"Nữ hoàng thị phi" Can Lộ Lộ – sao nữ từng bị ném đá nhiều nhất showbiz Trung Quốc giờ ở đâu?

Can Lộ Lộ có lẽ là cái tên xa lạ với khán giả trẻ hiện nay nhưng hơn 10 năm trước, cô từng là tâm điểm thị phi của làng giải trí Hoa ngữ. Xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, Can Lộ Lộ bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim nhưng chưa bao giờ được chú ý đến.

Thậm chí, việc được tham gia trong siêu phẩm điện ảnh Đường Sơn Đại Địa Chấn vào năm 2010 cũng không thể giúp Can Lộ Lộ tỏa sáng, cuối cùng cô vẫn luôn bị khán giả bỏ quên.

Vì muốn nổi tiếng bằng mọi giá mà Can Lộ Lộ đã chọn con đường gây sốc, đó là chụp những bộ ảnh hở bạo, thậm chí cởi đồ dưới sự "hậu thuẫn" của mẹ ruột - bà Lôi Bính Hiệp. Thời điểm ấy, khi các ngôi sao Cbiz vẫn còn giữ hình ảnh kín đáo thì người đẹp sinh năm 1985 này bỗng trở thành "hiện tượng" vì dám phá vỡ mọi chuẩn mực. Can Lộ Lộ từng nổi tiếng đến mức được các showroom xe hơi mời làm gương mặt quảng bá với mức cát-xê dao động từ 120.000 - 200.000 tệ mỗi ngày (khoảng 444 - 740 triệu đồng). Showroom đã thành công thu hút đông đảo người đến nhưng hầu như họ chỉ muốn thấy Can Lộ Lộ chứ chẳng mặn mà gì với việc mua xe.

Những lần ăn mặc phản cảm đã giúp Can Lộ Lộ nổi tiếng nhưng theo hướng tiêu cực

Không dừng lại ở đó, bà Lôi Bính Hiệp còn lôi kéo cả con gái út Can Mao Mao cùng tham gia vào kế hoạch thu hút sự nổi tiếng. 3 mẹ con nhà Can Lộ Lộ cùng diện những bộ trang phục phản cảm, liên tục xuất hiện trước ống kính bất chấp mọi lời mắng chửi từ dư luận. Nếu như bà Lôi Bính Hiệp coi đó là "con đường tắt để đổi đời" thì với Can Lộ Lộ, hào quang ồn ào ấy lại dần dần biến thành áp lực khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Người đẹp khi đó thường xuyên hứng chịu chỉ trích, chê bai và cuối cùng quyết định rút khỏi làng giải trí, từ chối mọi chiêu trò cởi đồ để tìm lại cuộc sống bình yên.

Thời điểm rời showbiz, Can Lộ Lộ từng thừa nhận bản thân mệt mỏi đến mức suy sụp tinh thần, cô cảm thấy danh tiếng đến quá nhanh nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc. Những mâu thuẫn với mẹ, người luôn thúc ép con gái đi theo con đường thị phi cũng khiến Can Lộ Lộ kiệt sức từng ngày. Sau nhiều đắn đo, người đẹp tai tiếng chọn biến mất khỏi làng giải trí, bắt đầu lại từ đầu như một người bình thường.

Can Lộ Lộ từng bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang đầy tiêu cực, buộc cô phải chọn rời xa showbiz

Sau nhiều năm vắng bóng, Can Lộ Lộ đã tái xuất trên mạng xã hội và khiến công chúng ngỡ ngàng vì thay đổi 180 độ. Không còn những bộ trang phục khoe thân phản cảm, Can Lộ Lộ giờ ăn mặc kín đáo hơn, đồng thời cô cũng đã lập gia đình và có một cô con gái 3 tuổi nhưng lại chưa từng công khai danh tính chồng.

Trong tiệc sinh nhật của con gái, hình ảnh Can Lộ Lộ chuẩn bị bữa tiệc giản dị tại một khách sạn bình dân với đồ ăn giá rẻ và chiếc bánh kem nhỏ cho thấy cuộc sống hiện tại của cô không còn xa hoa như trước đây. Người ta càng bất ngờ hơn khi thấy bố của Can Lộ Lộ hiếm hoi xuất hiện trong buổi tiệc, song bầu không khí gia đình lại khá gượng gạo.

Hình ảnh hiếm hoi của gia đình Can Lộ Lộ

Từ ngôi sao thị phi từng kiếm tiền tỷ chỉ trong vài ngày, giờ đây Can Lộ Lộ phải bươn chải mưu sinh bằng công việc livestream bán hàng. Trong các buổi phát sóng trực tuyến, lượng người xem của cô chỉ vỏn vẹn vài chục người, hiếm khi vượt quá con số 100. Thế nhưng thay vì chán nản, Can Lộ Lộ vẫn kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm, tương tác với từng người theo dõi.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Can Lộ Lộ có lẽ không còn dư dả về tài chính như trước đây. Chỉ là so với ánh hào quang hư ảo ngày xưa, cuộc sống hiện tại của Can Lộ Lộ tuy bình dị, khó khăn hơn nhưng lại mang đến sự yên ổn mà trước kia cô không có. Từ một "biểu tượng thị phi" của làng giải trí, giờ đây Can Lộ Lộ chỉ là một người mẹ với cuộc sống bình thường và đang chắt chiu từng đồng để nuôi con khôn lớn.

Dù cuộc sống hiện tại khá khó khăn nhưng Can Lộ Lộ vẫn cố gắng từng ngày



