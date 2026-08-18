Nụ hôn khiến cả thế giới phát khóc của mỹ nam 59 triệu fan nhóm BTS

Khoảnh khắc này đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.

BTS hiện tại vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với ARIRANG World Tour. Mới đây, tại concert diễn ra ở AT&T Stadium, Arlington, Texas (Mỹ) ngày 15/8 với quy mô ước tính thu hút gần 85 nghìn người mội đêm. Trong hai đêm diễn, bên canh các tiết mục quen thuộc, một khoảnh khắc của Jimin tại concert đang được bàn tán trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Jimin (BTS) tương tác với fan nhí trong concert đang được chia sẻ

Tại đêm diễn, trong lúc trình diễn Jimin đã bất ngờ tiến xuống khu vực gần sân khấu và có tương tác đặc biệt với một fan nhí đang có mặt tại đêm diễn. Trong đoạn clip được chia sẻ, Jimin tiến về phía khu vực nơi một bé gái đang đứng. Nhìn thấy cô bé, nam idol tiến đến gần và trao cho em một món đồ lưu niệm của BTS. Sau đó, Jimin cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má bé gái. Trước hành động bất ngờ của thần tượng, cô bé không giấu được sự phấn khích và lập tức hò reo lên. Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng được khán giả có mặt tại concert ghi lại.

Jimin tiến đến gần khu vực sân khấu tương tác thân thiết với fan nhí

Đáng chú ý, fangirl nhí này là một em nhỏ đang chiến đấu với ung thư nhi khoa. Em có mặt tại concert thông qua Heroes for Children, tổ chức phi lợi nhuận tại Texas chuyên hỗ trợ các gia đình có trẻ em mắc bệnh ung thư. Sau khi khoảnh khắc giữa Jimin và em nhỏ này được ghi lại, tổ chức Heroes for Children cũng chia sẻ lại đoạn video và gửi lời cảm ơn BTS vì đã mang đến cho cô bé một kỷ niệm đặc biệt. Với bé gái, buổi concert không chỉ là cơ hội được nhìn thấy thần tượng yêu thích trên sân khấu mà còn trở thành một trải nghiệm khó quên khi em trực tiếp nhận được sự quan tâm từ Jimin.

Jimin nhận được nhiều lời khen với hành động dành cho fan nhí

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, khoảnh khắc này nhận về nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Với 59,9 triệu người theo dõi trên Instagram, Jimin là một trong những thành viên BTS có lượng người theo dõi lớn, vì vậy những hình ảnh từ concert của nam idol thường nhận được sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Nhiều ARMY bày tỏ xúc động khi chứng kiến Jimin chủ động tiến đến, trao quà và dành cử chỉ thân thiện cho cô bé. Bên cạnh đó, câu chuyện về hoàn cảnh của Olivya cũng khiến nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt cho em, đồng thời hy vọng cô bé sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm vui vẻ trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Đồng thời nhiều người cũng bài tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của Jimin. Đáng chú ý, video do Heroes for Children đăng tải hiện đã đạt khoảng 3,7 triệu lượt xem chỉ sau một ngày, đồng thời được nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ lại và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Từ lâu, BTS đã có nhiều hoạt động vì trẻ em

Thực tế, sự quan tâm dành cho trẻ em không phải điều mới mẻ trong các hoạt động của BTS. Từ năm 2017, nhóm đã đồng hành cùng UNICEF thực hiện chiến dịch LOVE MYSELF, tập trung vào việc chống bạo lực đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Thông qua chiến dịch, BTS cùng BIGHIT MUSIC và người hâm mộ đã đóng góp cho các chương trình bảo vệ trẻ em trên toàn cầu. Đến năm 2024, khoản đóng góp thông qua LOVE MYSELF đã vượt 8,9 tỷ won, tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ người trẻ.

Không chỉ hoạt động dưới danh nghĩa nhóm, các thành viên BTS cũng nhiều lần có những đóng góp riêng dành cho trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. J-Hope, Suga cùng các thành viên khác từng quyên góp cho bệnh nhi, trẻ em mắc bệnh nặng và các tổ chức hỗ trợ trẻ em.

Hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa Jimin và fan nhí vẫn tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội

Từ LOVE MYSELF đến những khoản đóng góp riêng của từng thành viên, BTS và ARMY đã tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến trẻ em ở các quốc gia khác nhau. Đây cũng là một trong những khía cạnh thường xuyên được nhắc đến khi nói về sức ảnh hưởng của BTS bên cạnh âm nhạc.

Vì thế, hành động của Jimin nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi màn tương tác tại concert, khoảnh khắc này còn phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của BTS và các thành viên vượt ra ngoài âm nhạc. Hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa Jimin và cô bé vẫn tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: X