - Megan (KATSEYE), Som Hyein (thí sinh Idol School), Kang Min Soo (thí sinh High School Rapper).

Không có nhiều người nổi tiếng ở Hàn Quốc công khai xu hướng tính dục

Nguồn: Instagram