Nữ học viên kinh hoàng kể khoảnh khắc thầy dạy lái máy bay nhảy xuống tự sát

"Em biết mình phải làm gì rồi đấy", thầy dạy lái nói rồi nhảy khỏi máy bay tự sát, bỏ mặc nữ học viên tự tìm cách hạ cánh; thi thể anh được tìm thấy trên cánh đồng.

Leandro Bertazzo (42 tuổi, sinh sống tại tỉnh Córdoba, Argentina) là thầy giáo dạy lái máy bay Cessna C-150 (loại máy bay nhỏ, có 2 chỗ ngồi). Vào ngày 4/7, khi đang hướng dẫn bay cho một học viên nữ 22 tuổi, anh bất ngờ mở tung khoang lái rồi nhảy ra ngoài.

Nữ học viên kể lại rằng khi máy bay đang ổn định giữa không trung, Bertazzo chủ động mở cửa sổ rồi nhảy xuống. Cô vô cùng hoảng sợ vì bản thân tuy có bằng phi công nhưng rất ít giờ bay thực tế.

Chứng kiến khoảnh khắc Bertazzo lao mình vào khoảng không vô định, nữ học viên cố giữ bình tĩnh, tự điều khiển chiếc Cessna C-150 hạ cánh an toàn xuống sân bay Coronel Olmedo, tỉnh Córdoba, Argentina - nơi họ cất cánh trước đó, đồng thời phát thông báo khẩn cấp cho các cơ quan chức năng về tình huống nguy hiểm này.

Chỉ khoảng 20 phút sau, thi thể của Bertazzo được tìm thấy trên một cánh đồng thuộc khu vực mà nữ học viên đã đánh dấu và khoanh vùng khi báo cáo. Trên các trang mạng xã hội, Bertazzo từng tự giới thiệu mình là cựu phi công thương mại có kinh nghiệm tại các sân bay ở Chile.

Bertazzo bất ngờ nhảy khỏi chiếc máy bay cỡ nhỏ giữa không trung.

Ông Eduardo Alvarez, Giám đốc trường đào tạo bay Flying Parrot Cordoba – nơi Bertazzo làm giáo viên suốt 4 năm qua, thuật lại cuộc trò chuyện nghẹn ngào với cô học viên trẻ tuổi về khoảnh khắc định mệnh đó: “Vào một thời điểm trong chuyến bay, Bertazzo bất ngờ quay sang nói với học viên rằng: ’Em biết mình phải làm gì rồi đấy, hãy tiếp tục bay về phía trước‘.

Ngay sau đó, anh ấy tháo tai nghe ra, sắp xếp lại gọn gàng các đồ dùng cá nhân bao gồm cả điện thoại di động, tháo dây an toàn, mở cánh cửa máy bay - việc vốn rất khó thực hiện khi đang bay - rồi nhảy thẳng ra ngoài. Nữ học viên liền gửi một tin nhắn thông báo về tình hình khẩn cấp rồi lập tức quay đầu máy bay hướng về phía đường băng để thực hiện việc hạ cánh”.

Nhớ về Leandro như một người đàn ông luôn nở nụ cười trên môi, ông Alvarez thừa nhận không một ai nghĩ giáo viên này lại đưa ra quyết định cực đoan và chớp nhoáng đến thế: “Anh ấy đã đưa ra quyết định bi thảm này ngay trên một chuyến bay khi đang có người khác bên cạnh. Không có cách nào để lý giải hay thấu hiểu được điều đó, nhưng tâm trí con người đôi khi quá phức tạp và đầy rẫy những góc khuất. Đó có lẽ là lý do vì sao chuyện tồi tệ này đã xảy ra”.

Các báo cáo từ địa phương cho biết thêm, Leandro Bertazzo từng phải trải qua một đợt điều trị tâm thần, dù vậy dường như chỉ có những người thân mới biết về điều này trước khi thảm kịch xảy ra.

Vào đầu ngày xảy ra thảm kịch, Bertazzo hướng dẫn một học viên khác thực hiện chuyến bay an toàn.