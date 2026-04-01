HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Nữ hoàng phim giờ vàng" của Hàn Quốc ẩn ý chuyện tái hôn với trai trẻ kém 17 tuổi?

T.Lâm (t/h) |

Nữ diễn viên kỳ cựu này gây chú ý khi có những chia sẻ đầy hài hước nhưng cũng không kém phần ẩn ý về chuyện tình cảm, đặc biệt là khả năng tái hôn với người kém tuổi.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Mi Sook được mệnh danh là "nữ hoàng phim giờ vàng" với khí chất sang trọng và diễn xuất đầy mê hoặc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một đời tư đầy rẫy những góc tối và những bản tin gây chấn động dư luận. Một trong số đó là cuộc tình với người tình kém hàng chục tuổi từng khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

- Ảnh 1.

Lee Mi Sook bị công ty quản lý cũ "bóc phốt" chuyện ngoại tình với trai trẻ. Ảnh: tvN.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lee Mi Sook bất ngờ bị công ty quản lý cũ (The Contents Entertainment) đâm đơn kiện. Trong quá trình tố tụng, công ty này đã tung ra một thông tin gây "nổ" truyền thông: Lee Mi Sook từng có mối quan hệ bất chính với trai trẻ kém mình tới 17 tuổi vào năm 2006.

Người tình của nữ minh tinh xứ Hàn được tiết lộ là một "host" (người phục vụ tại quán bar dành cho quý bà) tại Mỹ. Mối quan hệ này được cho là diễn ra khi Lee Mi Sook vẫn đang trong cuộc hôn nhân với chồng cũ là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, Lee Mi Sook phải nếm trái đắng khi hắn ta trở mặt, sử dụng những hình ảnh thân mật cùng những tin nhắn lúc còn mặn nồng giữa hai người để uy hiếp cô. Sau đó, vụ việc bị chồng của Lee Mi Sook phát hiện, cuộc hôn nhân vốn đang êm đẹp cũng tan thành mây khói.

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Lee Mi Sook đã đăng tải video ghi lại cuộc gặp gỡ với nam diễn viên Kim Byung Se - người từng hợp tác cùng cô trong bộ phim Elegy phát sóng năm 1995.

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên Lee Mi Sook có cuộc gặp gỡ với nam diễn viên Kim Byung Se.

Sau hơn 30 năm, cả hai hội ngộ trong không khí thân tình. Ngay khi gặp lại, họ ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Kim Byung Se không giấu được sự nghẹn ngào khi hỏi thăm đàn chị, đồng thời dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của cô: "Xem kênh YouTube của chị, em thấy chị còn cuốn hút hơn cả ngày xưa".

Trước lời trêu đùa của ê-kíp về việc "gặp lại tình cũ", Lee Mi Sook lập tức phản ứng hài hước: "Nói linh tinh gì vậy, tình cũ gì chứ", khiến không khí trở nên sôi động.

Trong cuộc trò chuyện, khi Kim Byung Se tiết lộ đã kết hôn với người vợ kém 15 tuổi và phải "giữ phong độ" để xứng đôi, Lee Mi Sook liền đáp lại đầy dí dỏm: "Thế nên mới trẻ ra à? Vậy thì tôi chắc phải tìm người kém 17 tuổi thôi. Có lẽ đã đến lúc rồi".

Phát ngôn này nhanh chóng khiến khán giả thích thú bởi sự thẳng thắn, duyên dáng đặc trưng của nữ diễn viên. Dù chỉ mang tính bông đùa nhưng cũng cho thấy nữ diễn viên Lee Mi Sook có cái nhìn khá cởi mở về chuyện tình cảm ở tuổi ngoài 60.

- Ảnh 3.

Lee Mi Sook là diễn viên quyền lực của màn ảnh Hàn Quốc.

Lee Mi Sook sinh năm 1960, là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1970 sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp và nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Suốt hơn 40 năm trong nghề, Lee Mi Sook đã góp mặt trong hơn 70 bộ phim điện ảnh và truyền hình được khán giả châu Á yêu thích, như The Winter That Year Was Warm, You Are the Best Lee Soon Shin, Hoa hồng tình yêu, Nhiệt độ tình yêu, Phía Đông Vườn Địa Đàng, Queen Of Tears…

Bà cũng từng đạt Ảnh hậu Baeksang danh giá vào những năm đầu tiên làm nghề, khẳng định vị thế "nữ diễn viên phim giờ vàng" chiếm sóng truyền hình Hàn Quốc. Lee Mi Sook nổi tiếng với những vai diễn phụ nữ trung niên có chiều sâu tâm lý phức tạp, đầy quyến rũ nhưng cũng rất quyền lực. Khí chất của bà được đánh giá là "độc nhất vô nhị" tại showbiz Hàn.

Đối với nhiều khán giả, Lee Mi Sook vẫn là một tượng đài diễn xuất với bề dày sự nghiệp đáng nể. Nhưng song song đó, những chuyện tình tuổi tác chênh lệch và ồn ào xoay quanh các bê bối đời tư khiến hình ảnh của nữ minh tinh này trở nên phức tạp hơn trong mắt công chúng.

Ở tuổi 66, Lee Mi Sook vẫn giữ được thần thái trẻ trung, phong cách sống hiện đại và tinh thần lạc quan. Chính điều này khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ và càng thêm tò mò về chuyện tình duyên của cô trong thời gian tới.

Tags

lee mi sook

Nữ hoàng phim giờ vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại